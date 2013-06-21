दक्षिणी लेबनानमा इजरायली आक्रमण, ६ जनाको मृत्यु, ३४ घाइते

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- दक्षिणी लेबनानमा इजरायली हवाई आक्रमणले बुधबार छ जनाको मृत्यु र ३४ जनाको घाइते भएको जनस्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ।
- टायर सहरको अल–कलाममा भएको आक्रमणमा २४ जना घाइते भएका छन् भने आवासीय अपार्टमेन्टमा दुई जनाको मृत्यु र चार जना घाइते भएका छन्।
- एड्लुनको सिडोन जिल्लामा चार जनाको मृत्यु र एक जना घाइते भएको तथा अल–क्लैलाहा सहरमा पाँच जना घाइते भएको उल्लेख छ।
दक्षिणी लेबनानका विभिन्न क्षेत्रलाई लक्षित गरी भएको इजरायली हवाई आक्रमणको कारण बुधबार छ जनाको मृत्यु हुनुका साथै ३४ जना घाइते भएको लेबनानको जनस्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।
टायर सहरको अल–कलामलाई लक्षित गरी गरेको हवाई आक्रमणको कारण २४ जना घाइते भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
देशको दक्षिणमा रहेको आवासीय अपार्टमेन्टमा भएको हवाई आक्रमणमा दुई जनाको मृत्यु भएको हुनुका साथै अन्य चार जना घाइते भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
एड्लुनको सिडोन जिल्लामा भएको इजरायली हवाई आक्रमणमा चार जनाको मृत्यु हुनुका साथै अर्का एक जना घाइते भएको जनाइएको छ ।
टायर जिल्लाको अल–क्लैलाहा सहरलाई लक्षित गरी गरिएको अर्को आक्रमणमा पाँच जना घाइते भएको उल्लेख छ ।
मानवीय र सुरक्षा अवस्था बिग्रँदै गएको चेतावनीसहित दक्षिणी क्षेत्रमा जारी तनावको बिचमा यी हवाई आक्रमणहरू भएका हुन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4