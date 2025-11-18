फार्मेसी खापाभित्रबाट औषधिहरूको रात्रीकालीन गनथन

२०८२ चैत १० गते १७:०७ २०८२ चैत १० गते १७:०७

डा. जया सत्याल

खासै बिरामी नभएको बेलामा पनि स्वयं बिरामी हुँ भन्नेले आफुखुसी किनेर खाने गर्छन् । अनि पूर्जीमा लेखिदिनेले पनि कमिसनतन्त्रको लालचामा जथाभावी लेखिदिन्छन् ।

रातको बाह्र बजिसकेको थियो । अस्पतालमा प्रायः बिरामीहरू निदाइसकेका थिए । आकस्मिक कक्षमा भने मनिटरको आवाज गुन्जिरहेको थियो । अस्पतालबाहिरको सडक पूर्णतः सुनसान थियो । अस्पतालभित्र आवतजावत गर्ने मार्गहरू पनि शान्त नै थिए । तर औषधि पसलका औषधिका खापाहरूबाट भने खस्याकखुसुक आवाज आउँदै थियो ।

त्यो दिन म रात्रीकालीन ड्युटीमा थिएँ । थचक्क कुर्सीमा बसेर ती आवाजहरू सुनिरहेकी थिएँ ।

खापाभित्र राखिएका बोतलहरू, ट्याब्लेट, क्याप्सुल अनि भाइल इन्जेक्सनहरू पनि एक अर्कासँग कानेखुसी गर्दै थिए । एकाएक त्यहाँ फार्मेसीभित्र रहेको फर्माकोपियाको पुरानो पुस्तकले उद्‍घोष गर्‍यो– अहिले देशमा राजनैतिक छलाङ देखिएको छ । पक्कै पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा नेतृत्व फेरिँदै छ ।

साथीहरू हो ! आज खुलेरै आ–आफ्नो मनमा गुम्सिएर रहेका स्वास्थ्य क्षेत्रका समस्याहरूलाई बाहिर ल्याओ न । हाम्रो अस्तित्व माथिको हस्तक्षेप र बर्बर प्रयोग रोक्न हामीले नबोले कसले बोलिदिन्छ ? सबै औषधिहरूले मुन्टो हल्लाए । सल्लाहनुसार बोल्ने रोलक्रम तोकियो । सबैभन्दा पहिले एन्टिबायोटिक्सको पालो आयो ।

एन्टिबायोटिक्स

मलिन अनुहार लिँदै एन्टिबायोटिक्सले विगतका कथा व्यथा सुनाउन थाल्यो । मेरो ध्यान त्यतै मोडियो । ऊ सुस्केरा हाल्दै भन्दै थियो, ‘भोलि फेरि अर्को लामो दिनमा के-के भोग्नुपर्ने होला ! हामी त मानव स्वास्थ्यका लागि डरलाग्दा रोगका जीवाणुहरूविरूद्ध लड्नका लागि जन्मिएका हौं । तर के गर्नु ? रुघाखोकीको भाइरल ज्वरोमा समेत हाम्रो प्रयोग गरिन्छ । 

औषधिको प्रयोगबारे जानी राखौं यी महत्वपूर्ण कुरा

अझ दुई तीन प्रकारका हामी एन्टिबायोटिक्सलाई संयुक्त रूपमा प्रयोग गर्छन् । न त जीवाणु परीक्षण, न त संवेदनशीलता परीक्षण, न चिकित्सकसँगको सल्लाह । अनुमानकै भरमा जथाभावी हाम्रो प्रयोग हुन्छ ।

माइक्रोबायोलोजिस्ट र प्याथोलोजिस्टको विज्ञता र परामर्शको कुनै अर्थ नै देख्दैनन् । जब कि उनीहरूले वर्षौँ लगाएर अध्ययन र अभ्यास गरेका हुन्छन् । अहो ! बिरामी स्वयं, उसका आफन्त, छरछिमेक, औषधि पसलेदेखि सबैखाले अडकलबाजीका स्वास्थ्यकर्मीहरू मेरा विज्ञ । अनि खत्तम भएन त ? फेरि नि ३–४ दिनपछि रोग निको पार्न नसके हामी माथि नै गालीको वर्षा ।

एन्टिबायोटिक्सको त कामै छैन, जति सेवन गरेपनि काम गर्न छोडिसके । नक्कली औषधि, नक्कली उत्पादन भन्दै फेरि हामीमाथि अनेक लाञ्छना लगाएर बदनाम गरिन्छ । हैट ! अब कसरी आफ्नो अस्तित्व बचाउने होला ?’

उसका गुनासाहरू सुनेर स्टेरोइड, दुखाइका औषधीहरू, सप्लिमेन्ट सबैको अनुहार मलिन देखियो । पालैपालो स्टेरोइडका गोली र भाइलहरूले आफ्ना तिता भोगाइहरू भन्न थाले।

स्टेरोइड र पेनकिलर

हाम्रो पनि कथा यस्तै हो नि साथीहरू । अब हामीले पनि आ–आफ्ना वेदनाहरू खोल्नैपर्छ । हामी त अत्यधिक सुजन, एलर्जी, दुःखाइ जस्ता समस्याहरूलाई आपतकालीन समयमा निको पार्नका लागि बनेका हौं । हामीले कडाइका साथ जादुगरी परिणाम निकाली मानिसलाई मृत्युको मुखबाट बचाउँछौं । तर यो आपतकालीन कुरालाई चटक्कै लत्याएर सामान्य खालका दुःखाइ, खोकी, सानातिना छालाका समस्या आदिमा पनि हाम्रो अत्यधिक अन्धाधुन्द रूपमा प्रयोग गर्दछन् ।

यति मात्र हो र ? निश्चित समयका लागि प्रयोग गर्नुपर्नेमा वर्षौंसम्म हाम्रो प्रयोग गरिरहन्छन् । अन्ततः शरीरको तौल बढ्न थालेपछि, मिर्गौला बिग्रेपछि, हड्डीहरू मक्किएर भाँचिन थालेपछि स्टेरोइडका गोलीहरू पनि कतै औषधि हुन् र भन्दै मिल्काइदिन्छन् । यति मात्र कहाँ हो र ? हामीलाई साइड इफेक्टरहित भनी कतिपय जडिबुटी, आयुर्वेदिक चूर्ण औषधिमा समेत मिसाउँछन् ।

स्टेरोइडका कुरा नसकिँदै पेन किलरले थपिहाले ।

के उत्पादक, के बिरामी, के स्वास्थ्यकर्मी सबैले हामीबाट चमत्कारिक परिणामको अपेक्षा गर्दछन् । तर यसबाट निस्कने नकारात्मक परिणामलाई भने भुसुक्कै बिर्सिन्छन् । अन्त्यमा जो चोर उसकै ठूलो स्वर भनेझैं बदनाम भने हामीलाई बनाइन्छ । कसरी सहँदै आएका छौं हामीले यो दर्दनाक पीडा, कहाँ गएर उजुरी गर्नु ? अन्यौलमा थियौं हामी त !

सप्लिमेन्टहरू

औषधि पसलभित्रका विभिन्न खण्डहरूमध्ये अघिल्लो खण्डमा राखिएका सप्लिमेन्ट्सका गोली, क्याप्सुलहरूलाई आफ्नो मनका कुरा साथीभाइले बोलिदिएको जस्तो लाग्यो । टाउकोमा हात राख्दै मधुरो स्वरमा एउटा सप्लिमेन्टले भन्यो, ‘ए साथी हो ! मैले त आजसम्म मानिसहरूलाई राम्ररी चिन्नै सकेको रहेनछु । खै, किन होला ? कति जटिल छ मानव समुदाय । हामी सबैभन्दा आकर्षक र महंगामा पर्छौँ । मानिसको शरीरमा हुने पोषण तत्वका कमीबाट उत्पन्न रोगहरू निको पार्न र तागत भर्न हामी जन्मिएका हौं । हाम्रो उत्पादन पसलमा चक्लेट मिठाइ किनेर खाए जसरी खानका लागि थिएन ।

खासै बिरामी नभएको बेलामा पनि स्वयं बिरामी हुँ भन्नेले आफुखुसी किनेर खाने गर्छन् । अनि पूर्जीमा लेखिदिनेले पनि कमिसनतन्त्रको लालचामा जथाभावी लेखिदिन्छन् । म तपाईंहरूलाई हिजोको घटना सुनाउँछु है ! घुँडा दुखेर एैया आत्था गर्दै अस्पताल आइपुगेकी ६० वर्षीया आमालाई अरू औषधि सँगसँगै ३ प्रकारका सप्लिमेन्टस्हरू लेखेर पठाइदिए ।

बिरामीले औषधी किन्दै गर्दा मैले विवश भएर टुलुटुलु हेरिरहनु पर्‍यो । यति मात्र कहाँ हो र ? ती आमाले विदेशबाट छोराछोरीले पठाइदिएको भन्दै दुई थरी त अन्य सप्लिमेन्ट्स नै खानुहुँदो रहेछ । एक हप्तापछि फलोअपमा आउँदा उहाँको घुँडाको दुखाइ जस्ताको त्यस्तै छ भनेको पनि सुनेको थिएँ ।

कठैबरा ! सप्लिमेन्ट्सको महत्व नबुझ्दा मतिर फर्कँदै गालीको वर्षा । यति महँगा गोली किनेर खानूँ ? हाम्रो त ढाड नै सेकियो । अब त यस्ता पाजी औषधि खाँदै खान्न है भन्दै ती आमाले डस्टबिनमा मेरा साथीहरूलाई फुत्त फ्याँकेको देखेर मन कुँडिएको छ ।

निन्याउरो अनुहार पारेर उ अझै बोल्न थाल्यो । कस्तो अचम्म ! हामी त औषधि पो हौं त । महत्त्व नबुझिदिँदा फुटपाथका गल्लीहरूदेखि डिपार्टमेन्टल स्टोरसम्म जडिबुटी पसलदेखि फार्मेसीसम्म सजिलै पाइने । कस्तो विडम्बना ! आफ्ना गाउँठाउँमा मात्र नभएर विदेशबाट आउने हजुरबुबा, हजुरआमाका छोराछोरीको कोशेलीसम्म यही । कति सतही बुझाइ हो हामीप्रति । सप्लिमेन्ट्सका कुरा सुनेर फार्मेसीमा एकैछिन सन्नाटा छायो । अन्य औषधिहरूले भने मुखामुख मात्र गरिरहे ।

जडीबुटी तेल

फार्मेसीका कुनापट्टिका खापामा रहेका दुखाइ कम गर्ने, कपाल उमार्ने, भाँचिएका हड्डी र जोर्नी जोड्ने, नसा मजबुत बनाउने भनी चर्चा पाएका अनेक थरी जडिबुटीबाट बनेका तेलहरू लाइनबद्ध रूपमा राखिएका थिए ।

साथीभाइहरूको कथाव्यथा सुनिरहँदा उनीहरू टोलाइरहेका देखिन्थे । उनीहरू मनमनै सोच्दै थिए, ‘हैट ! यत्रा आधुनिक वैज्ञानिक भनिएका साथीहरूको त यो हालत रहेछ भने हाम्रो त झन् हरिबिजोकै छ नि । कसलाई पोख्नु हाम्रा व्यथा ? सरोकार निकायले आँखामा पट्टी बाँधिदिँदा, कानमा तेल हालेर बसिदिँदा हाम्रो यो हालत भएको न हो ।

उनीहरू तर्क-वितर्कका भावनाहरूमा डुबुल्की मारिरहेका थिए । यत्तिकैमा अब तिमीहरूको नै बोल्ने पालो हो भन्ने सुनियो । उनीहरूले पुलुक्क हेरे । भनूँ कि नभनूँ को अवस्थामा दुःखाइ कम गर्ने तेलले मुख खोल्यो र भन्यो, ‘साथीहरू हो ! कमसेकम तिमीहरूलाई त बिरामीले खुसीसाथ किनेर खान्छन् । औषधि पुर्जीसम्ममा त लेखिन्छौ । हामी त बोलीले पगालेर मात्र बिक्न सक्छौं ।

औषधिको पत्ता तथा बट्टामा के-के लेखिन्छ ? प्रयोग गर्नेले थाहा पाउनुपर्ने कुरा

आम मानिसहरूलाई भ्रममा पारी जताततै हाम्रो विज्ञापन घन्काएको देखेकै छौ । यति हो सहयोगीहरू भने भनेजस्ता पाएका छौं र मात्र बाँचेका हौं । देशमा नाम चलेका कलाकार, पत्रकार, नेता, खेलाडी र बिमरामी समेतले पैसा लिएर हाम्रो विज्ञापन गरिदिन्छन् ।

बिना विज्ञता अनेक थरिका आकर्षक नाम राखी न्वारन गरिदिन्छन् । कति राम्रो सहयोग छ हाम्रा लागि । सिल्भर रे ! गोल्ड रे ! पलपल रे ! वार्म रे ! विन्टर रे ! के-के हो के-के ! हेर्दै र सुन्दैको जादुगरी परिणाम । फेरि किन्नलाई कति सहज छ भने बाटोमा गुड्दै हिँड्ने ठेलागाडादेखि तरकारी पसल, किराना पसल, सडक पेटीका पसल, डिपार्टमेन्टल स्टोरदेखि अनलाइन पसलसम्म । जताततै पाइन्छ ।

अनलाइन बजारले त झन तहल्का मच्चाइदिएको छ । टिकटक र रिल्समा छ्याप्छ्याप्तै हाम्रै विज्ञापन छन् । हामी त मांसपेशी र सामान्य खालका हाडजोर्नीका दुःखाइमा मात्र पो काम गर्न सक्छौं त । तर पनि क्यान्सरदेखि लिगामेन्ट च्यातिएको, हड्डी भाँचिएको, स्पाइनल कर्ड इन्जुरीदेखि प्यारालाइसिस रोगसम्म चट्टै निको पार्छ भनेर विज्ञापन गरिन्छ ।

निको नपारे पैसा फिर्ता हुने भनी ग्यारेन्टीका साथ विज्ञापन घन्किदो रहेछ । हत्तेरि ! आफ्नो विज्ञापन आफैँले सुन्न सक्दिन हो म त । विज्ञापन आयो कि लाजले भुतुक्क हुन्छ । साथीहरूलाई खै के लाग्दो हो ?’

बिहानको ४ बज्नै लागेको थियो । उज्यालोमा मानिसको चहलपहल हुन्छ भनेर होला, त्यो दिनका गुनासाहरू यत्ति नै सुनिए । अस्पतालको करिडोरमा अलिअलि चहलपहल सुरु भयो । लौ छिटो गरेर समाधान निकालौं भन्दै सबैको एउटै स्वर गुञ्जियो ।

अन्तमा उनीहरूले भने– ‘हामी मानव जातिका लागि शत्रु होइनौं । रोग निको बनाउने साधन पो हौं त । हाम्रो बुद्धिमत्तापूर्ण प्रयोगले मानिसको अमूल्य जीवन बँचाउन सकिन्छ। लापरवाही गरेमा जीवन नै धरापमा पर्छ । हामी कसैको पनि अति प्रशंसा वा गाली चाहदैनौं । केवल हामीप्रतिको बुझाइ सही र वैज्ञानिक होस् भन्ने मात्र ठान्दछौं । लामो खोज र अनुसन्धान गरी हामीलाई जन्माउने विश्व औषधि जगतप्रति गहिरो सम्मान छ । हामीलाई प्रेस्क्रिप्सनमा लेखिँदा कसैले चिकित्सकीय आचार संहिता नभुलून् ।

