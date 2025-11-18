+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

लेनदेनमा मिल्यो एमाले धनकुटा र ओखलढुंगाको प्रतिनिधि छनोट विवाद

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर २२ गते १८:३३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेकपा एमालेको ११ औं महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोटमा धनकुटा र ओखलढुंगामा देखिएको विवाद दुई पक्षको लेनदेनमा मिलाइएको छ।
  • केन्द्रको निर्देशनपछि धनकुटामा २ जना इतर पक्षका र ओखलढुंगामा ४ जना संस्थापन पक्षका प्रतिनिधि थपिएका छन्।
  • एमाले कोशी प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम खतिवडाले दुवै जिल्लामा सहमतिका आधारमा प्रतिनिधि छनोट गरी केन्द्रमा पठाइएको जानकारी दिए।

२२ मंसिर, विराटनगर । नेकपा एमालेको ११ औं महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोटका क्रममा धनकुटा र ओखलढुंगामा देखिएको विवाद दुई पक्षको लेनदेनमा मिलाइएको छ ।

धनकुटामा संस्थापन र ओखलढुंगामा इतर पक्षले एकलौटी रूपमा निर्वाचन गरेर प्रतिनिधि पठाएका थिए ।

जिल्लाले पठाएको प्रतिनिधिको सूचीलाई फिर्ता पठाउँदै केन्द्रले पुन: प्रतिनिधि छनोट गर्न निर्देशन दिएको थियो । केन्द्रको निर्देशनपछि दुई पक्षले प्रतिनिधिको संख्या लेनदेन गरी विवाद मिलाएका हुन् ।

एमाले स्रोतका अनुसार संस्थापनले एकलौटी गरेको धनकुटामा २ जना इतर पक्षका प्रतिनिधि समेटिएका छन् । धनकुटामा जम्मा १३ जना प्रतिनिधि छन् । ओखलढुंगामा ४ जना संस्थापन पक्षका प्रतिनिधि थपिएका छन् । ओखलढुंगामा १२ जना प्रतिनिधि छन् ।

ओखलढुंगामा ओली पक्षबाट पूर्वजिल्ला अध्यक्ष मोहनकुमार श्रेष्ठ, जिल्ला उपसचिव अस्मिता थापा, संविधानसभा सदस्य हर्कबोल राई र शकुन्तला राजभण्डारी प्रतिनिधि छानिएका छन् ।

इतर पक्षबाट जीबी खड्का, अम्बिरबाबु गुरुङ, कमल न्यौपाने, इच्छाकुमारी गुरुङ, राजीव कटुवाल, रमिला मगर श्रेष्ठ, टीका धमला र ज्यानु कालिकोटे प्रतिनिधि छन् ।

मङ्सिर १३ गते धनकुटामा राजेन्द्र राई पक्षले एकलौटी गरेको थियो । धनकुटामा इतर पक्षबाट दुई जना आएका छन् । धनकुटामा संस्थान पक्षले शान्तिराम गौतम र अर्जुन छाराहाङलाई फिर्ता बोलाएर इतर पक्षका निरेन तामाङ र मनोज राईको नाम थपिएको छ ।

केन्द्रको निर्देशनपछि दुवै जिल्लामा सहमतिको आधारमा प्रतिनिधि छनोट गरी केन्द्रमा पठाइएको एमाले कोशी प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम खतिवडाले जानकारी दिए ।

‘दुवै जिल्लामा सहमतिका आधारमा प्रतिनिधि छनोट गरेका छौं,’ उनले भने,‘ छनोट गर्दा सहमतिका आधारमा केहीलाई फिर्ता बोलाएर नयाँ पठाइएको छ ।’

एमाले महाधिवेशन ओखलढुंगा धनकुटा नेकपा एमाले
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

एमाले प्रतिनिधि बन्न पाएनन् सरकारी स्वास्थ्यकर्मी, गौतमको नेतृत्वमा नयाँ सूची

एमाले प्रतिनिधि बन्न पाएनन् सरकारी स्वास्थ्यकर्मी, गौतमको नेतृत्वमा नयाँ सूची
एमालेमा पोखरेल समूहको प्रस्ताव : वामपन्थी एकताको प्रस्ताव अगाडि बढाऔं

एमालेमा पोखरेल समूहको प्रस्ताव : वामपन्थी एकताको प्रस्ताव अगाडि बढाऔं
चुनावबाटै संविधानलाई लिकमा फर्काउनु उत्तम विकल्प : पोखरेल समूह

चुनावबाटै संविधानलाई लिकमा फर्काउनु उत्तम विकल्प : पोखरेल समूह
लेनिन सम्झँदै ओलीलाई ईश्वरको कटाक्ष : सब ठिकठाक छ भन्नु पतनको सुरुवात हो

लेनिन सम्झँदै ओलीलाई ईश्वरको कटाक्ष : सब ठिकठाक छ भन्नु पतनको सुरुवात हो
पार्टीबाट बिदा लिँदा नै ओलीको सम्मान बढ्छ : कर्ण थापा

पार्टीबाट बिदा लिँदा नै ओलीको सम्मान बढ्छ : कर्ण थापा
तीव्र विकास गर्न नसके नेपाललाई सार्वभौमसत्ता रक्षा मुस्किल हुन्छ : पोखरेल

तीव्र विकास गर्न नसके नेपाललाई सार्वभौमसत्ता रक्षा मुस्किल हुन्छ : पोखरेल

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो

कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो
पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता
रवि, कुलमान र बालेन समूहबीच सघन सहकार्य संवाद

रवि, कुलमान र बालेन समूहबीच सघन सहकार्य संवाद
क्यामेरा बोकेर पशुपन्छी पछ्याउँदै हिंडेका एक यायावर (भिडियो)

क्यामेरा बोकेर पशुपन्छी पछ्याउँदै हिंडेका एक यायावर (भिडियो)
सुमनराज अर्याल : तथ्यांकशास्त्रीलाई निजामती प्रशासनको शीर्षस्थान

सुमनराज अर्याल : तथ्यांकशास्त्रीलाई निजामती प्रशासनको शीर्षस्थान
भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 

भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 
पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता

पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

सूर्यस्नान : प्रकृतिको नि:शुल्क औषधि

सूर्यस्नान : प्रकृतिको नि:शुल्क औषधि

10 Stories
लिपोसक्शन : शरीरलाई आकर्षक बनाउने शल्यक्रिया कति भरपर्दो ?

लिपोसक्शन : शरीरलाई आकर्षक बनाउने शल्यक्रिया कति भरपर्दो ?

8 Stories
भिटामिन बी-१२को कमी भएको कसरी थाहा पाउने ?

भिटामिन बी-१२को कमी भएको कसरी थाहा पाउने ?

6 Stories
के एआईले बुढ्यौली रोक्न सक्ला ?

के एआईले बुढ्यौली रोक्न सक्ला ?

12 Stories
जाडो मौसममा किन बढ्छ महिनावारी पीडा ?

जाडो मौसममा किन बढ्छ महिनावारी पीडा ?

6 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित