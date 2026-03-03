+
English edition
अल्जाइमर
आयुर्वेद
इन्डोक्राइन (हर्मोन रोग)
एचआईभी
नेत्ररोग
प्रसूति तथा स्त्रीरोग
बालरोग
मानसिक स्वास्थ्य (डिप्रेसन, एन्जाइटी)
मिर्गौला तथा मुत्र रोग
मुख तथा दन्त स्वास्थ्य
योग तथा प्राणायाम
हेपटाइटिस

डेढो आँखा हुनु कुनै रोगको संकेत पनि हुन सक्छ, कसरी हुन्छ उपचार ?

२०८२ चैत ९ गते १८:०४ २०८२ चैत ९ गते १८:०४
अजितकुमार ठाकुर

अजितकुमार ठाकुर दृष्टि विशेषज्ञ

Shares
News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • डेढो आँखा बालबालिकामा देखिने समस्या हो, जुन ४ महिनापछि स्थायी भएमा चिकित्सकको परामर्श आवश्यक हुन्छ।
  • डेढो आँखाको उपचारमा चस्मा, आँखा थेरापी र शल्यक्रिया मुख्य तीन विधि हुन्।
  • बालबालिकामा डेढो आँखाको कारणमा अनुवांशिकता, दृष्टिदोष र अत्यधिक मोबाइल प्रयोग प्रमुख छन्।

डेढो आँखा भएका बालबालिकाहरू हाम्रो गाउँ–समाजमा प्रशस्त पाइन्छन् । हाम्रो नेपाली समाजमा डेढो आँखालाई ईश्वरको वरदान वा भाग्यमानी व्यक्तिको रूपमा लिने चलन पनि छ । तर वास्तवमा आँखा डेढो हुने आँखासम्बन्धी एक प्रकारको समस्या हो । यो कुनै जटिल रोगको संकेत पनि हुन सक्ने भएकाले अभिभावकहरूले बालबालिकामा देखिने डेढोपनलाई गम्भीरतापूर्वक लिनु आवश्यक हुन्छ।

बालबालिकाको आँखाको विकासक्रममा आँखा समन्वय पूर्णरूपमा विकसित हुन ४ महिनासम्म समय लाग्छ । त्यसैले ४ महिना नपुगेका बच्चामा आँखा डेढो छ वा छैन भन्ने निश्चित गर्न सकिँदैन । यस अवधिमा कहिलेकाहीँ आँखा डेढो देखिए पनि आत्तिनुपर्ने अवस्था हुँदैन ।

तर यदि बच्चाको टाउको असामान्य रूपमा ठूलो छ, आँखा नाकतिर गाडिएको जस्तो देखिन्छ, वा बच्चा बेलाबेलामा बेहोस् हुने समस्या छ भने, यो टाउकोसँग सम्बन्धित गम्भीर समस्या हुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा तुरुन्त चिकित्सकको परामर्श आवश्यक हुन्छ ।

४ महिनापछि पनि आँखा डेढो नै रहन्छ, क्रमशः बढ्दै जान्छ, वा पहिलेभन्दा बढी समयसम्म डेढो देखिन्छ भने नजिकैको आँखा अस्पतालमा जाँच गराउनु आवश्यक हुन्छ।

कहिलेकाहीँ वयस्कहरूमा पनि डेढो आँखा देखिन सक्छ । यस्तो समस्या जन्मजात हुन सक्छ वा उच्च रक्तचाप, मधुमेह वा टाउकोसँग सम्बन्धित समस्याका कारण अचानक देखिन सक्छ । वयस्कमा अचानक डेढो आँखा भएमा एउटै वस्तु दुईवटा देखिने (double vision) समस्या हुन्छ, त्यसैले तुरुन्त आँखा जाँच गराउनु आवश्यक हुन्छ।

डेढो आँखाका प्रकार र कारण

डेढो आँखा मुख्यत: दुई प्रकारका हुन्छन्:

-आँखा भित्रतिर (नाकतिर) बाङ्गिने

-आँखा बाहिरतिर (कानतिर) बाङ्गिने

यसका अतिरिक्त, कहिलेकाहीँ एउटै आँखा मात्र डेढो देखिन सक्छ भने कतिपय अवस्थामा दुवै आँखा पालैपालो डेढो देखिन्छन् ।

बालबालिकामा प्रायः आँखा भित्रतिर बाङ्गिने समस्या देखिन्छ भने वयस्कमा बाहिरतिर बाङ्गिने समस्या बढी देखिन्छ। यदि बच्चामा एउटै आँखा मात्र डेढो छ भने ‘अल्छी आँखा’ हुने सम्भावना बढी हुन्छ, जुन दृष्टिको हिसाबले अझ गम्भीर मानिन्छ।

मुख्य कारणहरू

-अनुवांशिक कारण : बाबु वा आमालाई डेढो आँखा भएमा बच्चामा १५–२०% सम्भावना हुन्छ।

-दृष्टि कमजोर हुनु:

-जन्मजात मोतिबिन्दु

-आँखाको नानी वा पर्दामा दाग

-चस्मा नलगाउनु : आवश्यक चस्मा समयमै नलगाउँदा पनि डेढो आँखा हुन सक्छ

-अत्यधिक मोबाइल/ट्याबलेट प्रयोग: लगातार नजिकको कामले आँखाका मांसपेशीमा तनाव बढाउँछ ।

त्यसैले बच्चालाई विद्यालय पठाउनुअघि अनिवार्य रूपमा आँखा जाँच गराउनु अत्यन्त आवश्यक छ ।

डेढो आँखाको उपचार कसरी हुन्छ ?

डेढो आँखाको उपचार यसको कारण र समयमै पहिचानमा निर्भर हुन्छ । यसको उपचार मुख्यतः तीन प्रकारका हुन्छन्:

१) चस्मा वा विशेष चस्मा

डेढो आँखाको प्रमुख कारणमध्ये दृष्टिदोष पनि एक हो। आवश्यक चस्मा समयमै प्रयोग गरेमा धेरै अवस्थामा डेढो आँखा आफैं सुधार हुन सक्छ । सही चस्मा प्रयोग गरेपछि ४–६ हप्ताभित्र सुधार देखिन सक्छ।

कतिपय अवस्थामा प्रिज्म चस्मा प्रयोग गरिन्छ, जसले:

-आँखा सिधा देखाउन मद्दत गर्छ

-दुईवटा वस्तु देखिने समस्या कम गर्छ

यो विशेष चस्मा अनुभवी विशेषज्ञबाट मात्र बनाउनुपर्छ।

२) आँखा थेरापी

चस्मापछि बाँकी समस्या समाधान गर्न आँखा थेरापी गरिन्छ।

-अस्पतालमा गरिने थेरापी:

-हप्तामा २ पटक

-प्रत्येक पटक ३०–४५ मिनेट

-करिब २०–२२ सत्रमा राम्रो सुधार देखिन्छ

-घरमा गरिने थेरापी:

-दैनिक करिब ३० मिनेट

-चिकित्सकले दिएका उपकरण प्रयोग गरी

आजको समयमा थेरापीबाट धेरैजसो केस सफलतापूर्वक सुधार गर्न सकिन्छ।

३) आँखा शल्यक्रिया

यदि चस्मा र थेरापीले काम नगरेमा शल्यक्रिया गरिन्छ।

-छिटो आँखा सिधा बनाउन प्रभावकारी

-बाल आँखा विशेषज्ञद्वारा गरिने

-नतिजा प्रायः राम्रो हुने

डेढो आँखा
अजितकुमार ठाकुर
लेखक
ठाकुर झापा बिर्तामोडस्थित दृष्टि आँखा अस्पतालमा कार्यरत छन् ।

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खबर

