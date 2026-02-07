+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

साहित्य र सिनेमामा महिला क्राफ्ट

कृति निजी हुन्छ, तर सिनेमा सामूहिक प्रयासको उपज हो । तर जब यो सम्पूर्ण प्रक्रियालाई महिलाको दृष्टिले स्पर्श गर्छ, तब मात्र त्यो कला अमर बन्छ ।

0Comments
Shares
निमा काफ्ले निमा काफ्ले
२०८२ फागुन ९ गते १४:३८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • एमिली ब्रन्टेको उपन्यास वुदरिङ हाइटसमा विषाक्त र विनाशकारी प्रेम कथालाई देखाइएको छ, जुन २०१५ मा अंग्रेजी भाषाका उत्कृष्ट उपन्यासहरूमा समेटिएको थियो।
  • नेटफ्लिक्सले मेरी शेलीको क्लासिक साइन्स फिक्सन फ्रान्केन्स्टाइनलाई करिब १२० मिलियन अमेरिकी डलरमा चलचित्र बनाएको छ, जुन २०२५ को उत्कृष्ट चलचित्रहरू मध्ये मानिन्छ।
  • नेपाली साहित्यमा महिला लेखकहरूको कृतीमाथि आधारित चलचित्रहरू बनाइएका छैनन्, तर नेपाली सिनेमामा दिपा श्री निरौला, झरना थापा र रेनेसा वान्तवा राइहरूको नाम अग्रपंक्तीमा आउँछन्।

अघिल्लो साता क्यूएफएक्समा ‘वुदरिङ हाइटस’ सिनेमा हेर्ने मौका मिल्यो । यस उपन्यास पहिले नै पढिसकेको थिएँ । त्यसैले एमराल्ड फेनेल निर्देशित यो फिल्म हेर्न जाँदा मेरो मनमा एमिली ब्रन्टेको उपन्यास वुदरिङ हाइटसको त्यही गोथिक साहित्य प्रत्यक्ष अनुभव गर्ने उत्सुकता थियो । हुन पनि सन् १८४७ को भिक्टोरियन बेलायती समाजमा जन्मिएको यो कृति आफैंमा एक क्लासिक उपन्यास हो ।

यो एमिली ब्रन्टेको एक मात्र उपन्यास हो, ३० वर्षकै उमेरमा उनको मृत्यु भयो । तर यही एउटै कृतिले उनले भिक्टोरियन समाजको नैतिक र सामाजिक सीमालाई तोडिन।

हिथक्लिक र क्याथरिनको सम्बन्ध सामान्य प्रेमकथा होइन । त्यो विषाक्त छ, विनाशकारी छ, तर अत्यन्त गहिरो छ । यही कठोर र जटिल भावनाले यस उपन्यासलाई आफ्नो समयभन्दा अगाडि पुर्‍याएको हो । द गार्जियनले २०१५ मा अंग्रेजी भाषामा लेखिएका १०० उत्कृष्ट उपन्यासको सूचीमा यसलाई पनि समेटेको थियो ।

एमिलीले सुरुमा ‘एलिस बेल’ नाम राखेर वुदरिङ हाइटस प्रकाशित गरेकी थिइन । तत्कालीन समयमा महिलाको सिर्जनालाई उपेक्षा गर्ने संकीर्ण सोच व्याप्त थियो । प्राय महिला लेखकले आफनो नाम लुकाउँथे । त्यसैले उनले पनि पुरुषको नाम राखेकी थिइन् । तेस्रो संस्करणमा मात्र एमिली ब्रन्टेको वास्तविक नाम सार्वजनिक भयो ।

पछि पाठकले थाहा पाए, हिथक्लिफ र क्याथरिनको भयावह प्रेमकथा एक महिलाले लेखेकी थिइन् । उपन्यासले पाठकको चेतनामा पैदा गर्ने त्यो कम्पन सिनेमामा भने मिसिङ छ । जब कुनै निर्देशकले क्लासिक उपन्यासलाई आफनो सिनेम्याटिक सिग्नेचरमा राख्न सक्दैन तब साहित्यको मौलिकता मर्छ । वुदरिङ हाइटस सिनेमाको अनुभव मेरा लागि त्यही भयो ।

साहित्य र सिनेमाको अर्को अनुभवको कुरा गर्दा ग्युलेर्मो डेल टोरोले निर्देशन गरेको फ्रान्केन्स्टाइन पनि हेरेँ । अहिले यो चलचित्र ९ विधामा ओस्कार मनोनयनमा परेर चर्चामा छ । संयोग के छ भने वुदरिङ हाइटमा हिथक्लीफको भूमिका र फ्रङकास्टाइन सिनेमामा फ्रङकस्टाइनको भूमिका दुवै जेकब एर्लोडीले निभएका छन् ।

फ्रङकास्टाइन चलचित्र साहित्यकार मेरी शेलीले सन १८१८ मा लेखेको क्लासिक साइन्स फिक्सनमा आधारित छ । नेटफिलीक्सले यसलाई करिब १२० मिलियन अमेरिकी डलरमा बनाएको हो । धेरै क्रिटिक्स र दर्शकहरूले यसलाई २०२५ को उत्कृष्ट चलचित्रहरू मध्ये एक मानेका छन् ।

नेपाली साहित्यमा महिला लेखकहरूको कृतीमाथि आधारित चलचित्रहरू बनाइएका छैनन् । तर नेपाली सिनेमामा महिलाहरूको फेहरिस्त भने लामो देखिन्छ, जसमा दिपा श्री निरौला, झरना थापा र रेनेसा वान्तवा राइहरूको नाम अग्रपंक्तीमा आउँछन् ।

शेलीले फ्रान्केन्स्टाइन उपन्यास १८ वर्षको उमेरमा लेखेकी थिइन् । सन १८१८ मा यस्तो कथा सिर्जना गर्नु असाधारण कुरा हो । उनले विज्ञान, प्रकृति र मानवीय भावनालाई जोडेर एउटा यस्तो फ्रान्केन्स्टाइन बनाइन, जसले आजसम्म पनि मानिसलाई सोच्न बाध्य बनाउँछ । भिक्टर फ्रान्केन्स्टाइनको देवता बन्ने महत्वकांक्षा र त्यसको विनाशकारी परिणामले आजको एआई युगमा पनि समान रूपमा बहस उत्पन्न गर्छ ।

यता नेपालमा सन १८१८ मा भने आदिकवी भानुभक्त ४ वर्षका मात्र थिए । उनले रामायण लेखेर नेपाली भाषालाई एकताबद्ध बनाउनु भन्दा अझै २०–२५ वर्ष अघिको समय थियो त्यो । त्यतिबेला नेपाली भाषा त थियो, तर यसको साहित्यिक स्वरुप परिष्कृत भइसकेको थिएन ।

महिला लेखकहरूको उपन्यासलाई सिनेमा बनाएको सूची निकै लामो छ । त्यस्ता धेरैमध्ये मैले हेरेको अर्को फिल्म भर्जिनिया वुल्फको उपन्यास ओल्र्याडो ए बायोग्राफी पनि हो । भर्जिनिया वुल्फले यो सिनेमा सन १९२८ मा लेखेकी हुन् । फिल्म भने निर्देशक स्याली पोटरले सन १९९२ मा बनाएकी हुन् । फिल्मले उपन्यासको मुख्य कथा र पात्रको अनुभवलाई सरल र स्पष्ट तरिकाले पर्दामा देखाउँछ ।

अभिनेत्री टिल्डा स्विन्टनले निभाएको ओल्र्यान्डोको लिंग परिवर्तनको स्पष्ट व्याख्या छैन, सायद वुल्फले त्यसबेलाको समाजमा लैंगिक पहिचान सम्बन्धी विषय खुलेर उठाउन सकिनन् । तर फिल्ममले यसलाई १९९० को दशकको फेमिनिस्ट र क्वियर दृष्टिकोणबाट प्रस्तुत गरेको छ ।

अर्को रोचक पक्ष के छ भने, उपन्यासमा छोरा जन्माउने दृश्यको सट्टा फिल्ममा छोरी जन्माउँदा पितृसत्तात्मक समाजमा महिला अधिकार र लिंग समानताको विषय थप सशक्त रूपमा देखाइएको छ । फिल्मले ओल्र्यान्डोको ४०० वर्ष लामो जीवन यात्रा देखाउँछ, जहाँ उनी समय र समाजको परिवर्तनसँग जुध्दै अन्ततः लिंग, पहिचान वा सामाजिक वर्गको सीमाभन्दा परको पूर्ण मानव पहिचानमा पुग्छिन् ।

