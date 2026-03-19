केन्यामा बाढीका कारण कम्तीमा १० जनाको मृत्यु

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख २० गते १६:२५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • केन्यामा लगातार परेको भारी वर्षाका कारण आएको आकस्मिक बाढीले यस हप्ता कम्तीमा १० जनाको ज्यान लिएको प्रहरीले पुष्टि गरेको छ।
  • बाढीका कारण पूर्वी क्षेत्रमा ७ जनाको मृत्यु भएको र दुई महत्वपूर्ण पुल भत्किँदा यातायातमा गम्भीर अवरोध आएको छ।
  • अधिकारीहरूले जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकलाई सतर्क रहन र स्थानीय निकायका सूचनाहरू पालना गर्न आग्रह गरेका छन्।

केन्यामा लगातार परेको भारी वर्षाका कारण आएको आकस्मिक बाढीले यस हप्ता कम्तीमा १० जनाको ज्यान लिएको पुष्टि त्यहाँको प्रहरीले गरेको छ ।

राष्ट्रिय प्रहरी सेवाका अनुसार अधिकांश मानवीय क्षति देशको पूर्वी क्षेत्रमा भएको छ, जहाँ बाढीका कारण सडकहरू अवरुद्ध भएका छन् र ठूलो सङ्ख्यामा मानिसहरू विस्थापित भएका छन् । यसले धेरै समुदायहरूलाई गम्भीर समस्यामा पारेको छ ।

प्रहरीद्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार हालसम्म १० जनाको मृत्यु भएको पुष्टि गरिएको छ, जसमा सबैभन्दा धेरै—७ जनाको मृत्यु—पूर्वी क्षेत्रमा भएको जनाइएको छ ।

बाढीका कारण दुई महत्वपूर्ण पुलहरू भत्किँदा तटीय तथा पूर्वी क्षेत्रहरूमा यातायात र सामान ढुवानीमा गम्भीर अवरोध उत्पन्न भएको छ ।

अधिकारीहरूले विशेष गरी जोखिमयुक्त तथा प्रभावित क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकहरूलाई सतर्क रहन, बाढीग्रस्त क्षेत्रहरूबाट टाढा रहन र स्थानीय निकायका सूचनाहरू पालना गर्न आग्रह गरेका छन् ।

यसअघि मार्च महिनामा पनि केन्यामा आएको बाढीका कारण कम्तीमा ११२ जनाको मृत्यु भएको थियो ।

विज्ञहरूले जलवायु परिवर्तनका कारण यस्ता प्राकृतिक विपद्हरूको जोखिम बढ्दै गएको बताएका छन् ।

केन्यामा बाढी
सगरमाथा : शक्ति राष्ट्रहरूको प्रविधि परीक्षणस्थल
