+
English edition

एन्फामा विधान विपरीत गतिविधि बढेको भन्दै उपाध्यक्ष खतिवडाको आपत्ति

२०८२ माघ १९ गते १७:२३ २०८२ माघ १९ गते १७:२३

अनलाइनखबर

Shares

अनलाइनखबर

Shares
एन्फामा विधान विपरीत गतिविधि बढेको भन्दै उपाध्यक्ष खतिवडाको आपत्ति

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • अखिल नेपाल फुटबल संघका उपाध्यक्ष दीपक खतिवडाले संघभित्र विधान विपरीतका गतिविधि र बढ्दो बेथितिप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउनुभयो।
  • खतिवडाले अध्यक्ष पंकजविक्रम नेम्वाङ र महासचिव किरण राईले बहुमतको आडमा विधानविपरीत निर्णय अघि बढाइरहेको आरोप लगाउनुभयो।
  • उपाध्यक्ष खतिवडाले एन्फाको निर्वाचन निर्देशिकाविपरीत जिल्ला निर्वाचन बेवास्ता गरिएको र अदालतको अन्तरिम आदेश पालना नगरिएको बताउनुभयो।

१९ माघ, काठमाडौं । अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) का उपाध्यक्ष दीपक खतिवडाले संघभित्र विधान विपरीतका गतिविधि र बढ्दो बेथितिप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्।

शुक्रबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै उनले एन्फाको वर्तमान नेतृत्वले संस्थागत पद्धति र विधानको मर्मविपरीत काम गरिरहेको आरोप लगाए।

खतिवडाले आफूले लामो समयदेखि नेपाली फुटबलको विकासका लागि रचनात्मक सुझाव दिँदै आए पनि अध्यक्ष पंकजविक्रम नेम्वाङ र महासचिव किरण राईले बहुमतको आडमा विधानविपरीत निर्णय अघि बढाइरहेको बताए। पटक–पटक सचेत गराउँदा पनि सुनुवाइ नभएपछि सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्न बाध्य भएर प्रेस मिट गर्नुपरेको उनको भनाइ छ।

उनले एन्फाले अघि सारेको ‘अर्ली इलेक्सन’ निर्वाचन निर्देशिकाविपरीत रहेको दाबी गरे। निर्देशिकाअनुसार केन्द्रको निर्वाचन अघि जिल्लास्तरको निर्वाचन अनिवार्य भए पनि त्यसलाई बेवास्ता गरिएको उनले बताए।

त्यस्तै, २०८१ वैशाख २६ गते काभ्रेको धुलिखेलमा सम्पन्न एन्फाको साधारण सभाले सदस्य संस्थाहरूको निर्वाचन प्रक्रिया पूरा गरेपछि मात्र केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको स्मरण गराउँदै, सो निर्णय उल्ट्याउने प्रयास अवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भएको उनको आरोप छ।

उपाध्यक्ष खतिवडाले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) र पाटन उच्च अदालतको निर्देशनसमेत पालना नगरिएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे। अदालतले निर्वाचन प्रक्रिया अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेको अवस्थामा समेत नेतृत्वको अटेरीले नेपाली फुटबल फिफा प्रतिबन्धको जोखिममा परेको उनको भनाइ छ।

साथै, आफू निर्वाचित उपाध्यक्ष हुँदाहुँदै पनि आफ्ना सुझाव र आवाज दबाइने गरेको आरोप लगाउँदै एन्फामा नीति र विधिभन्दा व्यक्तिवादी निर्णय हाबी भएको बताए।

उपाध्यक्ष खतिवडाले नेपाली फुटबलको भविष्य, खेलाडीहरूको करिअर र समर्थकको भावना जोगाउन बेथितिविरुद्ध आवाज उठाउनु आफ्नो कर्तव्य भएको स्पष्ट पारे।

एन्फा एन्फामा बेथिति दीपक खतिवडा
टुर्नामेन्ट
ICC Men\\\'s Cricket World Cup League 2
Indian Premier League (IPL 2025)
ICC Women’s Under-19 T20 World Cup 2025
U19 Women\'s World Cup warmup
ICC Men T20 World Cup 2024
IPL 2024
ICC Womens T20 World Cup Global Qualifier 2026
NPL- Nepal Premier League 2025
ICC T20 World Cup Asia & East Asia-Pacific Qualifier
ICC T20 World Cup Asia-EAP Qaulifier 2025
Unity Cup Nepal vs West Indies 2025
ICC Womens T20 World Cup Asia Qualifier
ICC U19 MENS CWC Asia Qualifier
Hongkong Quadrangular T20I Series
AFGHANISTAN U19 TOUR OF NEPAL 2025
Nepal Super League 2025
INTERNATIONAL WOMENS CHAMPIONSHIP 2025
AAHA RARA Pokhara Gold Cup  2025
NPL- NEPAL PREMIER LEAGUE (2024)
West Indies A Tour to Nepal 2024
Nepal Tri-Nation T20I Series (2024)
2023–2027 ICC Cricket World Cup League 2
Nepal Vs Canada ODI Series
Aaha RARA Pokhara gold cup  
Nepal Super League

सिफारिस

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
छुटाउनुभयो कि?

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
गण्डकी

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
छुटाउनुभयो कि?

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन
छुटाउनुभयो कि?

