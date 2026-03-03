डेढो आँखा हुनु कुनै रोगको संकेत पनि हुन सक्छ, कसरी हुन्छ उपचार ?

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- डेढो आँखा बालबालिकामा देखिने समस्या हो, जुन ४ महिनापछि स्थायी भएमा चिकित्सकको परामर्श आवश्यक हुन्छ।
- डेढो आँखाको उपचारमा चस्मा, आँखा थेरापी र शल्यक्रिया मुख्य तीन विधि हुन्।
- बालबालिकामा डेढो आँखाको कारणमा अनुवांशिकता, दृष्टिदोष र अत्यधिक मोबाइल प्रयोग प्रमुख छन्।
डेढो आँखा भएका बालबालिकाहरू हाम्रो गाउँ–समाजमा प्रशस्त पाइन्छन् । हाम्रो नेपाली समाजमा डेढो आँखालाई ईश्वरको वरदान वा भाग्यमानी व्यक्तिको रूपमा लिने चलन पनि छ । तर वास्तवमा आँखा डेढो हुने आँखासम्बन्धी एक प्रकारको समस्या हो । यो कुनै जटिल रोगको संकेत पनि हुन सक्ने भएकाले अभिभावकहरूले बालबालिकामा देखिने डेढोपनलाई गम्भीरतापूर्वक लिनु आवश्यक हुन्छ।
बालबालिकाको आँखाको विकासक्रममा आँखा समन्वय पूर्णरूपमा विकसित हुन ४ महिनासम्म समय लाग्छ । त्यसैले ४ महिना नपुगेका बच्चामा आँखा डेढो छ वा छैन भन्ने निश्चित गर्न सकिँदैन । यस अवधिमा कहिलेकाहीँ आँखा डेढो देखिए पनि आत्तिनुपर्ने अवस्था हुँदैन ।
तर यदि बच्चाको टाउको असामान्य रूपमा ठूलो छ, आँखा नाकतिर गाडिएको जस्तो देखिन्छ, वा बच्चा बेलाबेलामा बेहोस् हुने समस्या छ भने, यो टाउकोसँग सम्बन्धित गम्भीर समस्या हुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा तुरुन्त चिकित्सकको परामर्श आवश्यक हुन्छ ।
४ महिनापछि पनि आँखा डेढो नै रहन्छ, क्रमशः बढ्दै जान्छ, वा पहिलेभन्दा बढी समयसम्म डेढो देखिन्छ भने नजिकैको आँखा अस्पतालमा जाँच गराउनु आवश्यक हुन्छ।
कहिलेकाहीँ वयस्कहरूमा पनि डेढो आँखा देखिन सक्छ । यस्तो समस्या जन्मजात हुन सक्छ वा उच्च रक्तचाप, मधुमेह वा टाउकोसँग सम्बन्धित समस्याका कारण अचानक देखिन सक्छ । वयस्कमा अचानक डेढो आँखा भएमा एउटै वस्तु दुईवटा देखिने (double vision) समस्या हुन्छ, त्यसैले तुरुन्त आँखा जाँच गराउनु आवश्यक हुन्छ।
डेढो आँखाका प्रकार र कारण
डेढो आँखा मुख्यत: दुई प्रकारका हुन्छन्:
-आँखा भित्रतिर (नाकतिर) बाङ्गिने
-आँखा बाहिरतिर (कानतिर) बाङ्गिने
यसका अतिरिक्त, कहिलेकाहीँ एउटै आँखा मात्र डेढो देखिन सक्छ भने कतिपय अवस्थामा दुवै आँखा पालैपालो डेढो देखिन्छन् ।
बालबालिकामा प्रायः आँखा भित्रतिर बाङ्गिने समस्या देखिन्छ भने वयस्कमा बाहिरतिर बाङ्गिने समस्या बढी देखिन्छ। यदि बच्चामा एउटै आँखा मात्र डेढो छ भने ‘अल्छी आँखा’ हुने सम्भावना बढी हुन्छ, जुन दृष्टिको हिसाबले अझ गम्भीर मानिन्छ।
मुख्य कारणहरू
-अनुवांशिक कारण : बाबु वा आमालाई डेढो आँखा भएमा बच्चामा १५–२०% सम्भावना हुन्छ।
-दृष्टि कमजोर हुनु:
-जन्मजात मोतिबिन्दु
-आँखाको नानी वा पर्दामा दाग
-चस्मा नलगाउनु : आवश्यक चस्मा समयमै नलगाउँदा पनि डेढो आँखा हुन सक्छ
-अत्यधिक मोबाइल/ट्याबलेट प्रयोग: लगातार नजिकको कामले आँखाका मांसपेशीमा तनाव बढाउँछ ।
त्यसैले बच्चालाई विद्यालय पठाउनुअघि अनिवार्य रूपमा आँखा जाँच गराउनु अत्यन्त आवश्यक छ ।
डेढो आँखाको उपचार कसरी हुन्छ ?
डेढो आँखाको उपचार यसको कारण र समयमै पहिचानमा निर्भर हुन्छ । यसको उपचार मुख्यतः तीन प्रकारका हुन्छन्:
१) चस्मा वा विशेष चस्मा
डेढो आँखाको प्रमुख कारणमध्ये दृष्टिदोष पनि एक हो। आवश्यक चस्मा समयमै प्रयोग गरेमा धेरै अवस्थामा डेढो आँखा आफैं सुधार हुन सक्छ । सही चस्मा प्रयोग गरेपछि ४–६ हप्ताभित्र सुधार देखिन सक्छ।
कतिपय अवस्थामा प्रिज्म चस्मा प्रयोग गरिन्छ, जसले:
-आँखा सिधा देखाउन मद्दत गर्छ
-दुईवटा वस्तु देखिने समस्या कम गर्छ
यो विशेष चस्मा अनुभवी विशेषज्ञबाट मात्र बनाउनुपर्छ।
२) आँखा थेरापी
चस्मापछि बाँकी समस्या समाधान गर्न आँखा थेरापी गरिन्छ।
-अस्पतालमा गरिने थेरापी:
-हप्तामा २ पटक
-प्रत्येक पटक ३०–४५ मिनेट
-करिब २०–२२ सत्रमा राम्रो सुधार देखिन्छ
-घरमा गरिने थेरापी:
-दैनिक करिब ३० मिनेट
-चिकित्सकले दिएका उपकरण प्रयोग गरी
आजको समयमा थेरापीबाट धेरैजसो केस सफलतापूर्वक सुधार गर्न सकिन्छ।
३) आँखा शल्यक्रिया
यदि चस्मा र थेरापीले काम नगरेमा शल्यक्रिया गरिन्छ।
-छिटो आँखा सिधा बनाउन प्रभावकारी
-बाल आँखा विशेषज्ञद्वारा गरिने
-नतिजा प्रायः राम्रो हुने
