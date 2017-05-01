धरानबाट जुवा खेलेको आरोपमा ८ जना पक्राउ

२९ मंसिर, काठमाडौं । जुवा खेलेको आरोपमा धरानबाट ८ जना पक्राउ परेका छन् ।
धरान उपमहानगरपालिका-१३ शिवधारास्थित ४३ वर्षीय रविकुमार राईको घरमा जुवा (कौडा) खेलिरहेको अवस्थामा रविसहित ८ जनालाई गए राति नियन्त्रणमा लिएको प्रहरीले जनाएको छ ।
उनीहरूको साथबाट नगद ३ लाख ९४ हजार ७ सय ५ रूपैयाँ र १५ थान कौडा बरामद भएको प्रहरीले जनाएको छ । यस सम्बन्धमा प्रहरीले आवश्यक अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
