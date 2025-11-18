२६ कात्तिक, विराटनगर । विराटनगरको तरकारी बजार ‘गुद्री’ का व्यापारीलाई सार्न निर्माण गरिएको कटहरी फलफूल तथा कृषि थोक बजारमा कोशी प्रदेश सभा र प्रदेशसभा सचिवालयलाई सारिएको छ ।
बुधबार प्रदेश सभा सचिवालय सरेकाे हाे । बुधबार नवनियुक्त प्रदेशसभा सचिव सुदर्शन खड्काकाे शपथ ग्रहण पनि कृषि बजारमै भएको थियो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ३ चैत २०७५ मा उद्घाटन गरेको तरकारी बजारको संरचना गुद्रीका व्यापारी जान नमानेपछि प्रयोगविहीन थियो ।
जेनजी आन्दोलनका क्रममा गत २४ भदौमा प्रदेश सभा र सचिवालय ध्वस्त भएको थियो ।
सोमबार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले विराटनगरसँगै जोडिएको कटहरी गाउँपालिका–१ मा रहेको कृषि बजारको भवन र संरचनामा अस्थायी रूपमा प्रदेश सभा सञ्चालनका लागि स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
मन्त्रिपरिषद् निर्णयपछि सचिवालय सरेकाे हाे ।
तरकारी बजारकाे भवनमा प्रदेशसभा भवन र संसदीय समिति र दलकाे कार्यालय निर्माण गरिनेछ ।
