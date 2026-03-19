+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

थबाङमा प्रगतिशील संगीत उत्सव सुरु

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख २० गते ८:०१

२० वैशाख रोल्पा । नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको आयोजनामा रोल्पाको थबाङमा ‘प्रगतिशील संगीत उत्सव–२०८३’  सुरु भएको छ ।

रोल्पा कला साहित्य प्रतिष्ठानको सह–आयोजना र थबाङ गाउँपालिकाको मुख्य प्रायोजनमा शनिबार थबाङ गाउँपालिकाको बहुउद्देश्यीय सभाहल संगीत उत्सव सुरु भएको हो ।

‘प्रगतिशील सुरहरू, नयाँ पुस्ताका लागि…’ भन्ने नारासहित आयोजित कार्यक्रम दुई दिनसम्म चल्ने नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका सदस्य सचिव कुश्मा महरा ‘प्रगति’ले जानकारी दिइन् ।

कार्यक्रम अन्तर्गत आज आइतबार थबाङ खुलामञ्चमा प्रगतिशील गीतसंगीत सहितको सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत गरिने आयोजकले जानकारी गराएको छ ।

‘प्रगतिशील संगीत उत्सव’मा जीवन शर्मा, मधु गुरुङ, उदय श्रेष्ठ, हेमराज आश्रम, सीता आचार्यलगायत देशभरका प्रगतिशील लेखक तथा संगीतकर्मीहरूको उपस्थिति छ ।

शनिबार पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उदघाटन गर्ने पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम भए पनि रोल्पाको जलजलामा भएको जिप दुर्घटनाको शोकका कारण प्रचण्ड प्रगतिशील संगीत उत्सव कार्यक्रममा सहभागी भएनन् । कार्यक्रम उदघाटन लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख तुलाराम घर्तीले गरेका थिए ।

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सभामुख घर्तीले नेपाली राजनीतिक परिवर्तनमा प्रगतिशील कला, संस्कृति, साहित्य र संगीतको महत्त्वपूर्ण योगदान रहे पनि अहिले प्रगतिशील संगीत ओझेल परेजस्तो देखिएको बताए । उनले यस्ता कार्यक्रमहरु देशभर सञ्चालन गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

विचार, राजनीति र दर्शनशास्त्रमा खराबी नभए पनि केही वर्ष यता राज्य सञ्चालनमा पुगेका व्यक्तिको आचरणमा धेरै विचलन आएकाले पछिल्लो समय नयाँ शक्तिहरु उदाएकाले उनीहरूलाई स्वागत गर्नुपर्ने उनले धारणा व्यक्त गरे । उनले प्रगतिशील सांस्कृतिककर्मीहरू गलत आचरणविरुद्ध एक ठाउँमा उभिएर सशक्त आवाज उठाउनु अहिलेको आवश्यकता रहेको बताए ।

शनिबार पहिलो दिनको कार्यक्रममा ‘नेपाली समाजमा प्रगतिशील संगीत’ विषयक सेमिनार गरिएको थियो । शनिबार जनसांस्कृतिक महासंघका अध्यक्ष भीम कुमाखी र रोल्पा कला प्रतिष्ठानका अध्यक्ष जीवन रोकामगरले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए भने रोल्पा निवासी दिलिप बुढामगर (डिबी स्वेद)को गजलसङ्ग्रह ‘सफर’को लोकार्पण गरिएको थियो ।

थबाङ प्रगतिशील संगीत उत्सव
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

रास्वपा सांसद केपी खनालको घर ऐलानी जग्गामा, सचिवालय भन्छ- प्रतिशोध साँध्न बदनाम गरियो

रास्वपा सांसद केपी खनालको घर ऐलानी जग्गामा, सचिवालय भन्छ- प्रतिशोध साँध्न बदनाम गरियो
मौसममा तत्काल सुधार नआउने, यो साताभर वर्षाको सम्भावना

मौसममा तत्काल सुधार नआउने, यो साताभर वर्षाको सम्भावना
कसले जित्दैछ इरान युद्ध ? कसलाई भइरहेको छ फाइदा ?

कसले जित्दैछ इरान युद्ध ? कसलाई भइरहेको छ फाइदा ?
पहिरोले कान्तिलोकपथ अवरुद्ध

पहिरोले कान्तिलोकपथ अवरुद्ध
विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस : अनलाइन मिडिया निशानामा, काठमाडौं सबैभन्दा जोखिम

विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस : अनलाइन मिडिया निशानामा, काठमाडौं सबैभन्दा जोखिम
अध्यादेशले छोएन गभर्नर र बैंकिङ पदाधिकारीहरूलाई

अध्यादेशले छोएन गभर्नर र बैंकिङ पदाधिकारीहरूलाई

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

राज्यले ढाल्दियो छानो, फाटेको छाताको ‌ओत

राज्यले ढाल्दियो छानो, फाटेको छाताको ‌ओत
बहालवाला प्रधानमन्त्रीदेखि उपसचिवसम्मको सम्पत्ति जाँचबुझ हुने

बहालवाला प्रधानमन्त्रीदेखि उपसचिवसम्मको सम्पत्ति जाँचबुझ हुने
सरकारले पठाएका दुई अध्यादेशमा राष्ट्रपतिले देखाए मुख्य चासो

सरकारले पठाएका दुई अध्यादेशमा राष्ट्रपतिले देखाए मुख्य चासो
मौसम विभाग भन्छ– घरमै बस्नू, प्रहरीको उर्दी– तत्काल छाड्नू

मौसम विभाग भन्छ– घरमै बस्नू, प्रहरीको उर्दी– तत्काल छाड्नू
जेनजी प्रतिवेदन ल्याउन किन ढिलाइ गर्दैछ मानव अधिकार आयोग ?

जेनजी प्रतिवेदन ल्याउन किन ढिलाइ गर्दैछ मानव अधिकार आयोग ?
दुई दिने बिदामा विभेद : डाक्टर घरमा, नर्स वार्डमा

दुई दिने बिदामा विभेद : डाक्टर घरमा, नर्स वार्डमा
कानुनविद्सँग राष्ट्रपति : पहिले दुई पटक फर्काएँ, अब कसरी प्रमाणीकरण गर्नु

कानुनविद्सँग राष्ट्रपति : पहिले दुई पटक फर्काएँ, अब कसरी प्रमाणीकरण गर्नु

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

सम्बन्ध र दिनचर्यालाई असर पार्ने एडीएचडी कस्तो समस्या हो ?

सम्बन्ध र दिनचर्यालाई असर पार्ने एडीएचडी कस्तो समस्या हो ?

7 Stories
हिटलरसम्बन्धी ७ तथ्य, जुन खासै चर्चामा आउँदैनन्

हिटलरसम्बन्धी ७ तथ्य, जुन खासै चर्चामा आउँदैनन्

8 Stories
दाँत किन सिरिङ सिरिङ हुन्छ, के छ यसको उपचार ?

दाँत किन सिरिङ सिरिङ हुन्छ, के छ यसको उपचार ?

8 Stories
किन उठ्छ बिनासित्तिमा रिस ?

किन उठ्छ बिनासित्तिमा रिस ?

15 Stories
इन्डक्सन लगातार कति समय चलाउन मिल्छ ? जानौं, सही तरिका

इन्डक्सन लगातार कति समय चलाउन मिल्छ ? जानौं, सही तरिका

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित