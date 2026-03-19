+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

चट्याङको नालीबेली : कहाँ पर्छ, कसरी बच्ने ?

नेपालमा चट्याङको सबैभन्दा बढी प्रभाव मकवानपुर जिल्लामा देखिएको छ । तर बारम्बार चट्याङ परिरहने क्षेत्रमा झापा र मोरङ पर्छन् ।

0Comments
Shares
सुमित्रा लुइटेल सुमित्रा लुइटेल
२०८३ वैशाख २० गते १५:४४

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपालमा चैतदेखि असारसम्म प्रि-मनसुन समयमा चट्याङको जोखिम सबैभन्दा बढी हुन्छ र चुरे क्षेत्र सबैभन्दा जोखिमपूर्ण मानिन्छ।
  • कच्ची घरमा बस्नेहरू चट्याङबाट बढी जोखिममा हुन्छन् किनभने जस्ताको छानोले करेन्ट सजिलै घरभित्र पस्छ र अर्थिङ सिस्टम हुँदैन।
  • चट्याङ लागेमा पीडितलाई छुन सकिन्छ र नाडी नपाए सीपीआर दिनुपर्छ, साथै प्राथमिक उपचारका लागि तुरुन्त अस्पताल लैजान एम्बुलेन्स बोलाउनुपर्छ।

प्रि-मनसुन सुरु भएसँगै नेपालमा चट्याङका घटना ह्वात्तै बढ्ने गर्छन् । वर्षको यो समयमा आकाशमा बिजुली चम्किनु र मेघ गर्जनको आवाजसँगै चट्याङ पर्ने जोखिम पनि उत्तिकै उच्च हुन्छ । नेपालमा हरेक वर्ष चट्याङबाट दर्जनौं मानिसको ज्यान जाने गर्छ भने सयौं घाइते हुन्छन् ।

चट्याङ कहिले र कहाँ बढी पर्छ ? यसबाट कसरी बच्ने ? र चट्याङ लागेमा के गर्न सकिन्छ ? यस सम्बन्धमा महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ समेटिएको छ :

नेपालमा चट्याङ कहिले बढी पर्छ ?

नेपालमा चैत, वैशाखको समयमा सबैभन्दा धेरै चट्याङ पर्छ । प्रि–मनसुनको समयमा विद्युतीय चार्ज उत्पादन गर्ने बादल हुन्छ । वर्षायामको बादलमा पनि विद्युतीय चार्ज हुन्छ । तर, त्यो समयमा पानी धेरै पर्छ । पानीसँगै विद्युतीय चार्ज जमिनमा झर्छ।

प्रि–मनसुनको समयमा पानी कम पर्छ । बादल मडारिएर उथलपुथल हुन्छ अनि चट्याङ पर्छ । सामान्यतया चिसो मौसम र वसन्त ऋतुमा चट्याङ पर्दैन । चैतको मध्य समयदेखि असारसम्म बढी पर्छ ।

नेपालको कुन–कुन क्षेत्रमा चट्याङको जोखिम बढी छ ?

नेपालको सबैभन्दा जोखिमपूर्ण क्षेत्र चुरे हो । चुरेका पहाडहरूमा चट्याङको घनत्व मध्यमदेखि उच्च हुन्छ र मानिसको मृत्युदर पनि यहाँ सबैभन्दा बढी हुन्छ ।

मध्य र पूर्वी पहाडी क्षेत्रमा पनि जोखिम बढि हुन्छ । चुरे र कम उचाइका पहाडी जिल्लाहरूमा चट्याङ पर्ने घटना र मानवीय क्षति दुवै बढी देखिन्छ । उच्च हिमाली क्षेत्रमा चट्याङ कम पर्छ ।

नेपालमा चट्याङको सबैभन्दा बढी प्रभाव मकवानपुर जिल्लामा देखिएको छ । तर बारम्बार चट्याङ परिरहने क्षेत्रमा झापा र मोरङ पनि पर्छन् ।

कच्ची घरमा बस्नेहरू चट्याङबाट किन बढी जोखिममा पर्छन् ?

कच्ची वा कमजोर घरमा बस्ने मानिसहरू चट्याङबाट धेरै बढी खतरामा हुन्छन् । किनकी यस्ता जस्ताको छानो हालिएको हुन्छ । जस्तामा बिजुली प्रसार हुन्छ ।

चट्याङ लाग्दा करेन्ट सजिलै जस्ता हुँदै घरभित्र पस्छ र मानिसलाई लाग्छ । प्राय: पक्की घरमा चट्याङको करेन्ट जमिनमा पुर्‍याउने अर्थिङ सिस्टम राखिन्छ । तर कच्ची घरमा यस्तो केही पनि हुँदैन । त्यसैले करेन्ट घर र मानिस हुँदै जान्छ ।

चट्याङबाट बच्नका कस्तो सतर्कता अपनाउनुपर्छ ?

–आकाशमा बिजुली चम्किनेबित्तिकै चट्याङ पर्न लाग्यो भन्ने बुझ्नुपर्छ, त्यसबखत थचक्क बस्नुपर्छ । – हातलाई घुँडामा टेकाएर टाउको निहुराएर होचो ठाँउको भुइँ सतहमा बस्नु राम्रो हुन्छ ।

– यो समयमा छाता खोल्ने वा मोबाइल फोन प्रयोग गर्ने गर्नुहुँदैन । किनभने यी वस्तुमा भएका धातुले करेन्टलाई शरीरतर्फ तान्न मद्दत गर्छ ।

– चट्याङ पर्दा वा बादलबाट मेघ गर्जनको आवाज आउँदा घरभित्र हुनुहुन्छ भने विद्युतीय उपकरणबाट टाढै रहनुपर्छ ।

– यस्तो समयमा खेतबारीमा काम गर्न निस्किनुहुँदैन । खेतमै भएको अवस्थामा नजिकै रहेको पाटी वा छाप्रोमा बस्न सकिन्छ ।

– झ्याल र ढोका बन्द गर्नुपर्छ । बार्दली र कौसीमा बस्नु हुँदैन । यसबाहेक बिजुलीसँग जोडिएको वस्तु छुनु उपयुक्त हुँदैन ।

-धातुबाट बनेका पाइप, धारा र हात धुने बेसिनबाट सम्भव भएसम्म टाढा रहनुपर्छ ।

– चट्याङ परेका बेला रुखमुनि, अग्लो भवन वा खुल्ला ठाँउमा उभिनुहुँदैन । अग्लो ठाँउमा बस्दा समूहमा उभिनुको सट्टा अलग्गै उभिनुपर्छ । सबैभन्दा राम्रो भनेको नजिकैको घरमा आश्रय लिनु हो ।

– यात्राको क्रममा चट्याङ परेमा गाडीमै बस्नुपर्छ । बाइकमा भए तुरुन्त रोकेर घर वा पार्टी भएको स्थानमा बस्न सकिन्छ ।

– बिजुली वा टेलिफोनको पोल र कुनै पनि मेसिनबाट टाढा रहनुपर्छ । यदि पानीमुनि वा डुंगामा भएको अवस्था छ भने तुरुन्तै बाहिर निस्कनुपर्छ ।

चट्याङ लागेमा तुरुन्त के गर्ने ?

– यदि आफ्नो वरपर नजिकै कसैमाथि चट्याङ परेको देखिहालेमा सम्भव भएसम्म तत्काल पहिले नजिकको अस्पताल लैजान एम्बुलेन्स बोलाउनुपर्छ ।

– एम्बुलेन्स आउने समयसम्म प्राथमिक उपचार गर्नुपर्छ ।

– कतिपयले पीडितलाई छुँदा करेन्ट लाग्ने डरले नछोइ बस्न सक्छन्, जुन गलत हो । चट्याङ लागेका मानिसमा विद्युतीय करेन्ट बाँकी नहुने हुँदा उनीहरूलाई छुँदा अरूलाई केही हुँदैन।

– चिकित्सक नआउने समयसम्म पीडितको अवस्था अवलोकन गरी चट्याङ लागेका व्यक्ति बेहोसीको अवस्थामा भए सास चलिरहेको छ कि छैन हेर्नुपर्छ ।

–चट्याङ लागेको व्यक्तिको नाक र मुख छेउमा आफ्नो दुई औंला वा कान राखेर हावा आइरहेको छ कि छैन अनुभव गर्न सकिन्छ।

– मुटुको धड्कनको गति पनि छामेर जाँच गर्न सकिन्छ ।

– सास फेरेको छैन जस्तो लाग्छ भने नाडी १० सेकेण्ड जति छामेर हेर्नुपर्छ । छाम्दा नाडी र गर्दनमा दुई औंला बलियोसँग राखी स्थिर भएर धड्कन अनुभव गर्नुपर्छ । यसले शरीरमा रक्तसञ्चार भइरहेको थाहा हुन्छ ।

– नाडी छाम्दा भेटिएन भने तुरुन्त सीपीआर दिनुपर्छ ।

– सीपीआर गर्न छातीको केन्द्रमा दुवै हातले बल लगाएर धक्का दिनुपर्छ । एक मिनेटमा लगभग १०० देखि १२० पटक धक्का दिनुपर्छ । यसरी धक्का दिँदा फोक्सोमा भरिएको पानी पनि बाहिर आउन सक्छ । यो बीचमा एम्बुलेन्स आइपुगेमा पनि सीपीआर जारी राख्नुपर्छ ।

– प्रायः चट्याङ पर्दा टाउकोबाट करेन्ट प्रवेश गर्ने र खुट्टाबाट बाहिरिने हुनाले टाउको र खुट्टा जलेको, हड्डी भाँच्चिएको, सुन्ने शक्ति वा हेर्ने शक्ति पनि नभएको हुनसक्छ । त्यसैले यी कुरा जाँच गर्नुपर्छ ।

– सामान्य चोटपटकले रगत बगिरहेको छ भने मलमपट्टी गर्नुपर्छ ।

चट्याङ प्रि-मनसुन वर्षा
लेखक
सुमित्रा लुइटेल

अनलाइनखबरकी संवाददाता लुइटेल स्वास्थ्य र जीवनशैली विषयमा लेख्छिन् ।

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

बाजुरामा वनमा चराउन लगेका ३९ बाख्राको चट्याङ लागेर मृत्यु

बाजुरामा वनमा चराउन लगेका ३९ बाख्राको चट्याङ लागेर मृत्यु
प्युठानमा चट्याङ लागेर बाबुछोराको मृत्यु, ४ जना घाइते

प्युठानमा चट्याङ लागेर बाबुछोराको मृत्यु, ४ जना घाइते
सिरहामा चट्याङ लागेर श्रीमतीको मृत्यु, श्रीमान् घाइते

सिरहामा चट्याङ लागेर श्रीमतीको मृत्यु, श्रीमान् घाइते
धुर्कोटमा चट्याङले घर जलेर नष्ट, ६ जना विस्थापित

धुर्कोटमा चट्याङले घर जलेर नष्ट, ६ जना विस्थापित
रुकुमपूर्वमा चट्याङ लागेर एक जना महिला घाइते

रुकुमपूर्वमा चट्याङ लागेर एक जना महिला घाइते
पर्वतमा चट्याङ लागेर एक महिलाको मृत्यु

पर्वतमा चट्याङ लागेर एक महिलाको मृत्यु

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

वेबस्टोरिज

पिसाब परीक्षण गर्दा कुन–कुन रोग पत्ता लाग्छ ?

पिसाब परीक्षण गर्दा कुन–कुन रोग पत्ता लाग्छ ?

10 Stories
सम्बन्ध र दिनचर्यालाई असर पार्ने एडीएचडी कस्तो समस्या हो ?

सम्बन्ध र दिनचर्यालाई असर पार्ने एडीएचडी कस्तो समस्या हो ?

7 Stories
हिटलरसम्बन्धी ७ तथ्य, जुन खासै चर्चामा आउँदैनन्

हिटलरसम्बन्धी ७ तथ्य, जुन खासै चर्चामा आउँदैनन्

8 Stories
दाँत किन सिरिङ सिरिङ हुन्छ, के छ यसको उपचार ?

दाँत किन सिरिङ सिरिङ हुन्छ, के छ यसको उपचार ?

8 Stories
किन उठ्छ बिनासित्तिमा रिस ?

किन उठ्छ बिनासित्तिमा रिस ?

15 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित