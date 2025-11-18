हुन्डीमार्फत ५७ लाख बढी कारोबार गरेको आरोपमा एक जना पक्राउ

२२ मंसिर, काठमाडौं । हुन्डीमार्फत ५७ लाख रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गरेको आरोपमा एक जना पक्राउ गरेका छन् ।
पक्राउ पर्नेमा काभ्रेपलाञ्चोकको नमोबुद्धका ३४ वर्षीय सरोज श्रेष्ठ रहेका छन् ।
काठमाडौँ महानगरपालिका-१४ कुलेश्वरस्थित चुन्ने पाखा टोलबाट उनी पक्राउ परेका हुन् ।
५७ लाख ४७ हजार ३५० रुपैयाँ बराबरको हुन्डी कारोबार गरेको आरोपमा प्रहरी वृत्त कालीमाटीको टोलीले उनलाई पक्राउ गरी आज सार्वजनिक गरेको हो ।
श्रेष्ठलाई हुन्डी सम्बन्धी कारोबार गर्न नहुने कसुरमा जिल्ला अदालत काठमाडौँबाट ५ दिनको म्याद थप अनुमति लिएर अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रवक्ता एसपी पवनकुमार भट्टराईले जानकारी दिए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4