हामीले लामो समयदेखि साहित्य र सिनेमालाई समाजको ऐनाको रूपमा बुझदै आयौं । तर, महिला लेखकहरूको क्राफटलाई सूक्ष्म विश्लेषण गर्दा के स्पष्ट हुन्छ भने यी प्रतिबिम्ब मात्र होइनन् बरु स्थापित समाजलाई पुनः परिभाषित गर्ने एक प्रखर बौद्धिक दृष्टिकोण हुन् । महिला साहित्यकारहरूको समाज बुझाइ पुरुष लेखकहरूको तुलनामा प्रायः बढी व्यापक र मानवीय हुन्छ, किनकि यसमा किनारमा बसेर केन्द्रलाई नियाल्ने एक विशिष्ट अन्तरदृष्टि लुकेको हुन्छ ।

भर्जिनिया वुल्फको ए रुम अफ वन्स ओनदेखि जेन अस्टिनको बैठक कोठासम्म आइपुग्दा, उनीहरूले तत्कालीन लिमिटेड सोसल इन्गेजमेन्टका बाबजुद घरभित्रको निजी स्पेसलाई साहित्यको माध्यमबाट समाजको सार्वजनिक विमर्श मा परिणत गरिदिए ।

अलिकति चर्चा गरौँ जेन अस्टिनको उपन्यास प्राइड एन्ड प्रिजुडिसको मात्र मिस्टर डार्सीबारे । यो उपन्यास सन् १८१३ मा प्रकाशित भएको हो र यसले तत्कालीन इङल्याण्डको रिजेन्सी युगको चित्रण गर्छ । त्यो समय जर्जियन युगको अन्त्य र भिक्टोरियन युगको सुरुवात हुँदै थियो । समाज कडा वर्गीय संरचनामा आधारित थियो, जहाँ सम्पत्ति, विवाह र महिलाका सीमित अधिकारले मानिसहरूको जीवन निर्धारण गर्दथ्ये ।

अस्टिनले सिर्जना गरेको डार्सी पात्रको विकास साच्चिकै अद्‍भूत छ । एलिजाबेथ बेनेटले पहिलोपटक डार्सीलाई भेटदा उसमा जुन अहंकार देख्छिन त्यो वास्तवमा एउटा मेल डिफेन्स मात्र थियो भन्ने कुरा अस्टिनले बडो चलाखीपूर्ण ढङगले लुकाएर राखेकी छिन् । उनले डार्सीलाई प्रोटो हिरोको रूपमा होइन, बरु एउटा यस्तो पुरुषको रूपमा पोट्रेट गरेकी छिन, जो आफनो प्रिभिलेजको बोझले थिचिएर बोल्न समेत डराउँछ ।

अस्टिनले डार्सीलाई गल्ती गर्ने, वर्गीय बोझले दबिने र प्रेमका लागि आफनो अहंकार पार गर्न तयार एक मानवको रूपमा प्रस्तुत गरेकी छिन् । यो उपन्यासमाथि आधारित आइएमडिबीको सूचीमा मात्र १६ देखि २० वटा फिल्म भेटिन्छन, जुन कति त युटयुबमा पनि हेर्न सकिन्छ ।

अर्को मैले हेरेको फिल्म हो झुम्पा लाहिरीको सन् २००३ मा प्रकाशित चर्चित उपन्यास ‘द नेमसेक’ । जसलाई निर्देशक मीरा नायरले सन २००६ मा सिनेमाको रूप दिइन् । उपन्यास मुख्यतः इन्टरनल मोनोलोगमा आधारित छ, जहाँ पाात्रहहरूको मनभित्र चल्ने द्धन्द्ध पहिचानको खोजी र आफनो मूल संस्कृतिसँगको सम्बन्धलाई सूक्ष्म र गहिरो रूपमा चित्रण गरिएको छ । लाहिरीले शब्दमार्फत कोरेको डायस्पोरिक परिचयको जटिल नक्सामा मीरा नायरले पर्दामा रङग, संवेदना र मानवीय अनुभवको गहिराइ थपिन् ।

