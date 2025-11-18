प्रहरीमा २१ इन्सपेक्टर र ४३८ असइ पदमा भर्ना खुल्यो

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेपाल प्रहरीले जनपद प्रहरी समूहतर्फ २१ निरीक्षक र ४३८ सहायक निरीक्षक पदमा भर्ना खुलाएको छ।
- भर्नाका लागि इच्छुक उम्मेदवारले नेपाल प्रहरीको वेवसाइटमा गएर अनलाइन दर्खास्त दिन सक्नेछन्।
२६ मंसिर, काठमाडौं । नेपाल प्रहरीले प्रहरी निरीक्षक (इन्सपेक्टर) र सहायक निरीक्षक (असइ)मा भर्ना खुलाएको छ ।
जनपद प्रहरी समूहतर्फ रिक्त रहेका २१ इन्सपेक्टर र ४३८ असइ पदमा भर्ना खुलाइएको मानवस्रोत विकास विभाग, वृत्ति विकास महाशाखा, भार्ना छनोट शाखाले जनाएको छ ।
इच्छुक उम्मेदवारले अनलाइनबाटै दर्खास्त दिन सक्नेछन् । त्यसका लागि नेपाल प्रहरीको वेवसाइट मा गएर करियरभित्र online application गएर दर्खास्त दिन सकिन्छ । अर्थात यहाँबाट सिधै लगइन गरेर अनलाइन दर्खास्त दिन सकिन्छ ।
