पीसीओएसले कसरी निम्त्याउछ बाँझोपनको समस्या ? चिकित्सकलाई प्रश्न र जवाफ

२०८२ चैत १० गते १२:२८ २०८२ चैत १० गते १२:२८

मनिषा थापा

१२ महिनासम्म नियमित असुरक्षित सम्बन्धपछि पनि गर्भ नबसेमा वा महिनावारी अनियमित भएमा तुरुन्त चिकित्सकलाई देखाउन सकिन्छ ।

  • नेपालमा प्रजनन उमेरका महिलामा पोलिसिस्टिक ओभरी सिन्ड्रोम (पीसीओएस) समस्या ५ देखि १० प्रतिशतसम्म पुगेको छ।
  • पीसीओएसले अण्डा निष्काशनमा असर गरी महिनावारी अनियमित बनाउँछ र गर्भधारणमा समस्या ल्याउँछ।
  • पीसीओएस नियन्त्रणका लागि जीवनशैली सुधार, औषधि र उन्नत उपचार विकल्पहरू उपलब्ध छन्।

पीसीओएस (पोलिसिस्टिक ओभरी सिन्ड्रोम) महिलाहरूको स्वास्थ्यमा सबैभन्दा ठूलो चुनौती बन्दै गएको छ ।  विश्वभर प्रजनन उमेर १५–४५ वर्षका महिलामा ८ देखि १३ प्रतिशतलाई यो समस्या छ ।

तर, नेपालमा यो समस्या बढ्दो छ । शहरिया जीवनशैली, तनाव, फास्ट फुड, कम व्यायाम र मोटोपनका कारण यो दर ५ दर १० प्रतिशतसम्म पुगेको विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएका छन् ।

सबैभन्दा चिन्ताको कुरा के हो भने, सन्तान चाहेर पनि नहुने समस्या बोकेर ओपीडीमा दिनमा १०० भन्दा बढी महिलाहरू आउने चिकित्सिकहरू बताउँछन् । तीमध्ये ४० प्रतिशतभन्दा बढीमा पीसीओएस नै मुख्य कारण देखिने उनीहरूको भनाइ छ ।

पीसीओएस सम्बन्धी बुझ्न वात्सल्य नेचुरल आइभीएफकी निःसन्तान तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ डा. उपमा बस्नेतलाई सोधिएको प्रश्न र उनको जवाफ यस्तो छ :

के हो पीसीओएस समस्या ?

पीसीओएस भनेको महिलाहरूमा हुने एक सामान्य हर्मोनल असन्तुलनको समस्या हो । यो प्रजनन उमेर (सामान्यतया १५–४५ वर्ष) का महिलाहरूमा बढी देखिन्छ र विश्वभरि १ देखि १५ प्रतिशत महिलालाई प्रभावित गर्छ । नेपालमा पनि यो समस्या बढ्दो छ, विशेष गरी शहरहरूमा ।

पीसीओएसमा ओभरीहरूले अत्यधिक पुरुष हर्मोन (एन्ड्रोजन, जस्तै टेस्टोस्टेरोन) उत्पादन गर्छन्, जसले प्रजनन हर्मोनहरू (इस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन) असन्तुलित बनाउँछ । यसले महिनावारी चक्र अनियमित बनाउने, डिम्बाशयबाट अण्डा निष्काशन हुने प्रक्रियालाई रोक्ने वा अनियमित हुन्छ ।

डिम्बाशयमा स–साना फोलिकलहरू (अण्डा थैलीहरू) जम्मा भएर सिस्टजस्तो देखिन्छन्, तर यो त्यति खतरनाक भने हुँदैनन् ।

यो समस्याले कसरी गर्भधारणमा समस्या गराउँछ ? के छ, पीसीओएस र गर्भधारणको सम्बन्ध ?

यो समस्याले मुख्य रूपमा अण्डा निष्काशन प्रक्रियामा असर गर्छ । महिलामा सामान्य चक्रमा महिनामा एकपटक अण्डाशयबाट अण्डा निस्किन्छ, जसलाई वीर्यले निषेचित भएर गर्भ बन्छ । पीसीओएस भएमा उच्च एन्ड्रोजन र अण्डा थैलीहरूलाई परिपक्व हुन दिँदैन ।

अण्डाहरू निस्काशन हुनु सट्टा सिस्टहरू भएर बढ्छन्, जसले पाठेघरमा स साना थैलीहरू भएर बस्छन् । यसलाई पोलिस्टिक ओभरिज पनि भनिन्छ । त्यो मात्र होइन, अण्डा निस्किने क्रम नै सुस्त बनाएर महिनावारी अनियमित बनाउँछ, जसले गर्भ बस्ने समय थाहा पाउन गाह्रो हुन्छ ।

यो पीसीओएस भएका ७०–८० प्रतिशत महिलाहरूमा यी समस्या हुन्छन्, जसले प्राकृतिक गर्भधारण असम्भव बनाउँछ । त्यस्तै, यो समस्याले टेस्टोस्टेरोनको समस्यालाई उच्च पार्छ । यसले हर्मोनले गर्भाशयको भित्री तहलाई प्रभावित गर्छ, जसले वीर्य र अण्डाको मिलन भए पनि भ्रूण बस्न गाह्रो बनाउँछ ।

किन हुन्छ, यो समस्या ?

यसको कारण ठ्याक्कै यही हो भनेर पूर्णरूपमा पत्ता लागेको छैन, तर वंशाणुगत, इन्सुलिन प्रतिरोध जसले मोटोपन बढाउँछ, अस्वस्थ खानपान, कम व्यायामले यसमा भूमिका खेल्छन् । विशेषगरी शहरिया जीवनशैली, तनाव, असन्तुलित खानपान र व्यायामको कमीले यो समस्या बढ्दै गएको छ ।

आधुनिक जीवनशैलीले मोटोपन बढाएको छ । पीसीओएस भएका ४०–८० प्रतिशत महिलाहरूमा मोटोपन हुन्छ । नेपालमा फास्ट फुड, चिनीयुक्त खाना, कम व्यायाम र तनावले इन्सिुलिन रेजिस्टेन्स बढाउँछ, जसले हर्मोन असन्तुलन निम्त्याउँछ । उच्च एन्ड्रोजन (पुरुष हर्मोन) स्तरले अण्डा निस्काशन हुनबाट रोक्छ ।

त्यस्तै, प्रदूषण, रासायनिक पदार्थहरू, ढिलो विवाह र बच्चा जन्माउने योजना ढिलो बनाउँदा हर्मोन प्रभावित हुन्छ ।

नेपालमा यो समस्याको अवस्था के छ ?

नेपालमा प्रजनन उमेरका महिलाहरूमा यो समस्या करिब ५–१० प्रतिशतसम्म रहेको विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएको छ, जुन विश्वव्यापी औसत ८–१३ प्रतिशतसँग मिल्दोजुल्दो छ । पछिल्लो समय ओपीडीमा आउने ५० प्रतिशत महिलामा यो समस्या पाउँछौं ।

अधिकांशमा महिनावारी अनियमित भएमा सामान्य सोच्ने प्रवृत्ति छ । संकेतको अन्दाज लगाउन नसक्ने र गर्भधारण नभएपछि मात्र यो समस्या सतहमा आएको थुप्रै उदाहरण हामी पाउँछौं ।

यो समस्या भए कसरी थाहा पाउने ? कस्ता लक्षण देखिन्छन् ?

लक्षणहरू व्यक्ति अनुसार फरक पर्छ । केहीमा हल्का हुन्छन् भने केहीमा गम्भीर । यो समस्या हुने ८३ प्रतिशतमा अनियमित महिनावारी वा महिनावारी पूर्ण रूपमा नहुने समस्या देखिन्छ । त्यस्तै, ३३ देखि ७० प्रतिशतमा अनुहार, छाती, पेट वा ढाडमा बढी कपाल उम्रनु, डण्डीफोर आउनु र टाउकोको कपाल झर्नु जस्ता समस्या देखिन्छ ।

४० देखि ८० प्रतिशतमा मोटोपन वा तौल घटाउन गाह्रो हुने, छालामा गाढा धब्बा देखिनु, गर्भधारणमा कठिनाइ र थकान बढ्ने समस्या देखिन्छ ।

केही महिलाहरूमा यी लक्षण गर्भनिरोधक साधन प्रयोग गर्दा हराउँछन् ।

कति बेला चिकित्सकलाई देखाउने ?

माथि उल्लेखित लक्षणहरू भएमा, १२ महिनासम्म नियमित असुरक्षित सम्बन्धपछि पनि गर्भ नबसेमा वा महिनावारी अनियमित भएमा तुरुन्त चिकित्सकलाई देखाउन सकिन्छ । यी समस्या रगत परीक्षण, अल्ट्रासाउन्ड र हर्मोन परीक्षणबाट निदान हुन्छ । चाँडो निदानले उपचार सजिलो बनाउँछ ।

के यो समस्याको कुनै समाधान छैन ?