झुम्पा लाहिरीको उपन्यासको शक्ति यसको मौनता मा छ मीरा नायरले त्यो आन्तरिक मौनतालाई भिजुअल ल्याङग्वेजमा अनुवाद गरिन । जब अशोक (इरफान खान) र आशिमा (तब्बु) न्युयोर्कको एउटा सानो अपार्टमेन्टमा कलकत्तााको न्यास्रो मान्दै झालमुरी बनाउँछन् । त्यहाँ कुनै संवादको आवश्यकता पर्दैन । त्यो दृश्यले नै विस्थापनको पीडा र नयाँ संसारमा पुरानो पहिचान जोगाउने संघर्षलाई जीवन्त बनाउँछ ।

नायर आफैं पनि भारतबाट अमेरिका पुगेकी आप्रवासी महिला हुन् त्यसैले उनले लाहिरीको फिमेल लेन्सलाई पर्दामा उतार्दा त्यसमा आफ्नै भोगाइ र अनुभवको रङ पनि मिसाएकी छिन । यो फिल्म र उपन्यासको अन्तरसम्बन्ध यति प्रगाढ छ कि यसले एक आप्रवासी परिवारको तीन दशक लामो यात्रालाई जीवन्त बनाँउछ ।

रोचक पक्ष के छ भने, निर्देशक मीरा नायर न्युयोर्कका मेयर जोहरन ममदानीकी आमा हुन । तर मलाई मीरा नायरको फिल्महरूमध्ये सबैभन्दा मन परेको चाहिँ द रेलक्टेन्ट फन्डामेन्टालिस्ट हो, जुन मैले युटयुबमा हेरेको थिएँ । मोहसिन हमिदको उपन्यासमा आधारित यो फिल्मले सन २००१ सेप्टेम्बर ११ पछिको विश्वमा एक मुस्लिम हुनुको मनोवैज्ञानिक र सामाजिक मूल्यलाई सेन्टर स्टेजमा देखाउँछ ।

फिल्मको मुख्य पात्र चङगेज सुरुमा अमेरिकन ड्रिमको एक सफल नमुनाका रूपमा देखिन्छन् । जहाँ वाल स्ट्रिटको चम्किलो प्रतिष्ठा छ । तर वर्षौको योग्यता र व्यावसायिक सफलतालाई सेप्टेम्बर ११ को घटनापछि उनको दाह्री र धर्मले एकाएक ओझेलमा पारिदिन्छ । एक आप्रवासीको आन्तिरिक द्धन्द्ध र बाह्य जगतको शंकालु नजरबीचको त्यो खाडललाई चित्रण गर्न नायरले साँच्चिकै पर्फेक्ट काम गरेकी छिन् ।

कुरा गरौँ अमृता प्रितमको उपन्यास पिञ्जरको बारेमा । यो सन् १९५० मा प्रकाशित भएको हो । यसलाई निर्देशक चन्द्रप्रकाश द्धिवेदीले सन् २००३ मा सिनेमा बनाएका हुन । फिल्ममा मुख्य पात्र पुरोका भूमिका उर्मिला मातोंडकरले निभाएकी छिन भने रशिदको भूमिका मनोज बाजपेयीले निभाएका छन् ।

यो फिल्म युटयुबमा पनि हेर्न सकिन्छ । यो उपन्यासको कथाको पृष्ठभूमि सन १९४७ को भारत पाकिस्तान विभाजनको समयमा सेट गरिएको छ । अमृता प्रितमको उपन्यास पिञ्जरको केन्द्रीय पात्र पुरो हुन, जसलाई पारिवारिक प्रतिशोध र सामाजिक परिस्थितिका कारण रशिदले अपहरण गर्छ । रशिदले पुरोलाई आफनो धर्म इस्लाममा ल्याएर हमिदा नाम त दिए तर उनले पुरोभित्रको पुरोलाई भने कहिल्यै मर्न दिएनन् ।

साहित्यले शब्दहरूको माध्यमबाट हाम्रो दिमागलाई प्रश्न गर्छ, बहस गराँउछ, सोच्न बाध्य पार्छ । सिनेमाले भने त्यही शब्दहरूलाई जीवन्त बनाउछ, आँखाले देख्ने रङ, कानले सुन्ने ध्वनि, छातीले महसुस गर्ने भावना, र कहिलेकाहीँ आँसु वा मुस्कानसँगै शब्दहरूले बोकेको पीडा वा आनन्दलाई प्रत्यक्ष अनुभव गराँउछ । र जब यो दृष्टिकोण महिलाको हुन्छ, तब प्रेम प्रायः प्राप्ति, विजय वा स्वामित्वको रूपमा देखिन्छ । महिलाको दृष्टिले भने प्रेम सहानुभूति, साझेदारी त्याग र आन्तरिक स्वतन्त्रतासँग जोडिन्छ ।

नेपाली साहित्यमा महिला लेखकहरूको कृतीमाथि आधारित चलचित्रहरू बनाइएका छैनन् । तर नेपाली सिनेमामा महिलाहरूको फेहरिस्त भने लामो देखिन्छ, जसमा दिपा श्री निरौला, झरना थापा र रेनेसा वान्तवा राइहरूको नाम अग्रपंक्तीमा आउँछन् । सुक्ष्म ढंगले यी महिला निर्देशकहरूको सिनेमालाई समीक्षा गर्दा उनीहरूको निर्देशन शिल्पमा अझैपनि ‘मेल गेज’ देखिन्छ ।

समुद्र भट्टको फिल्म ‘गुन्यु चोलोः द ड्रेस’ ले एलजीविटी आइक्युको मुद्दालाई उठाएर नेपाली सिनेमामा एउटा महत्वपूर्ण सिनेम्याटिक डिस्कोर्स सुरुवात गरिदिएको छ । केही दिन अघि सुदिप्ता अधिकारीको फिल्म रमिताको पिरती हेर्दा एउटा भिन्न र मौलिक सिनेम्याटिक ल्याङवेजको अनुभव भयो । एक महिला निर्देशकको रूपमा सुदिप्ताले नेपाली चलचित्रको परम्परागत लयलाई भत्काएकी मात्र छैनन, यसको एस्थेटिक भ्यालुलाई पनि बढाएकी छिन् । उनको निर्देशनमा मैले बलिउडका महिला मास्टर स्टोरिटेलर जोया अख्तर र रिमा काग्तीको जस्तै नुआन्स्ड स्टोरिटेलीङ भेटे, जहाँ पात्रहरू ब्ल्याक एण्ड ह्वाइट भन्दा ग्रे सेड्समा बाचिरहेका हुन्छन् ।

फर्किउँ फेरि नेपाली साहित्य तर्फ, एक दर्शकका रूपमा मलाई पारिजातको मास्टपिस शिरीषको फूलमा आधारित चलचित्र हेर्ने इच्छा छ । शिरीषको फूलको मुख्य आकर्षण यसको अद्धितीय पात्र सुयोगवीर हो । उ अल्बर्ट कामु र जँ पाल सात्रका पात्रहरू जस्तै एब्सर्ड संसारको एउटा प्रतिनिधि हो ।

सुयोगवीरको व्यतित्वको जटिलता, उसको अतृप्त मनोविज्ञान र सकिन जस्ती रहस्यमयी पात्रसँगको उसको भवनात्मक टकराहटलाई पर्दामा उतार्न सकियो भने त्यो नेपाली सिनेमाका लागि एउटा वर्ल्ड क्लास उपलब्धि हुनेछ भन्ने मलाई लाग्छ । यसका लागि पाठकको मनमा सुयोगवीरले जुन गहिरो र केही हदसम्म अध्याँरो छाप छोडेको छ, त्यसलाई जीवन्त रूपमा अनुभव गर्न एउटा यस्तो निर्देशकको आवश्यकता पर्छ, जसले पारिजातको शून्यवादलाई बुझ्न सकोस् ।

सिनेमा एउटा दृश्य माध्यम हो । यदि निर्देशकले पात्रको सोचाइलाई दृश्यमा बदल्न सक्दैन भने त्यो फिल्म डिजास्टर हुनु स्वभाविक हो । नेपालमा बी.पी. कोइरालाको तीन घुम्ती उपन्यासमा पनि चलचित्र बनेको छ, जुन युटयुबमा हेर्न सकिन्छ । तर यस फिल्मका मेकर्सले उपन्यासकी इन्द्रमायालाई एउटा पात्रको रूपमा मात्रै हेरेका छन् ।

