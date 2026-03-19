+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

चुनाव जितेको २ महिनापछि रुकुमपूर्व जाँदै प्रचण्ड

0Comments
Shares
बालाराम शेर्पाली बालाराम शेर्पाली
२०८३ वैशाख १७ गते ८:१५

१७ वैशाख, रुकुमपूर्व । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का संयोजक प्रचण्ड आज रुकुमपूर्व आउँदैछन् ।

चुनाव जितेको दुई महिनापछि आज उनी रुकुमपूर्व आउन लागेका हुन् । जिल्ला पार्टी संयोजक कुमारी बरालका अनुसार प्रचण्ड बिहान १० बजे रुकुमकोट पुग्नेछन् ।

प्रचण्ड रुकुम पश्चिममा छन् । त्यहाँबाट आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र रुकुमपूर्व पुगेर फर्किने कार्यक्रम रहेको छ ।

प्रचण्डको यो भ्रमण चुनावी समीक्षा बैठकमा केन्द्रित रहने बताइएको छ । निर्वाचन जितेलगत्तै फागुन २२ गते हेलिकप्टरमार्फत काठमाडौं फर्किएका प्रचण्ड त्यसयता जिल्लामा देखिएका थिएनन् ।

चुनावअघि जनताको घरदैलोमा पुगेर विकास, समृद्धि, सडक, रोजगारी र परिवर्तनका चर्का प्रतिबद्धता गरेका उनी जितेपछि भने राजधानीतिरै व्यस्त भए ।

मतदाताले प्रचण्डको यो भ्रमणलाई केवल औपचारिक राजनीतिक उपस्थितिका रूपमा होइन, चुनावी प्रतिबद्धताको परीक्षणका रूपमा हेरिरहेका छन् ।

समीक्षा बैठकभन्दा बाहिर जिल्लाका वास्तविक समस्या, सडक, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी र पूर्वाधारमाथि ठोस योजना आउँछ कि आउँदैन भन्ने प्रतीक्षा गरेको यहाँका नागरिकहरुले बताएका छन् ।

प्रचण्ड रुकुमपूर्व
लेखक
बालाराम शेर्पाली

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

रुकुम पुगेर प्रचण्डले भने – निर्वाचन असामान्य, गहिरो अनुसन्धान आवश्यक

पार्टीका सबै कमिटीमा ५० प्रतिशत युवालाई नेतृत्वमा ल्याउने नेकपाको निर्णय

सुधनको राजीनामाप्रति प्रचण्ड- जे गर्नुभयो, राम्रो गर्नुभयो

प्रचण्डको समीक्षा : कम्युनिस्ट आन्दोलनले धक्का खाएको छ, भित्रको फोहोर फाल्नुपर्छ

नेतृत्वको नयाँ रूप र भूमिकाको खोजीमा छु : प्रचण्ड

प्रचण्ड र गगनबीच भेटवार्ता

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

दबाबमा राष्ट्रपति

दबाबमा राष्ट्रपति
उठिवासको भयमा ५० लाख भूमिहीन

उठिवासको भयमा ५० लाख भूमिहीन
सुकुमवासीको लगत संकलन : सेनाको कदममा स्थानीय तहको प्रश्न

सुकुमवासीको लगत संकलन : सेनाको कदममा स्थानीय तहको प्रश्न
संवैधानिक परिषद्‌मा प्रधानमन्त्रीहरू किन हाबी हुन खोज्छन् ?

संवैधानिक परिषद्‌मा प्रधानमन्त्रीहरू किन हाबी हुन खोज्छन् ?
सुकुमवासी हटाउँदा आत्मसम्मानमा ख्याल भयो त ?

सुकुमवासी हटाउँदा आत्मसम्मानमा ख्याल भयो त ?
सेना–प्रहरीले पालिकासँग किन मागे सुकुमवासीको विवरण ?

सेना–प्रहरीले पालिकासँग किन मागे सुकुमवासीको विवरण ?
नगरपालिकाका खरिदार थिए, सशस्त्रका सर्वोच्च कमान्डर बने

नगरपालिकाका खरिदार थिए, सशस्त्रका सर्वोच्च कमान्डर बने

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

दाँत किन सिरिङ सिरिङ हुन्छ, के छ यसको उपचार ?

दाँत किन सिरिङ सिरिङ हुन्छ, के छ यसको उपचार ?

8 Stories
किन उठ्छ बिनासित्तिमा रिस ?

किन उठ्छ बिनासित्तिमा रिस ?

15 Stories
इन्डक्सन लगातार कति समय चलाउन मिल्छ ? जानौं, सही तरिका

इन्डक्सन लगातार कति समय चलाउन मिल्छ ? जानौं, सही तरिका

8 Stories
खानपान सम्बन्धित ८ भ्रम

खानपान सम्बन्धित ८ भ्रम

7 Stories
गर्दन दुख्ने समस्या किन बढ्दै छ ?

गर्दन दुख्ने समस्या किन बढ्दै छ ?

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित