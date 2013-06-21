इनिसा मृत्यु प्रकरण : प्रहरीले बुझायो अनुसन्धान प्रतिवेदन

नेपाल प्रहरीले १६ वर्षीया बालिका इनिसा विक मृत्यु प्रकरणको अनुसन्धान सकेर प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएको छ ।

यज्ञ खत्री यज्ञ खत्री
२०८२ चैत ११ गते १५:१६

  • नेपाल प्रहरीले १६ वर्षीया इनिसा विकको मृत्यु प्रकरणको अनुसन्धान सकेर प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएको छ।
  • प्रहरीले पक्राउ परेका चारै जनाविरुद्ध कर्तव्य ज्यान र जबरजस्ती करणी मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको छ।
  • पीडित परिवारले न्याय नपाएसम्म इनिसाको शव कर्णाली प्रदेश अस्पतालको शव गृहमा राख्ने अडान लिएको छ।

११ चैत्र, सुर्खेत । नेपाल प्रहरीले १६ वर्षीया बालिका इनिसा विक मृत्यु प्रकरणको अनुसन्धान सकेर प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएको छ । घटनाको अनुसन्धान सकेर प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका प्रवक्ता एवंम् डिएसपी मोहनजंग बुढथापाले जानकारी दिए ।

‘प्रहरीले आरोपितहरूको बयान र प्राप्त प्रमाणका आधारमा अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार पारेको छ । सोही प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा पेष गरिएको हो’ उनले भने । अब सरकारी वकिल कार्यालयले नै मुद्दा अघि बढाउने उनको भनाइ छ । प्रहरीले प्रतिवेदनको निष्कर्षबारे जानकारी भने दिएको छैन ।

घटनासँग सम्बन्धित केही प्राविधिक रिपोर्टहरू प्राप्त भइसकेको र केही आउने क्रममै रहेको डिएसपी बुढथापाले जानकारी दिए । ‘अब दुई ओटा रिपोट आउन बाँकी छ । ‎‎बाँकी रिपोर्टहरू अदालतमा मुद्दाको सुनुवाइ हुँदै गर्दा पनि पेस गर्न सकिने भएपछि प्रतिवेदन पेष गरिएको छ’ डिएसपी बुढथापाले भने ।

इनिसा घटनाको छानबिनका लागि सुर्खेत आएको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)को टोलीले अनुसन्धान सकेर आइतबार नै काठमाडौं फर्किएको छ । गुर्भाकोट–६, बडाखोली स्थायी घर भई हाल वीरेन्द्रनगर–१, बस्दै आएकी १६ वर्षकी इनिसाको गत फागुन २३ गते वीरेन्द्रनगर मृत्यु भएको थियो ।

२३ गते शनिवार बिहान ६ बजे नै ट्युसन पढ्न जाने भन्दै घरबाट निस्किएकी उनी सोही दिन बिहान ९ बजेतिर वीरेन्द्रनगर–४ को सहिद पार्क नजिकैको जनजागरण सामुदायिक वनमा अचेत अवस्थामा भेटिएकी थिइन् । प्रहरीले उनलाई प्रदेश अस्पताल पुर्‍याउँदा चिकित्सकले मृत घोषणा गरेका थिए ।

सोही दिन प्रहरीले घटनास्थलबाट एक १६ वर्षे युवकलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । उनको बयानका आधारमा थप तीन जनालाई २४ गते नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान अगाडी बढाएको थियो । घटनालगत्तै पीडित परिवारले सामूहिक बलात्कारपछि हत्या भएको दाबी गर्दै पक्राउ परेका चारै जनाविरुद्ध कर्तव्य ज्यान र जबरजस्ती करणी मुद्दामा किटानी जाहेरी दिएका थिए।

प्रहरी प्रतिवेदनले, पक्राउ परेका चारै जनाविरुद्ध मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको छ । २३ गते नै पक्राउ परेका १६ वर्षीय युवकको मुख्य संलग्नता रहेको अनुसन्धानको निष्कर्ष छ । २४ गते पक्राउ परेका अन्य तीन युवकहरूको बयान र विभिन्न ठाउँका सिसिटिभी फुटेजमा देखिएको समय रेखा मिलेको प्रहरीले बताएको छ ।

‘अहिलेसम्म २४ गते पक्राउ गरेका अन्य तीन जना युवकको संलग्नता पुष्टि भएको छैन,’ अनुसन्धानमा खटिएका एक प्रहरी अधिकृतले भने, ‘उनीहरू सहयोगको लागि करिब ९ बजे घटनास्थलमा पुगेको देखिन्छ । त्यो सिसिटिभी फुटेजले पुष्टि गर्छ ।’

२४ गते पक्राउ परेका तीन युवक साथीलाई सहयोग गर्न घटना स्थलमा पुगेको प्रहरीको ठहर छ । ती युवकहरू घटनामा संलग्न नभए पनि घटनास्थलमा भने लापरबाही गरेको प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदनको ठहर छ ।

उनीहरूले समयमै प्रहरीलाई खबर नगरेको, अन्य मान्छेहरूलाई पनि ढिला जानकारी दिएको लगायतका केही सामान्य कैफियत देखिएको प्रहरीले जनाएको छ । जसले गर्दा उनीहरूविरुद्ध पनि मुद्दा चलाइने बताइएको छ ।

घटना घटेको १९ दिनसम्म इनिसाको शव भने कर्णाली प्रदेश अस्पतालको शव गृहमा छ । उनले न्याय नपाएसम्म दाहसंस्कार समेत नगर्ने अडान पीडित परिवारले लिएको छ ।

इनिसा विक
यज्ञ खत्री

लिपुलेक नाकाबाट व्यापार गर्ने भारत-चीनको तयारी, नेपालको के होला प्रतिक्रिया ?

राजनीतिक र संवैधानिक नियुक्तिको बोझ हटाउन कति सहज ?

आधुनिक भवनमा नयाँ संसद्

गृह मन्त्रालय : शक्ति अभ्यासको बेथितिले प्रदूषित, सफाइ कहाँबाट थाल्ने ?

कर्णालीका आमाहरूको मृत्युवरण : ती सुकी, यी माया

बालेन सरकारले नियुक्तिमा कस्तो लगाउला युक्ति ?

‘रविमाथि संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगले न्यायको ढोका बन्द हुन्छ’

यी ५ प्रेम कथा, जसको चर्चा सधैं हुने गर्छ

७ लक्षण, जुन गर्भावस्थामा जोखिमपूर्ण हुन्छ

कपालमा तेल लगाउने सही समय कुन ?

७ तरिका, जसले सस्तो बजेटमै कोठा र घर सजाउन सकिन्छ

‘फुड पोइजनिङ’ किन हुन्छ ?

