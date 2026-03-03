के नङ फुल्ने समस्याले कुनै रोगको संकेत गर्छ ?

२०८२ चैत १० गते १५:२७ २०८२ चैत १० गते १५:२७
डा. उमा केयल

डा. उमा केयल छाला तथा यौनरोग विशेषज्ञ

  • नङमा देखिने सेतो दागलाई चिकित्सकीय भाषामा ल्युकोनाइकिया भनिन्छ र यो नङको जरा, बीच वा टुप्पोमा देखिन सक्छ।

नङमा देखिने सेतो दागलाई हामी प्रायः ‘नङ फुलेको’ भनेर चिन्छौँ । हाम्रो समाजमा यससँग जोडिएको एउटा अन्धविश्वास पनि छ, ‘नङ फुल्यो भने नयाँ कपडा लगाउन पाइन्छ।’

तर वास्तवमा यी सेतो दाग कुनै संकेत होइनन्, बरू शारीरिक कारणले देखिने सामान्य अवस्था हुन् ।  प्रायगरी नङ बढेर काटेपछि त्यो हराउँछ ।

अब प्रश्न उठ्छ, आखिर नङमा यस्ता सेतो दाग किन देखिन्छन् ? यसको वास्तविक कारण धेरैलाई थाहा हुँदैन ।

किन फुल्छ ?

चिकित्सकीय भाषामा नङमा देखिने सेतो दागलाई ‘ल्युकोनाइकिया’ भनिन्छ । यो शब्द ग्रीक भाषाबाट आएको हो जसको अर्थ हुन्छ ‘सेतो नङ ।’ यो दाग नङको जरा (म्याट्रिक्स) देखि लिएर नङको बीच वा टुप्पोसम्म कुनै पनि भागमा देखिन सक्छ । प्रायः यो हातका नङमा बढी देखिन्छ, किनभने हातले बढी काम गर्छौं, पानी र साबुन बारम्बार प्रयोग गर्छौं, जसले रसायनिक प्रतिक्रिया गरी फङ्गस प्रवेश गर्न सजिलो बनाउँछ ।

‘ल्युकोनाइकिया’का प्रकार

ल्युकोनाइकियालाई मुख्य रूपमा तीन भागमा बाँडिन्छ । पहिलो, ट्रु ल्युकोनाइकिया जसमा नङको जरा (म्याट्रिक्स) मा समस्या हुँदा नङको कडा भागमा सेतो दाग बन्छ र दबाउँदा पनि हराउँदैन । दोस्रो, आपारेन्ट ल्युकोनाइकिया जसमा नङ मुनिको छाला (नङ बेड) मा समस्या हुन्छ र दबाउँदा सेतो भाग हराउँछ । तेस्रो, स्यूडो ल्युकोनाइकिया जुन नङको सतहमा मात्र बन्छ र प्रायः फंगल संक्रमणका कारण हुन्छ।

किन देखिन्छ ?

सबैभन्दा बढी देखिने कारण भनेको सानो चोट हो । नङमा हल्का ठक्कर लाग्नु, ढोकाले थिचिनु, कडा जुत्ता लगाउनु, नङ टोक्ने बानी, म्यानिक्योर गर्दा आघात पुग्नु आदि कारणले नङको जरा प्रभावित हुन्छ । चोट लागेको केही समयपछि नङ बढ्दै जाँदा त्यो सेतो दाग देखिन्छ र नङ पूरै बढेर काट्दा बिस्तारै हराउँछ ।

अर्को कारण हो, नेल पालिस, नेल ग्लोस, नेल हार्डनर, रिमुभर वा फेक नेल प्रयोग गर्दा हुने एलर्जी वा रासायनिक प्रतिक्रियाले पनि नङ फुल्छ । लामो समयसम्म पोलिस लगाइराख्दा नङ सुक्खा र कमजोर भएर पनि सेतो दाग बन्न सक्छ ।

नङको ढुसी

केही अवस्थामा फंगल संक्रमण (नङको ढुसी)ले पनि नङमा सेतो दाग बनाउँछ । यी दाग विशेष गरी खुट्टाको नङमा बढी देखिन्छ । यो स्यूडो ल्युकोनाइकियाको मुख्य कारण मानिन्छ । साथै केही औषधिहरू (जस्तै केमोथेरापीका औषधि, एन्टिबायोटिक वा सुगरको औषधि)को साइड इफेक्टले पनि नङमा सेतो दाग देखा पर्न सक्छ ।

कमै अवस्थामा जिंक, क्याल्सियम, प्रोटिनको कमी, एनीमिया, कलेजो वा मिर्गौलासँग सम्बन्धित समस्या वा थाइरोइडको असन्तुलनले पनि अपरेन्ट ल्युकोनाइकिया निम्त्याउन सक्छ । यस्ता अवस्थामा सेतो दाग नङको धेरै भागमा फैलिएको हुन्छ ।

कतिबेला हानिकारक बन्छ ?

नङ फुल्नु (ल्युकोनाइकिया धेरैजसो अवस्थामा हानिकारक हुँदैन र यो पूर्ण रूपमा सामान्य समस्या हो । तर, केही दुर्लभ अवस्थामा यो समस्या गम्भीर स्वास्थ्य अवस्थाको संकेत पनि हुन सक्छ ।

विशेषगरी आपारेन्ट ल्युकोनाइकिया, जसमा दबाउँदा सेतो दाग हराउँछ भने त्यो कलेजोको समस्या (जस्तै सिरोसिस), मिर्गौला फेल हुने अवस्था, मधुमेह, हृदय रोग, प्रोटिन/एल्बुमिनको कमी, एनिमिया वा केही औषधिको साइड इफेक्ट (जस्तै केमोथेरापी) लाई संकेत गर्न सक्छ । यस्तोमा  छालारोग विशेषज्ञलाई देखाउनु उचित हुन्छ ।

साथै, सेतो दागहरू धेरै नङमा (हात र खुट्टा दुवै) फैलिएका छन् वा पूरै नङ सेतो देखिएमा, लामो समयसम्म नहराएमा, नङमा अन्य समस्या जस्तै, नङ मोटो/पातलो हुनु, पहेँलो/काला हुनु, खोक्रो/फुट्नु, दुखाइ/सुन्निने र दुर्गन्ध आउनुका साथै दागहरू २ महिनाभन्दा बढी समयसम्म हराउँदैनन् वा बढ्दै जाने ।

सेतो दागबाट बच्ने तरिका

– नङलाई सकेसम्म चोटबाट जोगाउने ।

– नङ टोक्ने बानी छ भने त्यसलाई छोड्ने प्रयास गर्ने ।

– नेल पालिस प्रयोग गर्दा राम्रो गुणस्तरको प्रयोग गर्ने ।

– खानामा जिंक, क्याल्सियम, प्रोटिन, भिटामिन बी र ई युक्त खानेकुरा (जस्तै बदाम, दूध, दही, माछा, अण्डा, हरियो सागसब्जी) बढी खाने ।

– हात र खुट्टाको सरसफाइमा ध्यान दिने ।

डा. केयल हाल ललितपुरस्थित डर्म डायनायमिक स्किन, हेयर एण्ड लेजर क्लिनिकमा कार्यरत छिन्। डर्माटोलोजीमा एमडी र पीएचडी समेत गरेकी उनको नेपाल मेडिकल काउन्सिल दर्ता नम्बर ९८६७ रहेको छ। उनको बोटक्स र लेजर उपचारमा पनि विशेषज्ञता छ।

पीसीओएसले कसरी निम्त्याउछ बाँझोपनको समस्या ? चिकित्सकलाई प्रश्न र जवाफ

पीसीओएसले कसरी निम्त्याउछ बाँझोपनको समस्या ? चिकित्सकलाई प्रश्न र जवाफ

डेढो आँखा हुनु कुनै रोगको संकेत पनि हुन सक्छ, कसरी हुन्छ उपचार ?

डेढो आँखा हुनु कुनै रोगको संकेत पनि हुन सक्छ, कसरी हुन्छ उपचार ?

अजितकुमार ठाकुर

अजितकुमार ठाकुर दृष्टि विशेषज्ञ

१००० भन्दा बढी मिर्गौला प्रत्यारोपणको साक्षी बन्दा…

१००० भन्दा बढी मिर्गौला प्रत्यारोपणको साक्षी बन्दा…

डा. रोजन अधिकारी

डा. रोजन अधिकारी मूत्ररोग तथा मिर्गौला प्रत्यारोपण विशेषज्ञ

नयाँ नेतृत्वले १० प्रतिशतको मुद्दालाई ‘बालेन मोडेल’ झैं देशभर लागू गर्ला ?

नयाँ नेतृत्वले १० प्रतिशतको मुद्दालाई ‘बालेन मोडेल’ झैं देशभर लागू गर्ला ?

डा. दीपेन्द्र पाण्डे

डा. दीपेन्द्र पाण्डे वरिष्ठ हाडजोर्नी सर्जन

वीरमा पहिलो पटक ‘स्पेक्ट-सिटी, शरीरका अंगले कति काम गरिरहेका छन् भन्ने खुल्ने

वीरमा पहिलो पटक ‘स्पेक्ट-सिटी, शरीरका अंगले कति काम गरिरहेका छन् भन्ने खुल्ने

ट्रेन्डिङ

बजारमा छ्यापछ्याप्ती ‘ट्रान्सफ्याट’ युक्त खाना, मुटु र मस्तिष्कले तिर्दैछ जुर्माना

बजारमा छ्यापछ्याप्ती ‘ट्रान्सफ्याट’ युक्त खाना, मुटु र मस्तिष्कले तिर्दैछ जुर्माना
७२ घण्टे औषधि : महिलाको शरीरमा के हुन्छ, जब यो खाइन्छ ?

७२ घण्टे औषधि : महिलाको शरीरमा के हुन्छ, जब यो खाइन्छ ?
किन खुसी छैनन् नेपाली डाक्टर ?

किन खुसी छैनन् नेपाली डाक्टर ?
डा. विशाल बुवाको हेरचाह गर्न बेलायत गएका थिए, सयौं वृद्ध-वृद्धाको सहारा बने

डा. विशाल बुवाको हेरचाह गर्न बेलायत गएका थिए, सयौं वृद्ध-वृद्धाको सहारा बने
वीरमा पहिलो पटक ‘स्पेक्ट-सिटी, शरीरका अंगले कति काम गरिरहेका छन् भन्ने खुल्ने

वीरमा पहिलो पटक ‘स्पेक्ट-सिटी, शरीरका अंगले कति काम गरिरहेका छन् भन्ने खुल्ने
मस्तिष्कको रहस्यमय पिनियल ग्रन्थी, जसले नियन्त्रण गर्छ चेतना

मस्तिष्कको रहस्यमय पिनियल ग्रन्थी, जसले नियन्त्रण गर्छ चेतना

वेबस्टोरिज

७ लक्षण, जुन गर्भावस्थामा जोखिमपूर्ण हुन्छ

७ लक्षण, जुन गर्भावस्थामा जोखिमपूर्ण हुन्छ

8 Stories
कपालमा तेल लगाउने सही समय कुन ?

कपालमा तेल लगाउने सही समय कुन ?

5 Stories
७ तरिका, जसले सस्तो बजेटमै कोठा र घर सजाउन सकिन्छ

७ तरिका, जसले सस्तो बजेटमै कोठा र घर सजाउन सकिन्छ

7 Stories
‘फुड पोइजनिङ’ किन हुन्छ ?

‘फुड पोइजनिङ’ किन हुन्छ ?

7 Stories
रक्सी छाडे पछि कलेजोलाई कसरी शुद्धिकरण गर्ने ?

रक्सी छाडे पछि कलेजोलाई कसरी शुद्धिकरण गर्ने ?

6 Stories

फिचर

सबै
के नङ फुल्ने समस्याले कुनै रोगको संकेत गर्छ ?
छाला तथा सौन्दर्य रोग

के नङ फुल्ने समस्याले कुनै रोगको संकेत गर्छ ?

डा. उमा केयल

डा. उमा केयल छाला तथा यौनरोग विशेषज्ञ
पीसीओएसले कसरी निम्त्याउछ बाँझोपनको समस्या ? चिकित्सकलाई प्रश्न र जवाफ
यौन तथा प्रजनन रोग

पीसीओएसले कसरी निम्त्याउछ बाँझोपनको समस्या ? चिकित्सकलाई प्रश्न र जवाफ

डेढो आँखा हुनु कुनै रोगको संकेत पनि हुन सक्छ, कसरी हुन्छ उपचार ?
नेत्ररोग

डेढो आँखा हुनु कुनै रोगको संकेत पनि हुन सक्छ, कसरी हुन्छ उपचार ?

अजितकुमार ठाकुर

अजितकुमार ठाकुर दृष्टि विशेषज्ञ
१००० भन्दा बढी मिर्गौला प्रत्यारोपणको साक्षी बन्दा…
मिर्गौला तथा मुत्र रोग

१००० भन्दा बढी मिर्गौला प्रत्यारोपणको साक्षी बन्दा…

डा. रोजन अधिकारी

डा. रोजन अधिकारी मूत्ररोग तथा मिर्गौला प्रत्यारोपण विशेषज्ञ
नयाँ नेतृत्वले १० प्रतिशतको मुद्दालाई ‘बालेन मोडेल’ झैं देशभर लागू गर्ला ?
स्वास्थ्य समाचार

नयाँ नेतृत्वले १० प्रतिशतको मुद्दालाई ‘बालेन मोडेल’ झैं देशभर लागू गर्ला ?

डा. दीपेन्द्र पाण्डे

डा. दीपेन्द्र पाण्डे वरिष्ठ हाडजोर्नी सर्जन
वीरमा पहिलो पटक ‘स्पेक्ट-सिटी, शरीरका अंगले कति काम गरिरहेका छन् भन्ने खुल्ने

वीरमा पहिलो पटक ‘स्पेक्ट-सिटी, शरीरका अंगले कति काम गरिरहेका छन् भन्ने खुल्ने