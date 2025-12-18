+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

धनकुटामा : पूर्वमन्त्री राईको उम्मेदवारी दर्ता

धनकुटामा पूर्वमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले मनोनयन दर्ता गराएका छन्।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ ६ गते १३:११

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • पूर्वमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले ६ माघ २०७९ मा धनकुटामा मनोनयन दर्ता गराएका छन्।
  • राईले मनोनयन दर्ता गर्दै जिल्लाको समग्र विकासका लागि काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
  • उनले निर्वाचनमा सहयोग गर्न अपिलसमेत गरेका छन् र नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य हुन्।

६ माघ, धनकुटा । धनकुटामा पूर्वमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले मनोनयन दर्ता गराएका छन्।

नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका उनले धनकुटाका नेता तथा कार्यकर्ताहरूसँगै गएर मनोनयन दर्ता गराएका हुन्।

मनोनयन दर्ताका क्रममा धनकुटाका एमाले नेता तथा कार्यकर्ताको भीड थियो । उनले मनोनयन दर्ता गर्दै आफूले जिल्लाका लागि काम गर्दै आएको र आगामी दिनमा पनि जिल्लाको समग्र विकासको निम्ति काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।

उनले निर्वाचनमा सहयोग गर्न अपिलसमेत गरेका छन्। राई यसअघि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री र खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्री बनिसकेका छन्।

धनकुटा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

लेनदेनमा मिल्यो एमाले धनकुटा र ओखलढुंगाको प्रतिनिधि छनोट विवाद

लेनदेनमा मिल्यो एमाले धनकुटा र ओखलढुंगाको प्रतिनिधि छनोट विवाद
मन्त्रालयलाई मेयरको पत्र : प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरुवाले धान फल्न समस्या छैन

मन्त्रालयलाई मेयरको पत्र : प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरुवाले धान फल्न समस्या छैन
एमाले महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट विवाद : धनकुटा र ओखलढुंगाको निर्वाचन केन्द्रले गर्‍यो बदर

एमाले महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट विवाद : धनकुटा र ओखलढुंगाको निर्वाचन केन्द्रले गर्‍यो बदर
धनकुटाको तीनघुम्तीमा बस पल्टियो

धनकुटाको तीनघुम्तीमा बस पल्टियो
धनकुटामा बस दुर्घटना हुँदा दुई जनाको मृत्युु

धनकुटामा बस दुर्घटना हुँदा दुई जनाको मृत्युु
धनकुटामा पिकअप गाडी दुर्घटना, १७ जना घाइते

धनकुटामा पिकअप गाडी दुर्घटना, १७ जना घाइते

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन
कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक

कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक
धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?

धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?
निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?

निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?
कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि

कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि
ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म

ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म
कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प

कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

जाडोमा कसरी रहने स्वस्थ ? यी हुन् प्राकृतिक उपाय

जाडोमा कसरी रहने स्वस्थ ? यी हुन् प्राकृतिक उपाय

8 Stories
जाइफलका ८ फाइदा, कसरी प्रयोग गर्ने ?

जाइफलका ८ फाइदा, कसरी प्रयोग गर्ने ?

12 Stories
चकित पार्ने यी ५ प्राणीको रोचक तथ्य

चकित पार्ने यी ५ प्राणीको रोचक तथ्य

10 Stories
कुन हिटर कस्तो ? कति पर्छ मूल्य ?

कुन हिटर कस्तो ? कति पर्छ मूल्य ?

17 Stories
यी हुन् विछट्टै फरक स्वादका पाँच नेपाली परिकार

यी हुन् विछट्टै फरक स्वादका पाँच नेपाली परिकार

5 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित