२६ मंसिर, काठमाडौं । रौतहटबाट स्रोत नखुलेको ११ लाख ४७ हजार रुपैयाँसहित एक जना पक्राउ परेका छन् ।
पक्राउ पर्नेमा बाराको सिम्रौनगढ नगरपालिका-११ भगवानपुरका ३६ वर्षीय मुनाप्रसाद जयसवाल रहेका छन् ।
इलका प्रहरी कार्याय मौलापुरबाट खटेको प्रहरी टोलीले मौलापुर नगरपालिका-३ लालबकैया बाँधस्थित मौलापुर जयनगर सडकबाट उनलाई नियन्त्रणमा लिएको हो ।
मधेश प्रदेश ०३-०३३ प ३११० नम्बरको मोटरसाइकलमा सवार जयसवालमाथि शंका गरी चेक गर्ने क्रममा उनको साथबाट उक्त रकम बरामद भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
प्रहरीले जयसवाललाई नियन्त्रणमा लिएर आवश्यक अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4