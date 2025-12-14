+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

युवा विद्यार्थीसँग ‘कुमारी’ को मन्थन : युवालाई तान्ने फिल्म बनाउन जोड

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ १५ गते २१:००

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • फिल्म ‘कुमारी’ ले नेपाली चलचित्र, संगीत र मिडियाबाट युवापुस्ताले के अपेक्षा राखेका छन् भन्ने विषयमा ५ सय सहभागीबीच छलफल गरेको छ।
  • युवाले चलचित्रमा मौलिकता र संस्कृतिको प्रतिबिम्ब चाहेको र संगीतमा भावना आवश्यक रहेको बताएका छन्।
  • लेखक विकास सुवेदीले फिल्म सामान्य प्रेमकथा नभई भित्री कुरा फरक रहेको र निराशा हटाउने दाबी गरेको छ।

काठमाडौं । फिल्म ‘कुमारी’ ले ‘नेपाली चलचित्र, संगीत र मिडियाबाट युवापुस्ताले के अपेक्षा राखेका छन्’ भन्ने विषयमा बिहीबार छलफल चलाएको छ ।

प्रज्ञा प्रतिष्ठानको डबलीमा आयोजित समारोहमा विद्यार्थी, युवासहित ५ सय जना सहभागी रहे । फिल्मको टिमसँगै प्रतिष्ठानका प्राज्ञ सदस्य तथा लेखक अमर न्यौपाने, सञ्चारकर्मी नरेश भट्टराई, निर्देशक दिनेश राउत, लेखक विकास सुवेदी, निर्माता महेन्द्र अधिकारी, गायक केहरसिंह लिम्बु तथा उनको ब्यान्डका सदस्य सहभागी थिए ।

कार्यक्रममा सहभागी ३० जना युवाले नेपाली चलचित्र, सङ्गीत र मिडियासम्बन्धी आफ्ना धारणा राखेका थिए । यस्ता किसिमका कार्यक्रमले आफ्ना भावना खुलेर व्यक्त गर्न पाएकोमा खुसी व्यक्त गरे ।

सहभागी युवाले निर्देशक राउतका अघिल्ला फिल्मको चर्चा गर्दै फिल्म जीवन बुझ्ने माध्यम भएको बताएका थिए । उनीहरूको भनाइ थियो, ‘हामी चलचित्र हलमा समय बिताउन मात्र जाँदैनौँ । सिनेमाले हाम्रो संस्कृति देखाउनुपर्छ, मौलिकता हुनुपर्छ ।’

सामाजिक सञ्जाल युवालाई प्रभाव पार्ने प्रमुख माध्यम भएको बताउँदै उनीहरूले कतिपय समीक्षामा अतिरञ्जना हुने गरेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरे । युवाले नेपाली चलचित्रले आफूहरूले चाहेजस्तो स्तर नपुगेको भन्दै राम्रो फिल्म हेर्न विदेशी फिल्मतर्फ आकर्षित हुनुपरेको बाध्यता पनि सुनाए ।

संगीतबारे युवाको अपेक्षा स्पष्ट थियो- ‘गीतमा हिरो-हिरोइनको लुक्सभन्दा पनि भावना चाहिन्छ । संगीत मनोरञ्जनका लागि मात्र होइन, जीवनसँग जोडिन सक्नुपर्छ ।’ फिल्मको गीत ‘डोको बुन्ने’ ले मौलिक ‘एसेन्स’ बोकेको भन्दै युवाले प्रशंसा गरेका थिए ।

कलाकार अभिषेक खड्का आफू पनि पश्चिमा फिल्मबाट बढी प्रभावित रहेता पनि पछिल्लो समय नेपाली चलचित्रले फड्को मारेकोमा खुसी देखिए । उनले आफूले डेब्यु गरेको यो फिल्म पछिल्लो पुस्ताले चाहेको जस्तो रहेको हुँदा ढुक्कले चलचित्र हेर्न आग्रह गरे ।

सञ्चारकर्मी भट्टराईले युवालाई मिडिया तथा सामाजिक सञ्जालमा देखिने सबै कुरामा सजगतापूर्वक बुझेर मात्र विश्वास गर्न आग्रह गरे । लेखक न्यौपानेले साहित्य र सिनेमाबीचको सम्बन्ध स्पष्ट पारे । उनले भने, ‘किताब कलमले लेखिएको साहित्य हो भने, सिनेमा क्यामेराले लेखिएको साहित्य हो ।’

पटकथाकार विकास सुवेदीले युवाको निराशा देशका लागि घातक हुने बताए । यो फिल्मले केही हदसम्म भए पनि नेपाली फिल्मप्रतिको निराशा हटाउने दाबी गर्दै उनले भने, ‘आवरण धेरैको मिल्न सक्छ तर त्यसको भित्री कुरा फरक हुन्छ । यो चलचित्र सामान्य प्रेमकथा होइन । बाहिरबाट जस्तो देखिन्छ, भित्र त्यसभन्दा फरक छ ।’

फिल्ममा आकृति राजभण्डारीको पनि शीर्ष अभिनय छ । घनश्याम जोशी, सुनिता श्रेष्ठ, आकांक्षा कार्की, मधु खड्का, सनम श्रेष्ठ, सकु शाह, सरोज लामिछाने, मनषा शर्माको पनि अभिनय छ ।

विनिश इन्टरटेन्मेन्टको ब्यानरमा निर्माण भएको फिल्मका लगानीकर्ता महेन्द्र अधिकारी हुन् ।

कुमारी
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

‘कुमारी’ अमेरिका, अस्ट्रेलिया, क्यानडा, मध्यपूर्वमा रिलिज हुने

‘कुमारी’ अमेरिका, अस्ट्रेलिया, क्यानडा, मध्यपूर्वमा रिलिज हुने
भृकुटीमण्डपमा ‘कुमारी’ को भब्य कन्सर्ट, गुञ्जियो ‘केहर एन्ड द लुङा’

भृकुटीमण्डपमा ‘कुमारी’ को भब्य कन्सर्ट, गुञ्जियो ‘केहर एन्ड द लुङा’
भब्य कन्सर्टमाझ सार्वजनिक गरियो ‘कुमारी’ को मर्मस्पर्शी ट्रेलर

भब्य कन्सर्टमाझ सार्वजनिक गरियो ‘कुमारी’ को मर्मस्पर्शी ट्रेलर
फेवाताल किनारमा गुञ्जियो ‘डोको बुन्ने निगालो चोयाले’

फेवाताल किनारमा गुञ्जियो ‘डोको बुन्ने निगालो चोयाले’
नेपालगन्जमा कन्सर्ट गर्दै ‘कुमारी’ ले थाल्यो देशब्यापी प्रवर्द्धन टूर

नेपालगन्जमा कन्सर्ट गर्दै ‘कुमारी’ ले थाल्यो देशब्यापी प्रवर्द्धन टूर
अभिषेक-आकृति : स्टार-परम्परालाई चिर्न ‘कुमारी’ ले ल्याएको जेनजी अनुहार

अभिषेक-आकृति : स्टार-परम्परालाई चिर्न ‘कुमारी’ ले ल्याएको जेनजी अनुहार

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन
कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक

कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक
धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?

धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?
निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?

निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

एउटा पेन्गुइन किन भाइरल भइरहेको छ ?

एउटा पेन्गुइन किन भाइरल भइरहेको छ ?

8 Stories
७ खानेकुरा, जसले चिसो मौसममा शरीर न्यानो बनाउँछ

७ खानेकुरा, जसले चिसो मौसममा शरीर न्यानो बनाउँछ

9 Stories
के हेलमेट लगाउँदा कपाल झर्छ ?

के हेलमेट लगाउँदा कपाल झर्छ ?

7 Stories
सेलिब्रेटीका ७ महँगा सम्बन्धविच्छेद

सेलिब्रेटीका ७ महँगा सम्बन्धविच्छेद

10 Stories
कस्तो छ तपाईंको ओछ्यान ?

कस्तो छ तपाईंको ओछ्यान ?

10 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित