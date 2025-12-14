+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

मिथिला चित्रकला तालिम काठमाडौंमा सुरु

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ १५ गते २१:१०

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • मिथिला चित्रकलाको प्रवर्द्धनका लागि काठमाडौंमा बुधबारदेखि तीन दिने प्रयोगात्मक तालिम सुरु गरिएको छ।

१५ माघ, काठमाडौँ । मिथिला चित्रकलाको प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले बुधबारदेखि काठमाडौंमा प्रयोगात्मक तालिम सुरु गरिएको छ । मिथिला थाली बाइ सेफ सन्तोष साह, सुडी महिला कल्याण समाज र रोटरी न्यातपोलको सहकार्यमा तालिमको आयोजना गरिएको हो ।

मिथिला कलाप्रति रुचि राख्ने युवा, महिला तथा बालबालिकालाई लक्षित गरी आयोजित तालिमका सहभागीलाई आधारभूत चित्रकला सीप, डिजाइन र रङ संयोजनको प्रशिक्षण दिइने तालिमका प्रशिक्षक प्रतिभा मिश्रले जानकारी दिइन् ।

तालिमको पहिलो दिन नक्साल, दोस्रो दिन गौशाला र तेस्रो दिन ललितपुरको झम्सिखेलस्थित मिथिला थालीमा तालिम सञ्चालन हुनेछ । तीन दिने प्रशिक्षणपछि १० दिनको अन्तरालमा नक्सालस्थित मिथिला थालीमा अन्तिम चित्रकला प्रतियोगिता आयोजना गरिने मिश्रले बताइन् ।

तालिममा ३० जनाभन्दा बढी सहभागी छन् ।

मिथिला चित्रकला तालिम लिन पाउँदा निकै खुसी लागेको तालिममा सहभागीहरू बताउँछन् । ‘मलाई पहिलेदेखि नै यस्तो तालिम लिने इच्छा थियो’ तालिममा सहभागी क्रेशिका ढकाल भन्छिन्, ‘आज सहभागी हुन पाउँदा खुसी लागेको छ ।’

तालिममार्फत नयाँ डिजाइन सिकेर आफ्नै काम गर्न सक्छु भन्ने आत्मविश्वास बढेको उनी बताउँछिन् ।

मिथिला चित्रकलालाई जनकपुरमा मात्र सीमित नराखेर देश विदेशमा चिनाउने उद्देश्य तालिम आयोजना गरिएको मास्टर सेफ सन्तोष साहले बताए ।

‘धर्म, संस्कृति, परम्परा र कलालाई जोगाउनुका साथै नयाँ पुस्तालाई संस्कृतिको ज्ञान दिनुपर्छ’ साहले भने, ‘महिलालाई कलामार्फत आत्मनिर्भर बनाउने हाम्रो अर्को लक्ष्य हो ।’

साथै सुडि महिला कल्याण समाजकी अध्यक्ष रुवी महतो पुर्वेले महिलालाई घरमै सीमित नराखी यस्ता तालिममा सहभागी गराएर सीप सिकाउने र आम्दानीको अवसर दिने उद्देश्य बताइन् ।

पहिले सिकाएका महिला अहिले आफ्नै प्रयासले आम्दानी गरिरहेको उनले जानकारी दिइन् । यो तालिमले पनि सहभागीलाई त्यस्तै अवसर दिने विश्वास उनले व्यक्त गरिन् ।

प्रतिभा मिश्र, शारदा झा, सोनाम कर्ण, प्रिया पुर्वे, अदिती झालगायतका प्रशिक्षकले परीक्षार्थीलाई मिथिला चित्रकलाबारे तालिम प्रदान गर्नेछन् ।

मिथिला चित्रकला
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

युवा विद्यार्थीसँग ‘कुमारी’ को मन्थन : युवालाई तान्ने फिल्म बनाउन जोड

युवा विद्यार्थीसँग ‘कुमारी’ को मन्थन : युवालाई तान्ने फिल्म बनाउन जोड
निर्वाचन सुरक्षाका लागि कुकुरसहितको संयुक्त गस्ती

निर्वाचन सुरक्षाका लागि कुकुरसहितको संयुक्त गस्ती
सिरहा ४ : उम्मेदवार मत माग्छन्, मतदाता पानी

सिरहा ४ : उम्मेदवार मत माग्छन्, मतदाता पानी
होलोकास्टका दौरान यहुदीहरूको ढाल बनेका गुमनाम अरब हिरो

होलोकास्टका दौरान यहुदीहरूको ढाल बनेका गुमनाम अरब हिरो
खराब कर्जा थपिँदा पनि बैंकहरूको नाफामा सुधार, खुद ब्याज आय बढ्यो ९ प्रतिशत  

खराब कर्जा थपिँदा पनि बैंकहरूको नाफामा सुधार, खुद ब्याज आय बढ्यो ९ प्रतिशत  
उदयपुर–१ : पुरानालाई बिरासत जोगाउने चुनौती, नयाँलाई अवसर

उदयपुर–१ : पुरानालाई बिरासत जोगाउने चुनौती, नयाँलाई अवसर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन
कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक

कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक
धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?

धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?
निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?

निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

एउटा पेन्गुइन किन भाइरल भइरहेको छ ?

एउटा पेन्गुइन किन भाइरल भइरहेको छ ?

8 Stories
७ खानेकुरा, जसले चिसो मौसममा शरीर न्यानो बनाउँछ

७ खानेकुरा, जसले चिसो मौसममा शरीर न्यानो बनाउँछ

9 Stories
के हेलमेट लगाउँदा कपाल झर्छ ?

के हेलमेट लगाउँदा कपाल झर्छ ?

7 Stories
सेलिब्रेटीका ७ महँगा सम्बन्धविच्छेद

सेलिब्रेटीका ७ महँगा सम्बन्धविच्छेद

10 Stories
कस्तो छ तपाईंको ओछ्यान ?

कस्तो छ तपाईंको ओछ्यान ?

10 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित