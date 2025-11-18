+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares
दिनेशकुमार चौधरी हत्या प्रकरण :

‘टुनामुना’ लगाएको आरोपमा सिटी-सफारी चालकको हत्या, ७ जना पक्राउ

0Comments
Shares
हरि अधिकारी हरि अधिकारी
२०८२ मंसिर २२ गते १२:१०

२२ मंसिर, विराटनगर । सुनसरीको रामधुनी नगरपालिका–२ कर्मनिया टोलका दिनेशकुमार चौधरी सिटी सफारी चलाउँथे । उनी गाउँका चलेका धामी पनि हुन् । धामीझाँक्री उनको पार्टटाइम जस्तै काम थियो ।

गत असोज २५ गते साँझ करिब साढे ५ बजे रामधुनी–२ स्थित शिवनगर–झुम्का जाने नहरको भित्री सडक खण्डमा सिटी सफारी चलाइरहेका बेला उनको गोली हानी हत्या भयो ।

करिब २ महिना लामो अनुसन्धानपछि चौधरीको हत्या योजनाबद्ध रुपमा भएको निष्कर्षमा प्रहरी पुगेको छ । हत्यामा संलग्न भएको आरोपमा प्रहरीले ७ जनालाई पक्राउ गरेको छ । मुख्य योजनाकारसहित तीन जना अझै फरार छन् ।

प्रहरीका अनुसार सुनसरी रामधुनी नगरपालिका १ झुम्काका ४३ वर्षीय राजु भन्ने राजकिशोर साह, ४० वर्षीय नन्दकिशोर साह, सप्तरी राजविराज नगरपालिका– १६ का २८ वर्षीय अंकित साह र सोही पालिकाको वडा नम्बर ९ का २८ वर्षीय प्रिन्सकुमार दास, सुनसरी भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिका– ५ का ३४ वर्षीय मोहमद इब्रान मिया, देवानगन्ज गाउँपालिका–४ का ३७ वर्षीय गियास मन्सुरी र देवानगन्ज गाउँपालिका–५ का २५ वर्षीय मिथलेश यादव पक्राउ परेका हुन् ।

राजकिशोर र नन्दकिशोर दाजुभाइ हुन् । उनीहरु हत्याको सुपारी दिने मध्येका भएको प्रहरीले जनाएको छ ।

तीन लाख एडभान्स दिएर हत्या

अनुसन्धानका क्रममा हत्याको मुख्य कारण तन्त्रमन्त्र र टुनामुना नै देखिएको प्रहरीले बताएको छ । चौधरीले टुनामुना गरेर आफ्नो घरपरिवारको सदस्यलाई दु:ख दिएको भन्दै राजकिशोरसहितको समूहले हत्या योजना बनाएको देखिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीका प्रवक्ता डिएसपी चन्द्र खड्काले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार चौधरीको हत्याका लागि सुटरलाई ३ लाख रुपैयाँ एडभान्स दिएको पाइएको छ । घटनापछि थप साढे ३ लाख दिने सहमति थियो । घटनामा अन्य व्यक्ति पनि जोडिएका कारण थप विवरण खुल्न बाँकी रहेको उनले बताए ।

‘मृतक चौधरी धामी रहेछन्, ५–६ वर्षअघि विवाद हुँदा देखाइदिन्छु भन्ने धम्की दिएका रहेछन्, संयोग मान्नुपर्छ त्यसपछि परिवारका सदस्य विरामी भइरहने भएछ,’ डिएसपी खड्काले भने, ‘टुनामुना र तन्त्रमन्त्रकै कारण आफ्नो परिवारका सदस्य विरामी भएको शंकामा सुपारी दिएर हत्या गरेको देखिन्छ ।’

उनका अनुसार यो घटनामा प्रयोग भएको हतियार बरामद भएको छैन । अन्य संलग्न व्यक्ती फरार छन् । फरार व्यक्तिहरुको खोजी गरिरहेको र पक्राउ परेकाहरुमाथि कर्तव्य ज्यान मुद्दा अनुसन्धान अघि बढाएको डिएसपी खड्काले बताए ।

अपराध दिनेशकुमार चौधरी हत्या सुनसरी
लेखक
हरि अधिकारी

अधिकारी अनलाइनखबरका विराटनगरस्थित संवाददाता हुन् ।

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

सिनामंगलमा असईले गरे ४ महिने छोराको हत्या, प्रहरी जवान श्रीमती पनि घाइते

सिनामंगलमा असईले गरे ४ महिने छोराको हत्या, प्रहरी जवान श्रीमती पनि घाइते
५९ वर्षीय छिमेकीबाटै हत्या, भारत भाग्दा २ महिनापछि खुल्यो रहस्य !

५९ वर्षीय छिमेकीबाटै हत्या, भारत भाग्दा २ महिनापछि खुल्यो रहस्य !
अंशु गौतमको हत्या अनुसन्धानका लागि छिमेकी पक्राउ

अंशु गौतमको हत्या अनुसन्धानका लागि छिमेकी पक्राउ
१९ वर्ष जेल तोकिएका व्यक्ति २२ वर्षपछि पक्राउ

१९ वर्ष जेल तोकिएका व्यक्ति २२ वर्षपछि पक्राउ
९ किलो यार्सा र २० लाखसहित काठमाडौंबाट २ जना पक्राउ

९ किलो यार्सा र २० लाखसहित काठमाडौंबाट २ जना पक्राउ
बालिकालाई करणी गरेको आरोपमा होटल सञ्‍चालक पक्राउ

बालिकालाई करणी गरेको आरोपमा होटल सञ्‍चालक पक्राउ

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो

कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो
पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता
रवि, कुलमान र बालेन समूहबीच सघन सहकार्य संवाद

रवि, कुलमान र बालेन समूहबीच सघन सहकार्य संवाद
क्यामेरा बोकेर पशुपन्छी पछ्याउँदै हिंडेका एक यायावर (भिडियो)

क्यामेरा बोकेर पशुपन्छी पछ्याउँदै हिंडेका एक यायावर (भिडियो)
सुमनराज अर्याल : तथ्यांकशास्त्रीलाई निजामती प्रशासनको शीर्षस्थान

सुमनराज अर्याल : तथ्यांकशास्त्रीलाई निजामती प्रशासनको शीर्षस्थान
भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 

भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 
पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता

पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

सूर्यस्नान : प्रकृतिको नि:शुल्क औषधि

सूर्यस्नान : प्रकृतिको नि:शुल्क औषधि

10 Stories
लिपोसक्शन : शरीरलाई आकर्षक बनाउने शल्यक्रिया कति भरपर्दो ?

लिपोसक्शन : शरीरलाई आकर्षक बनाउने शल्यक्रिया कति भरपर्दो ?

8 Stories
भिटामिन बी-१२को कमी भएको कसरी थाहा पाउने ?

भिटामिन बी-१२को कमी भएको कसरी थाहा पाउने ?

6 Stories
के एआईले बुढ्यौली रोक्न सक्ला ?

के एआईले बुढ्यौली रोक्न सक्ला ?

12 Stories
जाडो मौसममा किन बढ्छ महिनावारी पीडा ?

जाडो मौसममा किन बढ्छ महिनावारी पीडा ?

6 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित