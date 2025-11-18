+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
+

विराटनगर किंग्स 2025

58/4 (9.5)
लुम्बिनी लायन्स 2025 va विराटनगर किंग्स 2025 vs

लुम्बिनी लायन्स 2025

134/8(20)

TU INTERNATIONAL CRICKET STADIUM

६१ बलमा ७७ रन आवश्यक

विराटनगर किंग्स 2025

58/4(9.5)
vs

लुम्बिनी लायन्स 2025

134/8(20)
WC Series
विराटनगर किंग्स 2025
58/4 (9.5)
VS
६१ बलमा ७७ रन आवश्यक
लुम्बिनी लायन्स 2025
134/8 (20)
LIVE अपडेट
Comments
Shares

पोखरामा सँगै मदिरा पिए, विवादपछि ढुंगाले हानेर साथीकै हत्या गरे

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर २५ गते १८:३३

२५ मंसिर, पोखरा । दिनभरि मजदुरी गरेर फर्केपछि ३ जना साथी मिलेर साँझ मदिरा पिउँदै दु:खसुखका कुरा गर्छन् ।

मजदुरीका लागि पोखराका विभिन्न ठाउँमा धाउने र जे काम पाइन्छ त्यही काम गर्ने उनीहरूको दैनिकी नै थियो ।

बुधबार राति पनि पोखरा-१२ भद्रकाली नजिकै मदिरा पिउँदै कुरा गर्ने क्रममा विवाद हुन्छ । मदिरामा लठ्ठिएर निस्किएपछि पनि विवाद रोकिँदैन ।

हिँड्दै जाने क्रममा भद्रकाली जंगल नजिकै खाली जग्गामा २ जना मिलेर ढुंगाले हानेर आफ्नै साथीको हत्या गर्छन् र आफ्नो बाटो लाग्छन् ।

बिहीबार बिहान स्थानीयले घटना देखेर खबर गरेपछि प्रहरी घटनास्थलमा पुगेको थियो । मृतकलाई ढुंगाले हानेर हत्या भएको निष्कर्षसहित प्रहरीले अनुसन्धान थालेको थियो ।

अनुसन्धानपछि मृत्यु हुनेमा पोखरा-१६ बाटुलेचौर घर भई वडा नम्बर १२ हस्पिटल चोक बस्ने ६० वर्षीय रमेश सुनार भएको प्रहरीले जनाएको छ ।

उनको हत्या गरेको अभियोगमा प्रहरीले दिउँसो पाल्पा रामपुर घर बताउने ३८ वर्षीय कृष्ण थापालाई पक्राउ गरेको कास्की प्रहरी प्रमुख एसपी नवीन कार्कीले जानकारी दिए ।

घटनामा संलग्न १ जनाको खोजी भइरहेको उनले बताए । ‘उनीहरू जहाँ काम पाइन्छ, त्यहीँ पुग्ने, त्यतै बस्ने क्रममा पोखरा-१२ आइपुगेका रहेछन्,’ कार्कीले भने, ‘राति सँगै मदिरा पिएर बस्ने क्रममा विवाद भएपछि हत्या भएको खुल्न आएको छ ।’

हत्या गरेर फालिएको शव फेला परेपछि प्रहरीले कुकुरको सहायताले हत्यामा संलग्नहरूको खोजी थालेको थियो । सीसी क्यामेरा फुटेज, प्रत्यक्षदर्शीको समेत सहयोगमा हत्यामा संलग्न व्यक्ति पक्राउ गरेको एसपी कार्कीले जानकारी दिए ।

प्रहरीले कर्तव्य ज्यान मुद्दामा थप अनुसन्धान गरिरहेको छ । मृतक सुनारको शव पोस्टमार्टमपछि श्रीमती र छोराले बुझेका छन् ।

अपराध नेपाल प्रहरी
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

पोर्चुगल पठाउने भन्दै ठगी गरेको आरोपमा एकजना पक्राउ

पोर्चुगल पठाउने भन्दै ठगी गरेको आरोपमा एकजना पक्राउ
‘टुनामुना’ लगाएको आरोपमा सिटी-सफारी चालकको हत्या, ७ जना पक्राउ

‘टुनामुना’ लगाएको आरोपमा सिटी-सफारी चालकको हत्या, ७ जना पक्राउ
सिनामंगलमा असईले गरे ४ महिने छोराको हत्या, प्रहरी जवान श्रीमती पनि घाइते

सिनामंगलमा असईले गरे ४ महिने छोराको हत्या, प्रहरी जवान श्रीमती पनि घाइते
५९ वर्षीय छिमेकीबाटै हत्या, भारत भाग्दा २ महिनापछि खुल्यो रहस्य !

५९ वर्षीय छिमेकीबाटै हत्या, भारत भाग्दा २ महिनापछि खुल्यो रहस्य !
अंशु गौतमको हत्या अनुसन्धानका लागि छिमेकी पक्राउ

अंशु गौतमको हत्या अनुसन्धानका लागि छिमेकी पक्राउ
१९ वर्ष जेल तोकिएका व्यक्ति २२ वर्षपछि पक्राउ

१९ वर्ष जेल तोकिएका व्यक्ति २२ वर्षपछि पक्राउ

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव
कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए
किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?

किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?
कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो

कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो
पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता
रवि, कुलमान र बालेन समूहबीच सघन सहकार्य संवाद

रवि, कुलमान र बालेन समूहबीच सघन सहकार्य संवाद
क्यामेरा बोकेर पशुपन्छी पछ्याउँदै हिंडेका एक यायावर (भिडियो)

क्यामेरा बोकेर पशुपन्छी पछ्याउँदै हिंडेका एक यायावर (भिडियो)

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

हिटर प्रयोग गर्दा कस्तो सावधानी अपनाउने ?

हिटर प्रयोग गर्दा कस्तो सावधानी अपनाउने ?

9 Stories
गर्भाधानका लागि सबैभन्दा उपयुक्त उमेर कुन हो ?

गर्भाधानका लागि सबैभन्दा उपयुक्त उमेर कुन हो ?

13 Stories
यी हुन् विश्वका सुन्दर चर्च

यी हुन् विश्वका सुन्दर चर्च

8 Stories
सूर्यस्नान : प्रकृतिको नि:शुल्क औषधि

सूर्यस्नान : प्रकृतिको नि:शुल्क औषधि

10 Stories
लिपोसक्शन : शरीरलाई आकर्षक बनाउने शल्यक्रिया कति भरपर्दो ?

लिपोसक्शन : शरीरलाई आकर्षक बनाउने शल्यक्रिया कति भरपर्दो ?

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित