सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

पार्टीका सबै कमिटीमा ५० प्रतिशत युवालाई नेतृत्वमा ल्याउने नेकपाको निर्णय

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख १५ गते १८:२५

  • नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले पार्टीका सबै कमिटीमा ५० प्रतिशत युवालाई नेतृत्वमा ल्याउने निर्णय गरेको छ।
  • पार्टी पुनर्गठन प्रक्रियालाई महाधिवेशनसम्म पूर्णता दिने योजना नेकपाले बनाएको छ।
  • नेकपाले राष्ट्रियता, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधानको पक्षमा पहलकदमी लिने निर्णय गरेको छ।

१५ वैशाख, काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले पार्टीका सबै कमिटीहरुमा ५० प्रतिशत युवालाई नेतृत्वमा ल्याउने निर्णय गरेको छ । पार्टीको केन्द्रीय कार्यसंयोजन समिति आजको बैठकले सो निर्णय गरेको हो ।

संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आजको बैठकको समापनमा तत्कालीन योजनाको चार बुँदे रुपरेखा प्रस्तुत गरेका थिए । सो प्रस्तावलाई बैठकले पास गरेको एक पदाधिकारीले जानकारी दिए ।

प्रचण्डले प्रस्तुत गरेको योजनाको रुपरेखाको पहिलो नम्बरमा पार्टी पुनर्गठनको विषय छ । त्यसमा ‘वैचारिक, राजनीतिक, सांगठनिक र सांस्कृतिक स्पष्टतासहित पार्टी पुनर्गठन प्रक्रियालाई महाधिवेशनसम्म पूर्णता दिने’ उल्लेख छ ।

यसैगरी दोस्रो बुँदामा पार्टीका हरेक तहमा निर्वाचित कमिटी बनाउने उल्लेख छ । ‘वडादेखि केन्द्रसम्म सानो, चुस्तदुरुस्त निर्वाचित कमिटी बनाउने र त्यसमा ५० प्रतिशतसम्म युवा र नवयुवाहरुलाई नेतृत्वमा ल्याउने निर्णय भएको छ,’ ती पदाधिकारीले भने ।

यसैगरी पार्टी पुनर्गठनसँगै सिंगो कम्युनिस्ट आन्दोलनको पुनर्गठनका लागि वाम एकता र ध्रुवीकरणमा जोड दिने विषय पनि उल्लेख छ ।

संविधान र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पक्षधर शक्तिबीच साझा समझदारी बनाएर राष्ट्रियता, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधानको पक्षमा पहलकदमी लिने निर्णय पनि नेकपाले गरेको छ ।

यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा वैचारिक, राजनीतिक र कूटनीतिक तहबाट योजनाबद्ध ढंगले पहलकदमी लिने निर्णय पनि नेकपाले गरेको एक पदाधिकारीले जानकारी दिए ।

नेकपा प्रचण्ड युवा नेतृत्व
नेकपाद्वारा वाम एकताको आह्वान

नेकपाद्वारा वाम एकताको आह्वान
सरकारको कार्यशैलीप्रति नेकपाको आपत्ति, सुशासन र जनजीविकाका मुद्दामा प्रश्नै-प्रश्न

सरकारको कार्यशैलीप्रति नेकपाको आपत्ति, सुशासन र जनजीविकाका मुद्दामा प्रश्नै-प्रश्न
नेकपाले गठन गर्‍यो संविधान संशोधन मस्यौदा कार्यदल

नेकपाले गठन गर्‍यो संविधान संशोधन मस्यौदा कार्यदल
नेकपाको महाधिवेशन ११-१५ मंसिरसम्म काठमाडौंमा हुने

नेकपाको महाधिवेशन ११-१५ मंसिरसम्म काठमाडौंमा हुने
नेकपाका सबै कमिटीमा ६० प्रतिशत युवा सहभागिता खोज्दै पेरिसडाँडामा अनसन

नेकपाका सबै कमिटीमा ६० प्रतिशत युवा सहभागिता खोज्दै पेरिसडाँडामा अनसन
कांग्रेस, एमाले र नेकपाले पनि दिए संसदीय समिति सभापतिमा उम्मेदवारी

कांग्रेस, एमाले र नेकपाले पनि दिए संसदीय समिति सभापतिमा उम्मेदवारी

सेना–प्रहरीले पालिकासँग किन मागे सुकुमवासीको विवरण ?

सेना–प्रहरीले पालिकासँग किन मागे सुकुमवासीको विवरण ?
नगरपालिकाका खरिदार थिए, सशस्त्रका सर्वोच्च कमान्डर बने

नगरपालिकाका खरिदार थिए, सशस्त्रका सर्वोच्च कमान्डर बने
सङ्गाई युनिभर्सिटीमा पढेका ९८ नेपालीको डिग्री संकटमा, हुनसक्छ खारेज

सङ्गाई युनिभर्सिटीमा पढेका ९८ नेपालीको डिग्री संकटमा, हुनसक्छ खारेज
‘सडकमा सामान भिज्यो, फेर्ने लुगा र खाने औषधि छैन’

‘सडकमा सामान भिज्यो, फेर्ने लुगा र खाने औषधि छैन’
बालेन सरकारको एक महिना : सुधारका संकेत, हतारका निर्णय

बालेन सरकारको एक महिना : सुधारका संकेत, हतारका निर्णय
अतिक्रमित क्षेत्रका संरचनामा देशभर चल्दैछ डोजर

अतिक्रमित क्षेत्रका संरचनामा देशभर चल्दैछ डोजर
निजामती विधेयकमा थपिए झण्डै दर्जन नयाँ व्यवस्था

निजामती विधेयकमा थपिए झण्डै दर्जन नयाँ व्यवस्था

किन उठ्छ बिनासित्तिमा रिस ?

किन उठ्छ बिनासित्तिमा रिस ?

15 Stories
इन्डक्सन लगातार कति समय चलाउन मिल्छ ? जानौं, सही तरिका

इन्डक्सन लगातार कति समय चलाउन मिल्छ ? जानौं, सही तरिका

8 Stories
खानपान सम्बन्धित ८ भ्रम

खानपान सम्बन्धित ८ भ्रम

7 Stories
गर्दन दुख्ने समस्या किन बढ्दै छ ?

गर्दन दुख्ने समस्या किन बढ्दै छ ?

7 Stories
किन बच्चामा आत्मविश्वास घट्दै जान्छ ?

किन बच्चामा आत्मविश्वास घट्दै जान्छ ?

7 Stories

अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
