वीरेन्द्र सभागृहमा कोशी प्रदेशको हिउँदे अधिवेशन, दैनिक भाडा साढे २६ हजार

१५ माघ, विराटनगर । कोशी प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन आह्वान भएको छ। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकलेको निर्णयअनुसार प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले माघ २५ गतेका लागि प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन आह्वान गरेका हुन् ।
बैठक विराटनगरको वीरेन्द्र सभागृहमा बस्नेछ। गत भदौ २४ गते जेनजी आन्दोलनका क्रममा प्रदेशसभा भवन र सचिवालयसहित सरकारी संरचनामा जलेर ध्वस्त भयो । वीरेन्द्र सभागृहलाई जेनजी युवाहरुले नै आगजनी हुनबाट जोगाएका थिए ।
आगजनीले प्रदेश सभा भवन र सचिवालय प्रयोग गर्न नमिल्ने भएपछि ‘गुद्री बजार’ सार्नका लागि निर्माण भएको कटहरी फलफूल तथा कृषि थोक बजारमा सारिएको थियो ।
तर, कटहरीको संरचनामा सभा सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार नभएका कारण विकल्पको रूपमा वीरेन्द्रसभा गृह रोजिएको हो ।
प्रदेशसभा सचिव सुदर्शन खड्काका अनुसार प्रदेशसभाको आफ्नै बैठक कक्ष निर्माणका लागि अहिले ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । नयाँ संरचना तयार नहुन्जेलसम्मका लागि अस्थायी रूपमा वीरेन्द्रसभा गृह प्रयोग गरिने उनले बताए । उनका अनुसार बैठक सञ्चालनका लागि प्रदेशसभाले विराटनगर महानगरपालिकालाई मासिक ८ लाख रुपैयाँ शुल्क बुझाउनेछ ।
६ महिनाका लागि गृह भाडामा लिँदा प्रदेश सरकारले कूल ४८ लाख रुपैयाँ महानगरलाई तिर्नुपर्नेछ। यो रकम दैनिक हिसाब गर्दा २६ हजार ६ सय ६७ रुपैयाँ हुन आउँछ । महानगरपालिकासँग सम्झौताका लागि प्रक्रिया अगाडि बढेको बताउँदै खड्काले प्रदेश सभाको संरचना तयार भएपछि आफ्नै भवनमा सर्नेछ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4