मादी नदीमा महिलाको शव फेला

२९ मंसिर, तनहुँ । व्यास नगरपालिका–५ माथिल्लो पाटनस्थित मादी नदीको किनारमा एक महिलाको शव बेवारिसे अवस्थामा फेला परेको छ ।
पानीमा कोल्टो परेको अवस्थामा नामथर वतन नखुलेको महिलाको शव सोमबार बिहान फेला परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँले जनाएको छ ।
अन्दाजी ४०/४५ वर्षीया महिलाको शव फेला परेको प्रहरी नायब उपरीक्षक श्रवणकुमार विकले जानकारी दिए ।
स्थानीयवासीबाट खबर पाएलगत्तै प्रहरी निरीक्षक शिवप्रसाद पाठकको नेतृत्वमा खटिएको प्रहरीले घटनासम्बन्धमा अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4