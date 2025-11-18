वेस्ट ब्याङ्कबाट ६ प्यालेस्टिनी नागरिक इजरायली सेनाको नियन्त्रणमा

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- इजरायली सेनाले सोमबार वेस्ट ब्याङ्कका विभिन्न सहरहरूमा छापा मारेर छ जना प्यालेस्टिनीलाई पक्राउ गरेको छ।
- हेब्रोन, बेथलेहेम र नब्लसमा सेनाले सैन्य चौकी स्थापना गरी सवारी साधन र यात्रुहरूको परिचयपत्र निरीक्षण गरेको छ।
- अल–राम सहरको विलय र विस्तार पर्खाल नजिकै गोली हानाहानमा एक प्यालेस्टिनी घाइते भएको छ।
२२ मंसिर, रामल्ला । इजरायली कब्जामा रहेका सेनाले सोमबार कब्जा गरिएको वेस्ट ब्याङ्क बाट छ जना प्यालेस्टिनीलाई पक्राउ गरेको जनाएको छ ।
प्यालेस्टिनी समाचार एजेन्सी (डब्लु ए एफ ए) ले आक्रमणकारी सेनाले सहरमा आक्रमण गरी छापा मारेपछि नब्लसमा दुई प्यालेस्टिनीलाई पक्राउ गरेको रिपोर्ट गरेको छ ।
वादी अल–हरियामा रहेको घरमा छापा मारेर उनीहरूले अर्का एकजना प्यालेस्टिनीलाई पनि पक्राउ गरेको जनाइएको छ ।
कब्जा गर्ने सेनाहरूले हेब्रोनको उत्तरी प्रवेशद्वारहरूमा र बेत उमर, साएर र हलहुल शहरहरूको प्रवेशद्वारहरूमा सैन्य चौकीहरू स्थापना गरी तिनीहरूले सवारी साधनहरू रोकेर तिनीहरूको खोजी गरी यात्रुहरूको परिचयपत्रहरू निरीक्षण गरेर नियन्त्रणमा लिएको जनाइएको छ ।
बेथलेहेममा सेनाले अल–रसायदा गाउँ र जातारा सहरमा छापा मारेर तीन प्यालेस्टिनीलाई पक्राउ गरेको जनाएको छ ।
यसैबीच, सोमबार कब्जा गरिएको जेरुसेलमको उत्तरमा रहेको अल–राम सहरको विलय र विस्तार पर्खाल नजिकै इजरायली कब्जा बलको गोली हानाहानमा एक प्यालेस्टिनी घाइते भएको जनाइएको छ ।
