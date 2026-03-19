फेरि कम्युनिस्ट एकताको आधार खोज्न बाध्य भएका छौं : प्रचण्ड

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख २७ गते १४:४५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले २६ औँ निर्मल लामा स्मृति सभामा कम्युनिस्टहरूको प्रभाव जनतामा अझै उल्लेख्य रहेको बताए।
  • प्रचण्डले श्रमजीवि वर्ग र कम्युनिस्ट एकतामा केन्द्रित भएर नयाँ यात्रामा लाग्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
  • उनले कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकताको आवश्यकता अहिले विशेष गरी बढेको र साम्राज्यवादी हस्तक्षेपले देश अप्ठेरो अवस्थामा पुगेको उल्लेख गरे।

२७ वैशाख, काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपालमा अझै पनि कम्युनिस्टहरूको प्रभाव जनतामा उल्लेख्य रहेको जिकिर गरेका छन् । २६ औँ निर्मल लामा स्मृति सभामा आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा उनले फेरि श्रमजीवि वर्ग र कम्युनिस्ट एकतामा केन्द्रित गरेर नयाँ यात्रामा लाग्नुपर्ने बताए ।

‘हिजो यसो गर्‍यौं र त्यसो गर्‍यौं भनेर आजको आवश्यकता पूरा हुने अवस्था छैन,’ प्रचण्डले सम्बोधनका क्रममा भने ।

साथै, उनले नयाँ शिराबाट विचारात्मक, राजनीतिक, सांगठनिक हरेक दृष्टिकोणबाट ल्याउने प्रयास पनि भइरहेको सम्बोधनका क्रममा भने ।

‘कम्युनिस्ट आन्दोलनको ठूलो शक्तिलाई केन्द्रित गर्ने जमर्को पनि गर्‍यौं । त्यो पक्षमा धेरै क्रान्तिकारीले अनुमोदन गरे । जनताले पनि उत्साहका साथ अनुमोदन गरेको थियो । हामी निर्वाचनमा पनि झण्डै दुईतिहाइ बहुमतको नजिकै पुगेको थियो,’ प्रचण्डले सम्झना गरे ।

यसबाट नेपालका श्रमजिवी र कम्युनिस्टहरूबीच एकता होस् भन्ने पक्षमा जनता पनि रहेको उनको भनाइ थियो ।

‘यसले के देखाउँछ भने नेपालका श्रमजीवि जनता कम्युनिस्टहरूबीच एकता होस् भन्ने पक्षमा छन् । ती प्रयास पनि लिडरसिपको तर्फबाट बेलामौकामा हुने गरेका छन् । तर त्यसलाई सुदृढ बनाउन जुन हिसाबको विकास हुनुपर्थ्यो त्यो पुगेको थिएन । पुगेन । परिणामत: दिगो र सफल हुन सकेन,’ प्रचण्डले भने ।

एकता र विभाजनका धेरै शृङ्खला हुँदै आजको दिनसम्म आएको बताउँदै अहिले एकताको आवश्यकता झनै विशेष रुपले अघि बढेको प्रचण्डको भनाइ थियो ।

‘कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकताको आवश्यकता छैन भन्ने होइन । एकता र विभाजनको थुप्रै शृङ्खला हुँदै आजसम्म आएको छ, सच्चा कम्युनिस्टको बीचमा एकताको आवश्यकता अहिले झन् विशेष रुपले बढेको छ,’ प्रचण्डले भने ।

अहिले देशमा साम्राज्यवादीहरूको हस्तक्षेप बढे र देश अप्ठेरो अवस्थामा आइपुगेको प्रचण्डको भनाइ छ ।

‘कम्युनिस्टलाई सखाप पार्ने जुन खेल भएका छन्, त्यो अझै सतहमा आएका छैनन् भन्ने मेरो बmुझाइ छ,’ प्रचण्डले भने ।

जानेर वा नजानेर हामीले श्रमजीवि वर्गप्रति घात गरेको नै उनले ठहर्‍याए ।

‘हामीले आफैंलाई पहिला राम्रो समीक्षा गरेर कहाँ कमजोरी भयो भन्ने कुरा सच्याउने प्रयास गर्नु र नयाँ ढंगले आन्दोलन अघि बढाउन जरुरी छ,’ प्रचण्डले भने, ‘हामीले हिजो जसरी जनयुद्ध, जनआन्दोलन र अभियानका क्रमबाट जहाँ आइपुगेका थियौं अहिले फेरि परिस्थितिले एकताको आधार खोजी गर्न बाध्य पारेको छ ।’

कम्युनिष्ट समूह एक भएर समाजवादको यात्रा सुरु गर्दैछौं : प्रचण्ड

कम्युनिस्ट एकता गरेर समाजवाद यात्रा सुरु गर्छौं : प्रचण्ड

माओवादी आन्दोलन : नायकी इतिहास, बाटो बिराएको वर्तमान

रुकुम पुगेर प्रचण्डले भने – निर्वाचन असामान्य, गहिरो अनुसन्धान आवश्यक

चुनाव जितेको २ महिनापछि रुकुमपूर्व जाँदै प्रचण्ड

पार्टीका सबै कमिटीमा ५० प्रतिशत युवालाई नेतृत्वमा ल्याउने नेकपाको निर्णय

टेन्टमा उकुसमुकुस सुकुमवासी : तत्काललाई ठिक, भविष्य अनिश्चित

डा. मनोज शर्मा : चोलेन्द्रशमशेरका ‘हिरा’

सुदन मिसिंदा थप बलिया बने हर्क

‘अदालतको स्थापित पद्धतिमा असर पर्ने त्रास देखियो’

राणाकालपछिको पहिलो नजिर, जसले विधि मिचेर प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्‍यो

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २५९ : झस्किए विपक्षी दल

प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसमा परम्परा जोगिएला कि तोडिएला ?

स्वस्थ मान्छेको शरीरमा कति रगत हुन्छ ?

एयर प्युरिफायर किन्नुअघि गर्ने ५ महत्त्वपूर्ण जाँच

गर्भवती आमालाई दीर्घरोग भए गर्भको बच्चालाई सर्छ ?

८ संकेत, जुन स्तन क्यान्सर हुँदा देखिनसक्छ

मेट गाला २०२६ : सेलिब्रेटी जो अनौठो फेसनले मिडियामा छाए