यो समस्यालाई पूर्णरूपमा हटाउन नसके पनि नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि जीवनशैली परिवर्तन, औषधि र उन्नत उपचार विकल्प हुनसक्छन् । (पीसीओएस) भए पनि सन्तान जन्माउन सम्भव हुन्छ, तर सही उपचार र जीवनशैली अपनाउनु जरुरी हुन्छ ।

सबैभन्दा पहिले जीवनशैली सुधार महत्त्वपूर्ण हुन्छ । तौल सन्तुलनमा राख्ने, नियमित व्यायाम गर्ने र स्वस्थ आहार (कम चिल्लो, कम चिनी) खाने बानीले हर्मोन सन्तुलनमा ल्याउन मद्दत गर्छ र अण्डा बन्ने प्रक्रिया सुधार्न सक्छ ।

यदि स्वाभाविक रूपमा गर्भधारण हुन गाह्रो भयो भने औषधिको सहारा लिन सकिन्छ । चिकित्सकको सल्लाहमा अण्डाको गुणस्तर बढाउने औषधि प्रयोग गरिन्छ, जसले अण्डा बन्ने प्रक्रिया सक्रिय बनाउँछ ।

त्यसपछि पनि गर्भ रहन नसकेमा अत्याधुनिक प्रविधिहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ । जस्तै इन भिट्रो फर्टिलाइजेसन (आईभीएफ) वा इन्ट्रायुट्रयिन इन्सेमिनेसन (आईयूआई)जस्ता विधिले सन्तान प्राप्तिको सम्भावना बढाउँछन् ।

केही अवस्थामा हर्मोन सन्तुलनका लागि अन्य औषधि वा इन्सुलिन नियन्त्रण गर्ने उपचार पनि आवश्यक पर्न सक्छ । समयमै स्त्रीरोग विशेषज्ञसँग परामर्श गरेर व्यक्तिगत अवस्था अनुसार उपचार योजना बनाउनु सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय हो ।

सम्बन्धित खबर

पीसीओएसले कसरी निम्त्याउछ बाँझोपनको समस्या ? चिकित्सकलाई प्रश्न र जवाफ

पीसीओएसले कसरी निम्त्याउछ बाँझोपनको समस्या ? चिकित्सकलाई प्रश्न र जवाफ

डेढो आँखा हुनु कुनै रोगको संकेत पनि हुन सक्छ, कसरी हुन्छ उपचार ?

डेढो आँखा हुनु कुनै रोगको संकेत पनि हुन सक्छ, कसरी हुन्छ उपचार ?

अजितकुमार ठाकुर

अजितकुमार ठाकुर दृष्टि विशेषज्ञ

१००० भन्दा बढी मिर्गौला प्रत्यारोपणको साक्षी बन्दा…

१००० भन्दा बढी मिर्गौला प्रत्यारोपणको साक्षी बन्दा…

डा. रोजन अधिकारी

डा. रोजन अधिकारी मूत्ररोग तथा मिर्गौला प्रत्यारोपण विशेषज्ञ

नयाँ नेतृत्वले १० प्रतिशतको मुद्दालाई ‘बालेन मोडेल’ झैं देशभर लागू गर्ला ?

नयाँ नेतृत्वले १० प्रतिशतको मुद्दालाई ‘बालेन मोडेल’ झैं देशभर लागू गर्ला ?

डा. दीपेन्द्र पाण्डे

डा. दीपेन्द्र पाण्डे वरिष्ठ हाडजोर्नी सर्जन

वीरमा पहिलो पटक ‘स्पेक्ट-सिटी, शरीरका अंगले कति काम गरिरहेका छन् भन्ने खुल्ने

वीरमा पहिलो पटक ‘स्पेक्ट-सिटी, शरीरका अंगले कति काम गरिरहेका छन् भन्ने खुल्ने

स्वास्थ्यमन्त्रीको आक्रोश : अस्पताल संकटमा छन्, अर्थ मन्त्रालय ‘कुलिङ पिरियड’ मनाउन व्यस्त छ

स्वास्थ्यमन्त्रीको आक्रोश : अस्पताल संकटमा छन्, अर्थ मन्त्रालय ‘कुलिङ पिरियड’ मनाउन व्यस्त छ

ट्रेन्डिङ

बजारमा छ्यापछ्याप्ती ‘ट्रान्सफ्याट’ युक्त खाना, मुटु र मस्तिष्कले तिर्दैछ जुर्माना

बजारमा छ्यापछ्याप्ती ‘ट्रान्सफ्याट’ युक्त खाना, मुटु र मस्तिष्कले तिर्दैछ जुर्माना
७२ घण्टे औषधि : महिलाको शरीरमा के हुन्छ, जब यो खाइन्छ ?

