सुधनको राजीनामाप्रति प्रचण्ड- जे गर्नुभयो, राम्रो गर्नुभयो

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख ९ गते १६:०४

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गृहमन्त्री सुधन गुरुङले राजीनामा दिएर राम्रो गरेको टिप्पणी गर्नुभयो।
  • गृहमन्त्री गुरुङले विवादमा तानिएपछि बुधबार पदबाट राजीनामा दिनुभएको हो।

९ वैशाख, काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)का संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गृहमन्त्रीले पदबाट राजीनामा दिएर राम्रो गरेको टिप्पणी गरेका छन् ।

बुधबार पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा सञ्चारकर्मीमाझ प्रचण्डले प्रश्न उठेपछि राजीनामा दिएर गृहमन्त्री सुधन गुरुङले राम्रो गरेको टिप्पणी गरेका हुन् ।

गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनुभएको बिषयमा के भन्नुहुन्छ भन्ने सञ्चारकर्मीको प्रश्नमा प्रचण्डले भने, ‘उहाँले जे गर्नुभयो, राम्रो गर्नुभयो ।’

विवादमा तानिएपछि गृहमन्त्री गुरुङले बुधबार पदबाट राजीनामा दिएका छन् ।

प्रचण्ड सुधन गुरुङ
सम्बन्धित खबर

प्रचण्डको समीक्षा : कम्यनिस्ट आन्दोलनले धक्का खाएको छ, भित्रको फोहोर फाल्नुपर्छ

नेतृत्वको नयाँ रूप र भूमिकाको खोजीमा छु : प्रचण्ड

प्रचण्ड र गगनबीच भेटवार्ता

जुनसुकै छानबिनका लागि तयार छु : प्रचण्ड

चुनावमा कम सिट आए पनि हाम्रो मुद्दाले जितेको छ : प्रचण्ड 

ओलीमाथि अनुसन्धान हुँदा निष्पक्षता कायम होस् : प्रचण्ड

करिब एक सय स्थानीय तह फेरबदलको प्रस्ताव

आईजीपी बढुवामा विलम्ब : चलखेलको मौका

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको २५९ : सांसदलाई विशेषाधिकार, अन्य कानुन नलाग्ने !

सातामा दुई दिन बिदा : ओपीडीमा थेगिनसक्नु बिरामी, सेवा झनै भद्रगोल

मेयरले जग्गा बेचे, गरिबको घरमा डोजर चल्यो

गृहमन्त्री गुरुङले लुकाए सेयर, स्पष्टीकरणमा पनि बोले झुट

पुराना राजनीतिक भाष्यको मृत्यु: बालेन र रास्वपाले जोगाउनुपर्ने तीन उपलब्धि

