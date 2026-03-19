नेकपाको महाधिवेशन ११-१५ मंसिरसम्म काठमाडौंमा हुने

- नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले आगामी ११-१५ मंसिरमा राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ।
- नेकपाको केन्द्रीय संयोजन समितिले जेठ मसान्तसम्म संघ, प्रदेश, पालिका, वडा र जनसंगठनहरूको समायोजन गर्ने तय गरेको छ।
- असोज मसान्तसम्म जिल्ला अधिवेशन र १५ कात्तिकमा प्रदेश अधिवेशन सकिएपछि राष्ट्रिय महाधिवेशन हुनेछ।
१४ वैशाख, काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले आगामी ११-१५ मंसिरसम्म पार्टीको राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्ने भएको छ ।
नेकपाको केन्द्रीय संयोजन समितिको सोमबारको बैठकले महाधिवेशनको मिति तय गरेको हो ।
एक नेताकाअनुसार जेठ मसान्तसम्म संघ, प्रदेश, पालिका, वडा र जनसंगठनहरूको संगठनात्मक समायोजनको काम सम्पन्न गर्ने तय भएको छ ।
त्यस्तै, असारदेखि साउनसम्म श्रम शिविर सञ्चालन गर्ने, सदस्यता नवीकरण गर्ने काम सकेपछि तल्लो तहको अधिवेशन गर्ने उल्लेख छ ।
१५ भदौसम्म वडा अधिवेशनहरू सम्पपन गर्ने, भदौ मसान्तसम्म पालिका अधिवेशनहरू सक्ने उल्लेख छ ।
असोज मसान्तसम्म जिल्ला अधिवेशन, १५ कात्तिकमा प्रदेश अधिवेशन सकेपछि राष्ट्रिय महाधिवेशन हुनेछ । महाधिवेशनको कार्याविधि पछि पठाइने छ ।
