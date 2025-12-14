+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

भृकुटीमण्डपमा ‘कुमारी’ को भब्य कन्सर्ट, गुञ्जियो ‘केहर एन्ड द लुङा’

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ ११ गते १८:०८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • फिल्म ‘कुमारी’ ले भृकुटीमण्डपमा हजारौं दर्शकको सहभागितामा खुला कन्सर्ट गरेको छ।
  • फिल्मको ट्रेलर कन्सर्टमै सार्वजनिक गरिएको छ र निर्देशक दिनेश राउतले यो सपना पूरा भएको बताए।
  • कन्सर्टमा केहरसिंह लिम्बु र अन्य चर्चित ब्यान्डले प्रस्तुति दिएका थिए र फिल्म २३ माघदेखि प्रदर्शनमा आउने तयारीमा छ।

काठमाडौं । फिल्म ‘कुमारी’ ले भृकुटीमण्डपमा हजारौं दर्शकको सहभागितामा प्रवद्र्धन कन्सर्ट गरेको छ । यो खुला कन्सर्टमा दर्शकको बाक्लो सहभागिता रहेको प्रेषित फोटो र भिडियोमा देखिएको छ ।

सोही अवसरमा फिल्मको ट्रेलर पनि सार्वजनिक गरियो । खुला आकाशमुनि हजारौँ दर्शकलाई साक्षी राख्दै प्रत्यक्ष रूपमा ट्रेलर रिलिज हुनुलाई आफूले देखेको सपना पूरा भएको प्रतिक्रिया निर्देशक दिनेश राउतले दिए ।

यति धेरै संख्यामा देखिएको दर्शकको उत्साह फिल्म हलसम्म पनि पुग्ने आशा उनले व्यक्त गरे । राउतले भनेजस्तै फिल्मले कन्सर्टमा देखिएको दर्शकको सहभागितालाई अब हलमा हेर्न चाहेको छ ।

कन्सर्टमा केहरसिंह लिम्बु र उनको सांगीतिक समूह ‘केहर एन्ड द लुङा’ ले फिल्म र ब्यान्डका हिट गीतमा प्रस्तुति दियो । साथै, अन्य चर्चित ब्यान्डहरू ‘इस्त्रीज’ र ‘त्रिजा प्रधान एन्ड द टुकुचा’ ले पनि दर्शकलाई साङ्गीतिक प्रस्तुतिमार्फत झुमाएका थिए ।

समग्रमा उक्त कार्यक्रम साङ्गीतिक कन्सर्ट र चलचित्र प्रचारको संयोजनजस्तो देखियो । कलाकार आकृति राजभण्डारी र अभिषेक खड्काले गीतमा झुम्दै दर्शकलाई हलमा गएर फिल्म हेर्न आग्रह गरे । ‘कुमारी’ २३ माघदेखि प्रदर्शन तयारीमा छ ।

कुमारी
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

भब्य कन्सर्टमाझ सार्वजनिक गरियो ‘कुमारी’ को मर्मस्पर्शी ट्रेलर

भब्य कन्सर्टमाझ सार्वजनिक गरियो ‘कुमारी’ को मर्मस्पर्शी ट्रेलर
फेवाताल किनारमा गुञ्जियो ‘डोको बुन्ने निगालो चोयाले’

फेवाताल किनारमा गुञ्जियो ‘डोको बुन्ने निगालो चोयाले’
नेपालगन्जमा कन्सर्ट गर्दै ‘कुमारी’ ले थाल्यो देशब्यापी प्रवर्द्धन टूर

नेपालगन्जमा कन्सर्ट गर्दै ‘कुमारी’ ले थाल्यो देशब्यापी प्रवर्द्धन टूर
अभिषेक-आकृति : स्टार-परम्परालाई चिर्न ‘कुमारी’ ले ल्याएको जेनजी अनुहार

अभिषेक-आकृति : स्टार-परम्परालाई चिर्न ‘कुमारी’ ले ल्याएको जेनजी अनुहार
लोकभाकामा ‘कुमारी’ ले ल्यायो रोमान्टिक गीत ‘डोको बुन्ने’

लोकभाकामा ‘कुमारी’ ले ल्यायो रोमान्टिक गीत ‘डोको बुन्ने’
‘कुमारी’ फिल्म प्रवर्द्धन गर्न ६ सहरमा ‘केहर एन्ड द लुङा’ गुञ्जिने

‘कुमारी’ फिल्म प्रवर्द्धन गर्न ६ सहरमा ‘केहर एन्ड द लुङा’ गुञ्जिने

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

वेबस्टोरिज

कस्तो छ तपाईंको ओछ्यान ?

कस्तो छ तपाईंको ओछ्यान ?

10 Stories
के क्याल्सियम खाँदैमा हड्डी बलियो हुन्छ ?

के क्याल्सियम खाँदैमा हड्डी बलियो हुन्छ ?

8 Stories
७ तरिका, जसले बचत गर्न सिकाउँछ

७ तरिका, जसले बचत गर्न सिकाउँछ

8 Stories
नाइट क्लबमा हुडीको टोपी लगाएर जान किन मिल्दैन ?

नाइट क्लबमा हुडीको टोपी लगाएर जान किन मिल्दैन ?

6 Stories
जाडोमा कसरी रहने स्वस्थ ? यी हुन् प्राकृतिक उपाय

जाडोमा कसरी रहने स्वस्थ ? यी हुन् प्राकृतिक उपाय

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित