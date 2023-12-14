कफीको लत छ ? जानी राखौं यी कुराहरू

- कफीको इतिहास करिब १०औं शताब्दीदेखि सुरु भएको हो र यसको उत्पत्ति अफ्रिकाको इथियोपियामा भएको विश्वास गरिन्छ ।
- वैज्ञानिक अध्ययनहरूले दैनिक ३ देखि ५ कप कफी सेवनले मुटु रोग, मधुमेह र केही क्यान्सरको जोखिम कम गर्न सक्ने देखाएका छन् ।
- अत्यधिक कफी सेवनले निद्रा समस्या, बेचैनी, उच्च रक्तचाप र मानसिक स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पार्न सक्छ ।
कफीको इतिहास करिब १० औं शताब्दीदेखि सुरु भएको हो। अफ्रिकाको इथियोपियामा यसको उत्पत्ति भएको विश्वास गरिन्छ, जहाँ स्थानीय जनजातिहरूले कफीका बोटका फलहरूलाई चाख्न थालेका थिए । त्यसपछि यो पेय पदार्थ मध्यपूर्व हुँदै युरोप र विश्वका अन्य भागहरूमा पनि फैलिँयो । १६औं शताब्दीमा युरोपेलीहरूले कफीलाई नयाँ पेय पदार्थको रूपमा चिने र यसको प्रभावबारे अनुसन्धान गर्न थाले ।
प्रारम्भमा कफीलाई स्वास्थ्यका लागि हानिकारक मानिन्थ्यो भने पछि यसले थुप्रै रोगहरूबाट बचाउने सम्भावना देखिएपछि यसको लोकप्रियता बढ्दै गयो । आज कफी विश्वभर सबैभन्दा बढी सेवन गरिने पेय पदार्थहरूमध्ये एक हो । दैनिक करोडौं मानिसहरूले आफ्नो दिनको सुरुवात कफीसँगै गर्छन् ।
नेपालमा पनि कफीको सेवन दिनानुदिन बढ्दै छ । नेपालमा पहिले कफी (ब्ल्याक वा मिल्क) मात्र भनेर चिनिन्थ्यो भने आजकाल अमेरिकानो, एस्प्रेसो, क्यापुचिनो, लाटे लगायतका विभिन्न कफी भेराइटीसँग उपभोक्ताहरू राम्रोसँग परिचित भइसकेका छन् । पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालमा कफी संस्कृतिको विकास तीव्र रूपमा बढ्दै गएको छ र कफीका गुणस्तरीय उत्पादन तथा कफी व्यवसाय दुवैले उल्लेखनीय प्रगति गरेको देखिन्छ ।
कफीमा मुख्य रूपमा क्याफिन, क्लोरोजेनिक एसिड, डाइटरपेनोइड अल्कोहलजस्ता जैविक यौगिकहरू पाइन्छन् जसले शरीरमा विभिन्न प्रभाव पार्छन् । विशेषत कफी क्याफिनको लागी प्रख्यात छ ।
क्याफिनले केन्द्रीय स्नायु प्रणालीलाई उत्तेजित गरेर मानसिक सतर्कता बढाउँछ भने क्लोरोजेनिक एसिड एन्टिअक्सिडेन्टको रूपमा काम गर्छ जसले शरीरमा कोशिकाहरूलाई क्षति हुनबाट बचाउँछ । यद्यपि, केही वैज्ञानिक अध्ययनहरूमा देखिएअनुसार डाइटरपेनोइड अल्कोहलहरूले केही अवस्थामा रक्तमा कोलेस्टेरोलर होमोसिस्टीन स्तर बढाउन सक्छन् जसले मुटु रोगको जोखिम बढाउन सक्छ ।
स्वास्थ्य लाभहरू
धेरै वैज्ञानिक अध्ययनहरूले मध्यम मात्रामा कफी सेवनले स्वास्थ्यमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने देखाएका छन्। दैनिक ३ देखि ५ कपसम्मको कफी सेवनले मुटु रोग, मधुमेह, स्ट्रोक, केही प्रकारका क्यान्सर (जस्तै कलेजो र गर्भाशयको क्यान्सर) र मस्तिष्क सम्बन्धी रोगहरूको जोखिम कम गर्न सक्छ । यसले ग्लुकोज सन्तुलन सुधार्ने, फ्याट अक्सिडेसन बढाउने, फोक्सोको कार्यक्षमता सुधार्ने र सुन्निएको कम गर्ने काम गर्छ।
वैज्ञानिक अध्यनहरूले देखाए अनुसार व्यायाम गर्ने ३०-६० मिनेटअघि शरीर तौल अनुसार ३-६ मि.ग्रा. प्रति के.जी क्याफिन (झण्डै एक कप बलियो कफी बराबर) सेवन गर्दा, विशेषगरी कमदेखि मध्यम तीव्रताका गतिविधिमा शरीरले बोसो पगाल्ने (फ्याट अक्सिडेसन) क्षमता उल्लेख्य रूपमा बढाउने देखिन्छ ।
क्याफिनले स्नायु प्रणालीलाई सक्रिय बनाउँदै मेटाबोलिक रेट र लिपोलाइसिस (बोसो छुट्टिने प्रक्रिया) बढाउँछ, जसका कारण व्यायामअघि क्याफिन सेवन गर्दा बोसो जल्ने (बर्न हुने) प्रक्रिया १० प्रतिशत भन्दा बढीले बढ्न सक्ने देखिन्छ । साथै, मानसिक सतर्कता बढाउने, स्मरणशक्ति सुधार्ने र शारीरिक प्रदर्शनलाई पनि सुदृढ बनाउने भूमिका खेल्ने देखिन्छ ।
कफीमा पाइने क्लोरोजेनिक एसिड, पोलिफेनोल, डाइटरपिन (क्याफेस्टोल र काह्वेओल), ट्रिगोनेलिन, मेलानोइडिन तथा पोटासियम- म्याग्नेसियम जस्ता जैविक-सक्रिय तत्वहरूले शरीरमा धेरै सकारात्मक प्रभाव पार्छन् ।
यी तत्वहरूले शक्तिशाली एन्टिअक्सिडेन्टको रूपमा काम गरेर कोषिकालाई क्षतिबाट जोगाउँछन् । इन्सुलिन संवेदनशीलता सुधार गरेर टाइप-२ मधुमेहको जोखिम कम गर्छन् र दीर्घसूजन (क्रोनिक इन्फ्लामेसन) घटाइ हृदय-स्वास्थ्यमा सहयोग गर्छन् ।
डाइटरपिनहरूले विशेषगरी कलेजो तथा प्रोस्टेट क्यान्सरको जोखिम घटाउन मद्दत गर्ने देखिएको छ । जबकि ट्रिगोनेलिनले स्मरणशक्ति तथा स्नायु-स्वास्थ्य (न्युरो प्रोटेक्सन) सुधार गर्न भूमिका खेल्छ । कफी भुट्दा बन्ने मेलानोइडिनले एन्टिअक्सिडेन्ट तथा प्रिबायोटिकको असर प्रदान गर्छन्, जसले पाचन-तन्त्रलाई सहयोग गर्दछ ।
साथै, पोटासियम र म्याग्नेसियमले इलेक्ट्रोलाइट सन्तुलन र मेटाबोलिक प्रक्रियामा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छन् । समग्रमा, नियमित मात्रामा कफी सेवनले कलेजोको स्वास्थ्य सुधार्ने, हृदयघात तथा स्ट्रोकको जोखिम घटाउने र शरीरमा डीएनए क्षतिलाई कम गर्ने वैज्ञानिक प्रमाणहरू उपलब्ध छन् ।
अत्यधिक सेवनका नकारात्मक प्रभावहरू
तर अत्यधिक वा अनियन्त्रित रूपमा कफी सेवन गर्दा स्वास्थ्यमा नकारात्मक असरहरू देखिन सक्छन् । धेरैजसो व्यक्तिहरूमा अत्यधिक क्याफिनले निद्रा समस्या, बेचैनी, हृदयको धड्कन बढ्नु, उच्च रक्तचाप र तनावजस्ता लक्षण उत्पन्न गर्न सक्छ । गर्भवती महिलाहरूले दैनिक २०० मिलिग्राम भन्दा बढी क्याफिन सेवन नगर्न सल्लाह दिइन्छ किनभने यसले गर्भपतन, समयभन्दा पहिले जन्म वा कम तौल भएका बच्चा जन्माउने जोखिम बढाउन सक्छ । साथै , महिलाहरूमा अत्यधिक कफी सेवनले हड्डी भाँचिने जोखिम पनि केही हदसम्म बढाउन सक्छ भन्ने समेत अध्ययनहरूले देखाएका छन् ।
मानसिक स्वास्थ्य र कफीको लत
कफीमा रहेको क्याफिन मानसिक सतर्कता तथा ऊर्जा बढाउने प्राकृतिक उत्तेजक भए पनि यसको अत्यधिक सेवनले मानसिक स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्न सक्छ । निरन्तर उच्च मात्रा सेवन गर्ने विद्यार्थी, कार्यालयको कर्मचारी वा राति काम गर्ने व्यक्तिहरूमा तनाव, चिन्ता, चिडचिडापन तथा कहिलेकाहीँ निद्रा नलाग्ने समस्या (इन्सोम्निया) बढ्न सक्छ, जसले उनीहरूको अध्ययन क्षमता, कार्यक्षमता र निर्णय क्षमतामा सीधा प्रभाव पार्छ ।
अत्यधिक क्याफिनले स्नायु प्रणालीको अत्यधिक उत्तेजना (ओवर-स्टिमुलेसन) गराउँछ, जसका कारण मुटुको धड्कन बढ्ने, आत्त्तिने, ध्यान केन्द्रित गर्न कठिनाइ तथा दीर्घकालीन अवस्थामा डिप्रेसनका प्रारम्भिक लक्षणसमेत देखिन सक्ने अध्ययनहरूले संकेत गरेका छन् ।
क्याफिन एक प्रकारको हल्का नशालु तत्व भएकाले लामो समय बढी मात्रामा सेवन गरेपछि शरीरले यसको सहनशीलता (टोलरेन्स) विकास गर्छ जसले गर्दा मानिसलाई पहिले भन्दा बढी कफी चाहिने बनाउँछ । यदि कफी अचानक छोडियो भने विथड्रल लक्षणहरू देखिन सक्छन् । जसमा टाउको दुखाइ, अत्यधिक थकान, झर्कोपन, ध्यान नलाग्ने, मूड स्विङ, तथा कहिलेकाहीँ हल्का डिप्रेसन जस्ता लक्षण प्रमुख रूपमा देखिन्छन् । यी सबै लक्षणहरू कफीमा निर्भरता ( क्याफिन डिपेन्डेन्स) को संकेत मानिन्छन् ।
यद्यपि मध्यम मात्रामा कफी सेवन धेरैका लागि सुरक्षित मानिन्छ, मानसिक स्वास्थ्यको हिसाबले सबैको शरीरले क्याफिनलाई समान रूपमा सहन गर्न सक्दैन । त्यसैले आफ्नो शरीरको व्यक्तिगत प्रतिक्रिया (इन्डीभिजुअल रेस्पोन्स) बुझ्नु, आवश्यक परे चिकित्सक वा परामर्शदाताको सल्लाह लिनु तथा कफी सेवनलाई सन्तुलित र जिम्मेवारीपूर्वक व्यवस्थापन गर्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ । स्वस्थ जीवनशैली, पर्याप्त पानी पिउने बानी, नियमित निद्रा र तनाव व्यवस्थापनले क्याफिन निर्भरता तथा मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी जोखिमहरूलाई कम गर्न मद्दत पुर्याउँछन् ।
सन्तुलित सेवनका लागि सुझाव
स्वास्थ्य विशेषज्ञहरूले दैनिक २ देखि ४ कपसम्म मध्यम मात्रामा कफी सेवनलाई सुरक्षित मान्छन् जसले स्वास्थ्य लाभ पुर्याउन सक्छ । तर व्यक्तिगत स्वास्थ्य अवस्था अनुसार यसको मात्रा समायोजन गर्नु आवश्यक हुन्छ । उच्च रक्तचाप भएका वा हृदयसम्बन्धि समस्या भएका व्यक्तिहरूलाई बढी मात्रामा क्याफिनयुक्त पेय पदार्थबाट बच्न सुझाव दिइन्छ । गुलियो वा क्रिम थपेर पिउँदा त्यसले हुने फाइदामा कमी आउन सक्छ भन्ने कुरा पनि ध्यान दिनुपर्छ ।
कफी एक स्वादिलो र ऊर्जा प्रदान गर्ने पेय पदार्थ हो । यसलाई सन्तुलित मात्रामा सेवन गर्दा विभिन्न स्वास्थ्य लाभ प्राप्त गर्न सकिन्छ तर यसको लत लाग्नु, बिहानको दिन कफीबिना सुरु गर्न नसक्ने अवस्था विकसित हुनु वा अत्यधिक मात्रा सेवन गर्नुले शरीर र मानसिक स्वास्थ्य दुवैमा नकारात्मक असर पार्न सक्छ ।
त्यसैले कफी सेवन गर्दा आफ्नो शरीरको प्रतिक्रिया बुझ्नु, आवश्यक परे विशेषज्ञको सल्लाह लिनु र मात्रा नियन्त्रण गरेर मात्र सेवन गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ, ताकि यसको फाइदा उठाउन सकियोस् र हानिबाट सुरक्षित रहन सकियोस् ।
यदि कफीप्रति निर्भरता वा लत विकसित भएको महसुस हुन्छ भने सेवनलाई बिस्तारै घटाउने प्रयास गर्ने र आवश्यक परे चिकित्सक वा परामर्शदातासँग सल्लाह लिनु उपयुक्त हुन्छ । यसले कफी उपभोगका सन्दर्भमा स्वस्थ जीवनशैली कायम राख्न र दीर्घकालीन रूपमा शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य संरक्षण गर्न मद्दत पुग्छ ।
