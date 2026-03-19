अध्यादेशले छोएन गभर्नर र बैंकिङ पदाधिकारीहरूलाई

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख २० गते ६:४०

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सरकारले जारी गरेको अध्यादेशले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्वनाथ पौडेललाई पदमा यथावत राख्ने व्यवस्था गरेको छ।
  • तीनवटा सरकारी बैंकका अध्यक्ष, सञ्चालक समिति सदस्य र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई अध्यादेशले असर नगर्नेछ।
  • अध्यादेशले बैंक तथा वित्तिय संस्था ऐनअन्तर्गत नियमावली बमोजिम नियुक्त पदाधिकारीहरुको नियुक्ति र पदमुक्ति प्रक्रियामा कुनै परिवर्तन नगरेको छ।

२० वैशाखकाठमाडौं । सरकारले शनिबार जारी गरेको अध्यादेशले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर र सरकारी बैंकमा नियुक्ति भएका पदाधिकारीहरुलाई भने असर पर्नेछैन ।

११० वटा कानून संशोधन हुनेगरी जारी भएको अध्यादेशमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन परेको छैनजसका कारण गभर्नर विश्वनाथ पौडेल आफ्नो पदमा यथावत रहनेछन् । कतिपयले राजनीतिक नियुक्ति खारेजीमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर पनि पदमुक्त हुने आँकलन गरेका थिए ।

तीनवटा सरकारी बैंकका पदाधिकारीहरुलाई पनि अध्यादेशले प्रभाव पार्नेछैन । नेपाल बैंक लिमिटेडकृषि विकास बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका अध्यक्षसञ्चालक समितिका सदस्य र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सीईओ) लगायतका पदाधिकारीहरुको सरकारले नियुक्ति गर्छ ।

तरउनीहरु बैंक तथा वित्तिय संस्था ऐनअन्तर्गत बनेको नियमावली बमोजिम नियुक्त भएका हुन् । सरकारले नै नियमावली संशोधन गर्न पाउने सुविधाका कारण उनीहरुको नियुक्ति र पदमुक्ति ऐनसँग जोडिदैछ ।

राष्ट्रपति कार्यालयसम्वद्ध स्रोतका अनुसारऐन मातहतका नियमावली र विनियमावली बमोजिम नियुक्त हुने पदाधिकारीहरुका बारेमा अध्यादेशले सम्बोध गरेको छैन ।

अध्यादेश बैंकिङ क्षेत्र
यी हुन् पदाधिकारी पदमुक्त हुने निकायहरू (सूची)
कुन–कुन संस्थाका राजनीतिक नियुक्ति हुँदैछन् खारेज ?
'संविधानले राष्ट्रपतिलाई अध्यादेशको परीक्षण गर्ने ठाउँ दिएको छैन'
राष्ट्रपतिले जारी गरे सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण अध्यादेश
राष्ट्रपति कार्यालय पुग्यो अर्को अध्यादेश
सरकारले पठाएका दुई अध्यादेशमा राष्ट्रपतिले देखाए मुख्य चासो

