नेकपाको महाधिवेशन ११-१५ मंसिरसम्म काठमाडौंमा हुने

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख १४ गते १७:१३
  • नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले आगामी ११-१५ मंसिरमा राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ।
  • नेकपाको केन्द्रीय संयोजन समितिले जेठ मसान्तसम्म संघ, प्रदेश, पालिका, वडा र जनसंगठनहरूको समायोजन गर्ने तय गरेको छ।
  • असोज मसान्तसम्म जिल्ला अधिवेशन र १५ कात्तिकमा प्रदेश अधिवेशन सकिएपछि राष्ट्रिय महाधिवेशन हुनेछ।

१४ वैशाख, काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले आगामी ११-१५ मंसिरसम्म पार्टीको राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्ने भएको छ ।

नेकपाको केन्द्रीय संयोजन समितिको सोमबारको बैठकले महाधिवेशनको मिति तय गरेको हो ।

एक नेताकाअनुसार जेठ मसान्तसम्म संघ, प्रदेश, पालिका, वडा र जनसंगठनहरूको संगठनात्मक समायोजनको काम सम्पन्न गर्ने तय भएको छ ।

त्यस्तै, असारदेखि साउनसम्म श्रम शिविर सञ्चालन गर्ने, सदस्यता नवीकरण गर्ने काम सकेपछि तल्लो तहको अधिवेशन गर्ने उल्लेख छ ।

१५ भदौसम्म वडा अधिवेशनहरू सम्पपन गर्ने, भदौ मसान्तसम्म पालिका अधिवेशनहरू सक्ने उल्लेख छ ।

असोज मसान्तसम्म जिल्ला अधिवेशन, १५ कात्तिकमा प्रदेश अधिवेशन सकेपछि राष्ट्रिय महाधिवेशन हुनेछ । महाधिवेशनको कार्याविधि पछि पठाइने छ ।

नेकपा
नेकपाले गठन गर्‍यो संविधान संशोधन मस्यौदा कार्यदल

नेकपाका सबै कमिटीमा ६० प्रतिशत युवा सहभागिता खोज्दै पेरिसडाँडामा अनसन

कांग्रेस, एमाले र नेकपाले पनि दिए संसदीय समिति सभापतिमा उम्मेदवारी

सम्पत्ति छानबिनमा दोषी देखिए कारबाही भोग्न तयार छौं : नेता पाण्डे

संगठनात्मक एकीकरणको बाँकी काम एक साताभित्रै टुंग्याउँछौं : माधव नेपाल

नेकपाको निष्कर्ष– विद्यार्थी संगठनहरू खारेज गर्न पाइँदैन

नगरपालिकाका खरदार थिए, सशस्त्रका सर्वोच्च कमान्डर बने

‘सडकमा सामान भिज्यो, फेर्ने लुगा र खाने औषधि छैन’

बालेन सरकारको एक महिना : सुधारका संकेत, हतारका निर्णय

अतिक्रमित क्षेत्रका संरचनामा देशभर चल्दैछ डोजर

निजामती विधेयकमा थपिए झण्डै दर्जन नयाँ व्यवस्था

सुकुमवासी बस्तीको बिलौना : छाप्रो ढल्दा आँसु खस्यो

कर्मचारीको उमेरहद ६० वर्ष प्रस्तावित, अन्य के छ नयाँ व्यवस्था ?

इन्डक्सन लगातार कति समय चलाउन मिल्छ ? जानौं, सही तरिका

खानपान सम्बन्धित ८ भ्रम

गर्दन दुख्ने समस्या किन बढ्दै छ ?

किन बच्चामा आत्मविश्वास घट्दै जान्छ ?

जिराफ : संसारकै अग्लो जनावर

