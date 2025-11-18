+
स्रोत नखुलेको ११ लाख ४७ हजार रुपैयाँसहित एक जना पक्राउ

पक्राउ पर्नेमा बाराको सिम्रौनगढ नगरपालिका-११ भगवानपुरका ३६ वर्षीय मुनाप्रसाद जयसवाल रहेका छन् ।

अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर २६ गते १७:३१
प्रतीकात्मक तस्वीर

२६ मंसिर, काठमाडौं । रौतहटबाट स्रोत नखुलेको ११  लाख ४७ हजार रुपैयाँसहित एक जना पक्राउ परेका छन् ।

पक्राउ पर्नेमा बाराको सिम्रौनगढ नगरपालिका-११ भगवानपुरका ३६ वर्षीय मुनाप्रसाद जयसवाल रहेका छन् ।

इलका प्रहरी कार्याय मौलापुरबाट खटेको प्रहरी टोलीले मौलापुर नगरपालिका-३ लालबकैया बाँधस्थित मौलापुर जयनगर सडकबाट उनलाई नियन्त्रणमा लिएको हो ।

मधेश प्रदेश ०३-०३३ प ३११० नम्बरको मोटरसाइकलमा सवार जयसवालमाथि शंका गरी चेक गर्ने क्रममा उनको साथबाट उक्त रकम बरामद भएको प्रहरीले जनाएको छ ।

प्रहरीले जयसवाललाई नियन्त्रणमा लिएर आवश्यक अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

