+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

हुन्डीमार्फत ५७ लाख बढी कारोबार गरेको आरोपमा एक जना पक्राउ

0Comments
Shares
रासस रासस
२०८२ मंसिर २२ गते १९:३०
प्रतीकात्मक तस्वीर

२२ मंसिर, काठमाडौं । हुन्डीमार्फत ५७ लाख रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गरेको आरोपमा एक जना पक्राउ गरेका छन् ।

पक्राउ पर्नेमा काभ्रेपलाञ्चोकको नमोबुद्धका ३४ वर्षीय सरोज श्रेष्ठ रहेका छन् ।

काठमाडौँ महानगरपालिका-१४ कुलेश्वरस्थित चुन्ने पाखा टोलबाट उनी पक्राउ परेका हुन् ।

५७ लाख ४७ हजार ३५० रुपैयाँ बराबरको हुन्डी कारोबार गरेको आरोपमा प्रहरी वृत्त कालीमाटीको टोलीले उनलाई पक्राउ गरी आज सार्वजनिक गरेको हो ।

श्रेष्ठलाई हुन्डी सम्बन्धी कारोबार गर्न नहुने कसुरमा जिल्ला अदालत काठमाडौँबाट ५ दिनको म्याद थप अनुमति लिएर अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रवक्ता एसपी पवनकुमार भट्टराईले जानकारी दिए ।

नेपाल प्रहरी हुन्डी कारोबारी
लेखक
रासस

रासस (राष्ट्रिय समाचार समिति) नेपालको सरकारी समाचार संस्था हो ।

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

पोर्चुगल पठाउने भन्दै ठगी गरेको आरोपमा एकजना पक्राउ

पोर्चुगल पठाउने भन्दै ठगी गरेको आरोपमा एकजना पक्राउ
सिनामंगलमा असईले गरे ४ महिने छोराको हत्या, प्रहरी जवान श्रीमती पनि घाइते

सिनामंगलमा असईले गरे ४ महिने छोराको हत्या, प्रहरी जवान श्रीमती पनि घाइते
५९ वर्षीय छिमेकीबाटै हत्या, भारत भाग्दा २ महिनापछि खुल्यो रहस्य !

५९ वर्षीय छिमेकीबाटै हत्या, भारत भाग्दा २ महिनापछि खुल्यो रहस्य !
दोलखामा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा एक जनाको मृत्यु   

दोलखामा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा एक जनाको मृत्यु   
कुलेश्वरबाट ५७ लाखसहित एक युवक समातिए

कुलेश्वरबाट ५७ लाखसहित एक युवक समातिए
१९ वर्ष जेल तोकिएका व्यक्ति २२ वर्षपछि पक्राउ

१९ वर्ष जेल तोकिएका व्यक्ति २२ वर्षपछि पक्राउ

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो

कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो
पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता
रवि, कुलमान र बालेन समूहबीच सघन सहकार्य संवाद

रवि, कुलमान र बालेन समूहबीच सघन सहकार्य संवाद
क्यामेरा बोकेर पशुपन्छी पछ्याउँदै हिंडेका एक यायावर (भिडियो)

क्यामेरा बोकेर पशुपन्छी पछ्याउँदै हिंडेका एक यायावर (भिडियो)
सुमनराज अर्याल : तथ्यांकशास्त्रीलाई निजामती प्रशासनको शीर्षस्थान

सुमनराज अर्याल : तथ्यांकशास्त्रीलाई निजामती प्रशासनको शीर्षस्थान
भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 

भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 
पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता

पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

सूर्यस्नान : प्रकृतिको नि:शुल्क औषधि

सूर्यस्नान : प्रकृतिको नि:शुल्क औषधि

10 Stories
लिपोसक्शन : शरीरलाई आकर्षक बनाउने शल्यक्रिया कति भरपर्दो ?

लिपोसक्शन : शरीरलाई आकर्षक बनाउने शल्यक्रिया कति भरपर्दो ?

8 Stories
भिटामिन बी-१२को कमी भएको कसरी थाहा पाउने ?

भिटामिन बी-१२को कमी भएको कसरी थाहा पाउने ?

6 Stories
के एआईले बुढ्यौली रोक्न सक्ला ?

के एआईले बुढ्यौली रोक्न सक्ला ?

12 Stories
जाडो मौसममा किन बढ्छ महिनावारी पीडा ?

जाडो मौसममा किन बढ्छ महिनावारी पीडा ?

6 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित