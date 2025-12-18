+
लोकभाकामा ‘कुमारी’ ले ल्यायो रोमान्टिक गीत ‘डोको बुन्ने’

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष १६ गते १७:१८

  • दिनेश राउत निर्देशित फिल्म 'कुमारी' को नयाँ लोकशैली गीत 'डोको बुन्ने' केन्द्र मोसन पिक्चर्सको युट्युब च्यानलबाट सार्वजनिक भएको छ।
  • गीत 'डोको बुन्ने' सुमन तामाङ र केहरसिंह लिम्बुको कम्पोजमा तयार भएको छ र लिम्बुको स्वरमा रहेको छ।
  • फिल्म 'कुमारी' २३ माघदेखि प्रदर्शनमा आउन लागेको छ र यसमा आकृति राजभण्डारी र अभिषेक खड्काले अभिनय गरेका छन्।

काठमाडौं । दिनेश राउत निर्देशित फिल्म ‘कुमारी’ ले नयाँ गीत ‘डोको बुन्ने’ सार्वजनिक गरेको छ । केन्द्र मोसन पिक्चर्सको युट्युब च्यानलबाट सार्वजनिक गीत लोकशैलीमा बनेको छ ।

सुमन तामाङ र केहरसिंह लिम्बुको कम्पोज, लिम्बुको स्वर, सागर लामिछाने मगर र सुमन तामाङको शब्दमा गीत तयार भएको छ । लोकशैलीमा बनेको यो रोमान्टिक गीत युवा दर्शकलाई कर्णप्रिय बन्नसक्छ ।

गीतमा फिल्मका शीर्ष कलाकार आकृति राजभण्डारी र अभिषेक खड्का लगायतले अभिनय गरेका छन् । लिम्बुकै कम्पोजमा यसअघि पनि फिल्मले केही गीत ल्याएको छ र यिनले प्रशंसा पाएका छन् ।

फिल्ममा महेन्द्र अधिकारीको लगानी छ । ‘कुमारी’ २३ माघदेखि प्रदर्शन तयारीमा छ ।