उनी नेपाली साहित्यकी पहिलो रेडिकल नारीवादी पात्र हुन भन्ने कुरा स्थापित गर्न कमजोरी भएको हो कि भन्ने भान हुन्छ । बी. पी. कोइराला पुरुष भए पनि उनले इन्द्रमायालाई जुन फिमेल लेन्स बाट हेरे, त्यो अद्‍भूत थियो । तर तीन घुम्ति फिल्मले बी.पी. को त्यो साइकोलोजिकल नुआन्सलाई समात्नै सकेन । यो एउटा साधारण मेलोड्रामा जस्तो मात्रै देखियो, जबकि यो एउटा अस्तित्ववादी संघर्षको कथा थियो ।

कृति निजी हुन्छ, तर सिनेमा सामूहिक प्रयासको उपज हो । तर जब यो सम्पूर्ण प्रक्रियालाई महिलाको दृष्टिले स्पर्श गर्छ, तब मात्र त्यो कला अमर बन्छ । किनकि दिमागले सोचेको कुरा ज्ञान हुन सक्छ, मुटुले महसुस गरेको कुरा स्मृति हुन सक्छ, तर महिलाको दृष्टिले सिकाएको प्रेम नै वास्तवमा एउटा सभ्य समाजको जग हो ।

सप्ताहान्त
साहित्य र सिनेमामा महिला क्राफ्ट

साहित्य र सिनेमामा महिला क्राफ्ट
सम्झनामा सहयात्री तुलसीरमण काफ्ले

सम्झनामा सहयात्री तुलसीरमण काफ्ले
समाजबाट छुट्दै गइरहेको साहित्य

समाजबाट छुट्दै गइरहेको साहित्य
यदि त्यो रात हिउँमा फालिएका पानाहरू रुँदै नटिपिएको भए…

यदि त्यो रात हिउँमा फालिएका पानाहरू रुँदै नटिपिएको भए…
नेपाली समाजमा देखिएका यी ४ ‘डेटिङ कल्चर’

नेपाली समाजमा देखिएका यी ४ ‘डेटिङ कल्चर’
अनौठो राज्य : ३१ लाख जनता, ३ राष्ट्रपति र १३ प्रधानमन्त्री !

अनौठो राज्य : ३१ लाख जनता, ३ राष्ट्रपति र १३ प्रधानमन्त्री !
एआई बाठो होला, हाम्रो भावना बुझ्न सक्दैन

एआई बाठो होला, हाम्रो भावना बुझ्न सक्दैन
ह्यामनेट : मौनतामा जमेको ‘शेक्सपियरको शोक’

ह्यामनेट : मौनतामा जमेको ‘शेक्सपियरको शोक’
कर्न आइल्याण्ड : पानीमाथि उम्रिएको माटो

कर्न आइल्याण्ड : पानीमाथि उम्रिएको माटो
कविता मरेको बेला कविताप्रेमीको गनगन

कविता मरेको बेला कविताप्रेमीको गनगन
स्वर्ण समयका सरगमहरू

स्वर्ण समयका सरगमहरू
रोमान्टिक भावनाको कुशल प्रस्तुति : ब्ल्याकहोलमा गीतहरू

रोमान्टिक भावनाको कुशल प्रस्तुति : ब्ल्याकहोलमा गीतहरू
उपन्यास फिल्म
लेखक
निमा काफ्ले

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

के हो सोडियम ? शरीरलाई किन चाहिन्छ ?

के हो सोडियम ? शरीरलाई किन चाहिन्छ ?

9 Stories
६ व्यवहार देखाउने साथी हुनसक्छन् हानिकारक

६ व्यवहार देखाउने साथी हुनसक्छन् हानिकारक

6 Stories
५ जनावर, जो अति अल्छी हुन्छन्

५ जनावर, जो अति अल्छी हुन्छन्

11 Stories
कान किन बज्छ ?

कान किन बज्छ ?

10 Stories
छिनमै गरेको कुरा बिर्सिने समस्या ‘ब्रेन फग’ के हो ?

छिनमै गरेको कुरा बिर्सिने समस्या ‘ब्रेन फग’ के हो ?

9 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित