भक्तपुर र चितवनमा दुई जना मृत फेला

घटनाबारे प्रहरीले आवश्यक अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ ११ गते १७:०२

११ माघ, काठमाडौं । भक्तपुर र चितवनमा गरी दुई जना मृत फेला परेका छन् ।

प्रहरीका अनुसार भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिका-९ पलासेस्थित डोके खोलामा पहिचान खुल्न नसकेका एक व्यक्ति मृत फेला परेका हुन् । अन्दाजी ३० वर्षीय पुरुष मृत फेला परेको हो ।

यसैगरी चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिका-५ मुग्लिङस्थित गुप्तेश्वरी महादेव मन्दिर नजिकै पहिचान खुल्न नसकेका ३५ वर्षीय पुरुष मृत फेला परेको छ ।

घटनाबारे प्रहरीले आवश्यक अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

मृत फेला
