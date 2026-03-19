कम्युनिष्ट समूह एक भएर समाजवादको यात्रा सुरु गर्दैछौं : प्रचण्ड

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेकपा संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले क्रान्तिको सपना अझै पूरा नभएको बताउनुभयो।
- प्रचण्डले सबै कम्युनिष्टलाई एकताबद्ध गरेर समाजवादको नयाँ यात्रा सुरु गर्ने बताए।
- उनले शान्ति सम्झौता र संविधानसभा पक्षधर सबै दललाई मिलाएर अगाडि बढाइने खुलाउनुभयो।
२० वैशाख, त्रिवेणी (रुकुम पश्चिम) । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का संयोजक एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले क्रान्तिको सपना अझै पूरा नभएको बताएका छन् ।
मुसिकोट नगरपालिका–१० खर्सुपानीमा आयोजित शहीद कामी बुढा स्मृति पार्क उद्घाटन कार्यक्रममा उनले सबै कम्युनिष्टहरू एकताबद्ध भएर क्रातिको सपना पूरा गरिने बताए ।
‘हामी समाजवादको यात्रामा अगाडि बढ्ने भनेर लागिरहेका छौँ, त्यसका लागि विभिन्न कम्युनिष्ट समूह एकताबद्ध भएर समाजवादको एउटा नयाँ यात्रा सुरु गर्न नेकपा बनाएका छौँ । अब बाँकी रहेका कम्युनिष्टलाई पनि एकताबद्ध गर्छौं’, प्रचण्डढले भने।
उनले पछिल्ला उपलब्धिलाई थप व्यवस्थित गर्न शान्ति सम्झौता र संविधानसभा पक्षधर सबै राजनितिक दललाई मिलाएर अगाडि बढाइने बताए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4