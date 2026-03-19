दक्षिणी लेबनानका मानिसलाई शहर र गाउँ खाली गर्न इजरायली सेनाको चेतावनी

इजरायली सेनाले आइतबार दक्षिणी लेबनानका शहर र गाउँका बासिन्दाहरूलाई तुरुन्तै आफ्नो घर खाली गर्न चेतावनी दिएको छ ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख २० गते १४:२१

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • इजरायली सेनाले दक्षिणी लेबनानका ११ शहर र गाउँका बासिन्दालाई तुरुन्तै घर खाली गर्न र कम्तीमा १ हजार मिटर खुला क्षेत्रमा सर्न चेतावनी दिएको छ।
  • सेनाले हेजबुल्लाह विरुद्ध युद्धविराम उल्लङ्घनको आरोप लगाउँदै कारबाही गरेको र लडाकुहरू वा तिनीहरूको नजिकका जो कोहीलाई खतरामा पर्न सक्ने चेतावनी दिएको छ।
  • इजरायलले दक्षिणी लेबनानमा बारम्बार हवाई आक्रमण गर्दै आएको र हिजबुल्लाहका संरचनाहरू भएको दाबी गरिएका भवनहरू ध्वस्त पारेको छ।

इजरायली सेनाले आइतबार दक्षिणी लेबनानका शहर र गाउँका बासिन्दाहरूलाई तुरुन्तै आफ्नो घर खाली गर्न चेतावनी दिएको छ ।

शहर र गाउँभन्दा कम्तीमा १ हजार मिटर खुला क्षेत्रमा सर्न इजरायली सेनाले उनीहरूलाई चेतावनी दिएको हो ।

रोयटर्सका अनुसार सेनाले दक्षिणी लेबनानका ११ शहर र गाउँहरूमा आक्रमण गर्ने बताएको छ । बेलायती पत्रिका द इन्डिपेन्डेन्टका अनुसार सेनाले यो कारबाही हेजबुल्लाह विरुद्ध भएको दाबी गरेको छ ।

सेनाले युद्धविराम सम्झौता उल्लङ्घन गरेकोमा हेज्बुल्लाह विरुद्ध कारबाही गरिएको बताएको छ । यसले हेज्बुल्लाह लडाकुहरू वा उनीहरूको स्थान नजिक भेटिने जो कोही पनि खतरामा पर्न सक्ने चेतावनी दिएको छ ।

इजरायलले दक्षिणी लेबनानमा बारम्बार हवाई आक्रमण गर्दै आएको छ । सेनाले हिजबुल्लाहका संरचनाहरू भएको दाबी गरिएका धेरै भवनहरू ध्वस्त पारेको छ।

इरान समर्थित यो सशस्त्र समूहले लेबनान र उत्तरी इजरायलमा इजरायली सेनामाथि ड्रोन र मिसाइल आक्रमण पनि गरिरहेको छ ।

राज्यले ढाल्दियो छानो, फाटेको छाताको ‌ओत

बहालवाला प्रधानमन्त्रीदेखि उपसचिवसम्मको सम्पत्ति जाँचबुझ हुने

सरकारले पठाएका दुई अध्यादेशमा राष्ट्रपतिले देखाए मुख्य चासो

मौसम विभाग भन्छ– घरमै बस्नू, प्रहरीको उर्दी– तत्काल छाड्नू

जेनजी प्रतिवेदन ल्याउन किन ढिलाइ गर्दैछ मानव अधिकार आयोग ?

दुई दिने बिदामा विभेद : डाक्टर घरमा, नर्स वार्डमा

कानुनविद्सँग राष्ट्रपति : पहिले दुई पटक फर्काएँ, अब कसरी प्रमाणीकरण गर्नु

