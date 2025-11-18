कुलेश्वरबाट ५७ लाखसहित एक युवक समातिए

२१ मंसिर, काठमाडौं । कुलेश्वरबाट ५७ लाख रुपैयाँसहित एक युवक पक्राउ परेका छन् ।
पक्राउ पर्नेमा काभ्रेको नमोबुद्ध नगरपालिका–९ का ३४ वर्षीय सरोज श्रेष्ठ छन् । उनलाई प्रहरी वृत्त कालिमाटीबाट खटिएको टोलीले पक्राउ गरेको हो ।
आइतबार दिउँसो पक्राउ परेका उनीको साथबाट २० लाख बरामद भएको थियो । थप अनुसन्धान गर्ने क्रममा उनको कोठा खानतलासी गर्दा थप ३७ लाख ४७ हनार ३५० रुपैयाँ बरामद भएको हो ।
बरामद उक्त रकमको स्रोत उनले खुलाउन नसकेको प्रहरीले बताएको छ ।