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

धेरै कमेन्ट गरिएका

लेखक
अनलाइनखबर
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खबर

एन्फामा विधान विपरीत गतिविधि बढेको भन्दै उपाध्यक्ष खतिवडाको आपत्ति

एन्फामा विधान विपरीत गतिविधि बढेको भन्दै उपाध्यक्ष खतिवडाको आपत्ति

साफ यू-१९ महिला च्याम्पियनसिप : नेपालले भुटानलाई हरायो

साफ यू-१९ महिला च्याम्पियनसिप : नेपालले भुटानलाई हरायो

राष्ट्रिय लिग फुटबलमा सातदोबाटो र चित्लाङको गोलरहित बराबरी

राष्ट्रिय लिग फुटबलमा सातदोबाटो र चित्लाङको गोलरहित बराबरी

साफ यू-१९ महिला च्याम्पियनसिप : भुटानविरुद्ध जित्नैपर्ने दबाबमा नेपाल

साफ यू-१९ महिला च्याम्पियनसिप : भुटानविरुद्ध जित्नैपर्ने दबाबमा नेपाल

टी–२० विश्वकपका अविस्मरणीय व्यक्तिगत प्रदर्शनहरू

टी–२० विश्वकपका अविस्मरणीय व्यक्तिगत प्रदर्शनहरू

न्यु डायमन्डका सलिना र सुमित्रासँगै मीनाले पुलिसबाट काभा महिला क्लब भलिबल खेल्ने

न्यु डायमन्डका सलिना र सुमित्रासँगै मीनाले पुलिसबाट काभा महिला क्लब भलिबल खेल्ने

ट्रेन्डिङ

प्रशान्त तामाङको ‘कार्डियाक अरेस्ट’बाट निधन, के हो यो समस्या ?

प्रशान्त तामाङको ‘कार्डियाक अरेस्ट’बाट निधन, के हो यो समस्या ?
नन्दा देवीमा हराएको सीआईएको परमाणु यन्त्र र दक्षिण एशियामा मडारिएको महाविपत्ति

नन्दा देवीमा हराएको सीआईएको परमाणु यन्त्र र दक्षिण एशियामा मडारिएको महाविपत्ति
मुस्तफिजुर रहमानलाई टिममा नराख्न केकेआरलाई बीसीसीआईको निर्देशन

मुस्तफिजुर रहमानलाई टिममा नराख्न केकेआरलाई बीसीसीआईको निर्देशन
नेदरल्यान्ड्सविरुद्ध नेपालले बलिङ गर्दै

नेदरल्यान्ड्सविरुद्ध नेपालले बलिङ गर्दै
नेदरल्यान्ड्सले नेपाललाई दियो १४१ रनको लक्ष्य

नेदरल्यान्ड्सले नेपाललाई दियो १४१ रनको लक्ष्य
नेपाली क्रिकेट टिमको बलिङ कन्सलट्यान्टमा इयान‌ हार्भे नियुक्त

नेपाली क्रिकेट टिमको बलिङ कन्सलट्यान्टमा इयान‌ हार्भे नियुक्त

वेबस्टोरिज

टिकटक चलाउनुहुन्छ ? थाहा पाउनुहोस् ७ रोचक तथ्य

टिकटक चलाउनुहुन्छ ? थाहा पाउनुहोस् ७ रोचक तथ्य

15 Stories
के पिसाबमा फिँज देखिनु कुनै रोगको संकेत हो ?

के पिसाबमा फिँज देखिनु कुनै रोगको संकेत हो ?

11 Stories
एउटा पेन्गुइन किन भाइरल भइरहेको छ ?

एउटा पेन्गुइन किन भाइरल भइरहेको छ ?

8 Stories
७ खानेकुरा, जसले चिसो मौसममा शरीर न्यानो बनाउँछ

७ खानेकुरा, जसले चिसो मौसममा शरीर न्यानो बनाउँछ

9 Stories
के हेलमेट लगाउँदा कपाल झर्छ ?

के हेलमेट लगाउँदा कपाल झर्छ ?

7 Stories

फिचर

सबै
अन्योलमा दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद : गण्डकीबाट पठाएको झण्डा कर्णाली पुगेन

अन्योलमा दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद : गण्डकीबाट पठाएको झण्डा कर्णाली पुगेन

स्वार्थले गिजोलियो राष्ट्रिय खेलकुद 

स्वार्थले गिजोलियो राष्ट्रिय खेलकुद 

खेलकुद आयोजना गर्न सक्नुहुन्न भने खेलाडीबाट किन अपेक्षा राख्ने ?  

खेलकुद आयोजना गर्न सक्नुहुन्न भने खेलाडीबाट किन अपेक्षा राख्ने ?  

च्याम्पियन क्लाइम्बर स्वस्तिकाको अन्तर्राष्ट्रिय पदक जित्ने लक्ष्य

च्याम्पियन क्लाइम्बर स्वस्तिकाको अन्तर्राष्ट्रिय पदक जित्ने लक्ष्य

एनपीएलदेखि सिनियर टिमसम्म खेल्ने सपना बोक्दै रौनक

एनपीएलदेखि सिनियर टिमसम्म खेल्ने सपना बोक्दै रौनक

ऐतिहासिक कांस्य जितेकी एरिका : यो सुरुवात मात्र हो, अझै धेरै गर्नु छ

ऐतिहासिक कांस्य जितेकी एरिका : यो सुरुवात मात्र हो, अझै धेरै गर्नु छ