हाम्रा कपोलकल्पित विज्ञापन बन्द हुन् । छिटोभन्दा छिटो स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्वले हाम्रा मौन आवाजहरू सुनून् । हाम्रो अस्तित्व माथि आँच आउन नदिने खालको निर्णय अघि बढाऊन् । सबैभन्दा मुख्य कुरा स्वास्थ्य क्षेत्रमा कमीशनतन्त्र र नाफामूखी खेल समाप्त गरिदिनुपर्छ ।’

यति कुराकानी पछि सहभागी औषधीहरू आ–आफ्नै खापाहरूमा मौन बसे । म पनि स्वास्थ्य क्षेत्रको समुन्नति कल्पिँदै हत्त न पत्त काममा खटिएँ ।

(डा.जया सत्याल अन्नपूर्ण न्यूरो अस्पतालमा कार्यरत छिन् ।)

के नङ फुल्ने समस्याले कुनै रोगको संकेत गर्छ ?

के नङ फुल्ने समस्याले कुनै रोगको संकेत गर्छ ?

डा. उमा केयल

डा. उमा केयल छाला तथा यौनरोग विशेषज्ञ

पीसीओएसले कसरी निम्त्याउछ बाँझोपनको समस्या ? चिकित्सकलाई प्रश्न र जवाफ

पीसीओएसले कसरी निम्त्याउछ बाँझोपनको समस्या ? चिकित्सकलाई प्रश्न र जवाफ

डेढो आँखा हुनु कुनै रोगको संकेत पनि हुन सक्छ, कसरी हुन्छ उपचार ?

डेढो आँखा हुनु कुनै रोगको संकेत पनि हुन सक्छ, कसरी हुन्छ उपचार ?

अजितकुमार ठाकुर

अजितकुमार ठाकुर दृष्टि विशेषज्ञ

१००० भन्दा बढी मिर्गौला प्रत्यारोपणको साक्षी बन्दा…

१००० भन्दा बढी मिर्गौला प्रत्यारोपणको साक्षी बन्दा…

डा. रोजन अधिकारी

डा. रोजन अधिकारी मूत्ररोग तथा मिर्गौला प्रत्यारोपण विशेषज्ञ

नयाँ नेतृत्वले १० प्रतिशतको मुद्दालाई ‘बालेन मोडेल’ झैं देशभर लागू गर्ला ?

नयाँ नेतृत्वले १० प्रतिशतको मुद्दालाई ‘बालेन मोडेल’ झैं देशभर लागू गर्ला ?

डा. दीपेन्द्र पाण्डे

डा. दीपेन्द्र पाण्डे वरिष्ठ हाडजोर्नी सर्जन

ट्रेन्डिङ

बजारमा छ्यापछ्याप्ती ‘ट्रान्सफ्याट’ युक्त खाना, मुटु र मस्तिष्कले तिर्दैछ जुर्माना

बजारमा छ्यापछ्याप्ती ‘ट्रान्सफ्याट’ युक्त खाना, मुटु र मस्तिष्कले तिर्दैछ जुर्माना
७२ घण्टे औषधि : महिलाको शरीरमा के हुन्छ, जब यो खाइन्छ ?

७२ घण्टे औषधि : महिलाको शरीरमा के हुन्छ, जब यो खाइन्छ ?
किन खुसी छैनन् नेपाली डाक्टर ?

किन खुसी छैनन् नेपाली डाक्टर ?
डा. विशाल बुवाको हेरचाह गर्न बेलायत गएका थिए, सयौं वृद्ध-वृद्धाको सहारा बने

डा. विशाल बुवाको हेरचाह गर्न बेलायत गएका थिए, सयौं वृद्ध-वृद्धाको सहारा बने
वीरमा पहिलो पटक ‘स्पेक्ट-सिटी, शरीरका अंगले कति काम गरिरहेका छन् भन्ने खुल्ने

वीरमा पहिलो पटक ‘स्पेक्ट-सिटी, शरीरका अंगले कति काम गरिरहेका छन् भन्ने खुल्ने
मस्तिष्कको रहस्यमय पिनियल ग्रन्थी, जसले नियन्त्रण गर्छ चेतना

मस्तिष्कको रहस्यमय पिनियल ग्रन्थी, जसले नियन्त्रण गर्छ चेतना

वेबस्टोरिज

७ लक्षण, जुन गर्भावस्थामा जोखिमपूर्ण हुन्छ

७ लक्षण, जुन गर्भावस्थामा जोखिमपूर्ण हुन्छ

8 Stories
कपालमा तेल लगाउने सही समय कुन ?

कपालमा तेल लगाउने सही समय कुन ?

5 Stories
७ तरिका, जसले सस्तो बजेटमै कोठा र घर सजाउन सकिन्छ

७ तरिका, जसले सस्तो बजेटमै कोठा र घर सजाउन सकिन्छ

7 Stories
‘फुड पोइजनिङ’ किन हुन्छ ?

‘फुड पोइजनिङ’ किन हुन्छ ?

7 Stories
रक्सी छाडे पछि कलेजोलाई कसरी शुद्धिकरण गर्ने ?

रक्सी छाडे पछि कलेजोलाई कसरी शुद्धिकरण गर्ने ?

6 Stories

फिचर

सबै
फार्मेसी खापाभित्रबाट औषधिहरूको रात्रीकालीन गनथन
औषधि ज्ञान

फार्मेसी खापाभित्रबाट औषधिहरूको रात्रीकालीन गनथन

के नङ फुल्ने समस्याले कुनै रोगको संकेत गर्छ ?
छाला तथा सौन्दर्य रोग

के नङ फुल्ने समस्याले कुनै रोगको संकेत गर्छ ?

डा. उमा केयल

डा. उमा केयल छाला तथा यौनरोग विशेषज्ञ
पीसीओएसले कसरी निम्त्याउछ बाँझोपनको समस्या ? चिकित्सकलाई प्रश्न र जवाफ
यौन तथा प्रजनन रोग

पीसीओएसले कसरी निम्त्याउछ बाँझोपनको समस्या ? चिकित्सकलाई प्रश्न र जवाफ

डेढो आँखा हुनु कुनै रोगको संकेत पनि हुन सक्छ, कसरी हुन्छ उपचार ?
नेत्ररोग

डेढो आँखा हुनु कुनै रोगको संकेत पनि हुन सक्छ, कसरी हुन्छ उपचार ?

अजितकुमार ठाकुर

अजितकुमार ठाकुर दृष्टि विशेषज्ञ
१००० भन्दा बढी मिर्गौला प्रत्यारोपणको साक्षी बन्दा…
मिर्गौला तथा मुत्र रोग

१००० भन्दा बढी मिर्गौला प्रत्यारोपणको साक्षी बन्दा…

डा. रोजन अधिकारी

डा. रोजन अधिकारी मूत्ररोग तथा मिर्गौला प्रत्यारोपण विशेषज्ञ
नयाँ नेतृत्वले १० प्रतिशतको मुद्दालाई ‘बालेन मोडेल’ झैं देशभर लागू गर्ला ?
स्वास्थ्य समाचार

नयाँ नेतृत्वले १० प्रतिशतको मुद्दालाई ‘बालेन मोडेल’ झैं देशभर लागू गर्ला ?

डा. दीपेन्द्र पाण्डे

डा. दीपेन्द्र पाण्डे वरिष्ठ हाडजोर्नी सर्जन