७२ घण्टे औषधि : महिलाको शरीरमा के हुन्छ, जब यो खाइन्छ ?
किन खुसी छैनन् नेपाली डाक्टर ?

किन खुसी छैनन् नेपाली डाक्टर ?
डा. विशाल बुवाको हेरचाह गर्न बेलायत गएका थिए, सयौं वृद्ध-वृद्धाको सहारा बने

डा. विशाल बुवाको हेरचाह गर्न बेलायत गएका थिए, सयौं वृद्ध-वृद्धाको सहारा बने
वीरमा पहिलो पटक ‘स्पेक्ट-सिटी, शरीरका अंगले कति काम गरिरहेका छन् भन्ने खुल्ने

वीरमा पहिलो पटक ‘स्पेक्ट-सिटी, शरीरका अंगले कति काम गरिरहेका छन् भन्ने खुल्ने
मस्तिष्कको रहस्यमय पिनियल ग्रन्थी, जसले नियन्त्रण गर्छ चेतना

मस्तिष्कको रहस्यमय पिनियल ग्रन्थी, जसले नियन्त्रण गर्छ चेतना

वेबस्टोरिज

७ लक्षण, जुन गर्भावस्थामा जोखिमपूर्ण हुन्छ

७ लक्षण, जुन गर्भावस्थामा जोखिमपूर्ण हुन्छ

8 Stories
कपालमा तेल लगाउने सही समय कुन ?

कपालमा तेल लगाउने सही समय कुन ?

5 Stories
७ तरिका, जसले सस्तो बजेटमै कोठा र घर सजाउन सकिन्छ

७ तरिका, जसले सस्तो बजेटमै कोठा र घर सजाउन सकिन्छ

7 Stories
‘फुड पोइजनिङ’ किन हुन्छ ?

‘फुड पोइजनिङ’ किन हुन्छ ?

7 Stories
रक्सी छाडे पछि कलेजोलाई कसरी शुद्धिकरण गर्ने ?

रक्सी छाडे पछि कलेजोलाई कसरी शुद्धिकरण गर्ने ?

6 Stories

फिचर

सबै
पीसीओएसले कसरी निम्त्याउछ बाँझोपनको समस्या ? चिकित्सकलाई प्रश्न र जवाफ
यौन तथा प्रजनन रोग

पीसीओएसले कसरी निम्त्याउछ बाँझोपनको समस्या ? चिकित्सकलाई प्रश्न र जवाफ

डेढो आँखा हुनु कुनै रोगको संकेत पनि हुन सक्छ, कसरी हुन्छ उपचार ?
नेत्ररोग

डेढो आँखा हुनु कुनै रोगको संकेत पनि हुन सक्छ, कसरी हुन्छ उपचार ?

अजितकुमार ठाकुर

अजितकुमार ठाकुर दृष्टि विशेषज्ञ
१००० भन्दा बढी मिर्गौला प्रत्यारोपणको साक्षी बन्दा…
मिर्गौला तथा मुत्र रोग

१००० भन्दा बढी मिर्गौला प्रत्यारोपणको साक्षी बन्दा…

डा. रोजन अधिकारी

डा. रोजन अधिकारी मूत्ररोग तथा मिर्गौला प्रत्यारोपण विशेषज्ञ
नयाँ नेतृत्वले १० प्रतिशतको मुद्दालाई ‘बालेन मोडेल’ झैं देशभर लागू गर्ला ?
स्वास्थ्य समाचार

नयाँ नेतृत्वले १० प्रतिशतको मुद्दालाई ‘बालेन मोडेल’ झैं देशभर लागू गर्ला ?

डा. दीपेन्द्र पाण्डे

डा. दीपेन्द्र पाण्डे वरिष्ठ हाडजोर्नी सर्जन
वीरमा पहिलो पटक ‘स्पेक्ट-सिटी, शरीरका अंगले कति काम गरिरहेका छन् भन्ने खुल्ने

वीरमा पहिलो पटक ‘स्पेक्ट-सिटी, शरीरका अंगले कति काम गरिरहेका छन् भन्ने खुल्ने

स्वास्थ्यमन्त्रीको आक्रोश : अस्पताल संकटमा छन्, अर्थ मन्त्रालय ‘कुलिङ पिरियड’ मनाउन व्यस्त छ
स्वास्थ्य समाचार

स्वास्थ्यमन्त्रीको आक्रोश : अस्पताल संकटमा छन्, अर्थ मन्त्रालय ‘कुलिङ पिरियड’ मनाउन व्यस्त छ