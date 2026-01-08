+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

खोटाङ र सप्तरीमा भएको सवारी दुर्घटनामा दुई जनाको मृत्यु

खोटाङ र सप्तरीमा भएका छुट्टाछुट्टै सवारी दुर्घटनामा दुई जनाको मृत्यु भएको छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ १९ गते १७:१९

१९ माघ, काठमाडौं । खोटाङ र सप्तरीमा भएका छुट्टाछुट्टै सवारी दुर्घटनामा दुई जनाको मृत्यु भएको छ ।

प्रहरीका अनुसार खोटाङको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका-१ दौत्यखोलास्थित सडकमा कदुवाबाट ओखलढुंगातर्फ जाँदै गरेको बा.प्र.०२-०२९ प ९७२७ नम्बरको मोटरसाइकल अनियन्त्रित भई सोमबार दुर्घटना हुँदा चालक ओखलढुंगा मानेभञ्ज्याङ गाउँपालिका-३ बस्ने ३५ वर्षीय मोतीराज राईको मृत्यु भएको छ । दुर्घटनामा गम्भीर घाइते भएका उनको रुम्जटार अस्पतालमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको हो ।

यसैगरी सप्तरीको सुरुङ्गा नगरपालिका-४ कनकपुरस्थित सडकमा ना.५ ख ८५८० नम्बरको ट्रकले प्रदेश-०५-००१ प ६८७३ नम्बरको स्कुटरलाई सोमबार दिउँसो ठक्कर दिँदा स्कुटर चालक उदयपुर त्रियुगा नगरपालिका-४ बगहा बस्ने ३२ वर्षीय रूपक बस्नेतको मृत्यु भएको छ ।

दुर्घटनामा गम्भीर घाइते भएका उनको प्रादेशिक अस्पताल लहान सिराहामा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको हो । ट्रक चालकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ ।
दुर्घटनाका सम्बन्धमा प्रहरीले आवश्यक अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

नेपाल प्रहरी सवारी दुर्घटना
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

काठमाडौंमा एक पुरुष मृत फेला

काठमाडौंमा एक पुरुष मृत फेला
प्रहरी संगठन धुलो टकटक्याएर खरानीबाट उठ्दैछ : आईजीपी कार्की

प्रहरी संगठन धुलो टकटक्याएर खरानीबाट उठ्दैछ : आईजीपी कार्की
प्रहरीलाई नियन्त्रण होइन, सक्षम बनाउन चाहन्छौं : गृहमन्त्री

प्रहरीलाई नियन्त्रण होइन, सक्षम बनाउन चाहन्छौं : गृहमन्त्री
निष्पक्ष निर्वाचनका लागि प्रहरीको भूमिका निर्णायक छ : प्रधानमन्त्री कार्की

निष्पक्ष निर्वाचनका लागि प्रहरीको भूमिका निर्णायक छ : प्रधानमन्त्री कार्की
अर्कैको नाममा प्रहरी जवानको परीक्षा दिने १२ जना पक्राउ   

अर्कैको नाममा प्रहरी जवानको परीक्षा दिने १२ जना पक्राउ   
शर्मिलाको हत्या आरोपमा श्रीमान् र देवर पक्राउ

शर्मिलाको हत्या आरोपमा श्रीमान् र देवर पक्राउ

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन
कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक

कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक
धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?

धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?
निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?

निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

टिकटक चलाउनुहुन्छ ? थाहा पाउनुहोस् ७ रोचक तथ्य

टिकटक चलाउनुहुन्छ ? थाहा पाउनुहोस् ७ रोचक तथ्य

15 Stories
के पिसाबमा फिँज देखिनु कुनै रोगको संकेत हो ?

के पिसाबमा फिँज देखिनु कुनै रोगको संकेत हो ?

11 Stories
एउटा पेन्गुइन किन भाइरल भइरहेको छ ?

एउटा पेन्गुइन किन भाइरल भइरहेको छ ?

8 Stories
७ खानेकुरा, जसले चिसो मौसममा शरीर न्यानो बनाउँछ

७ खानेकुरा, जसले चिसो मौसममा शरीर न्यानो बनाउँछ

9 Stories
के हेलमेट लगाउँदा कपाल झर्छ ?

के हेलमेट लगाउँदा कपाल झर्छ ?

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित