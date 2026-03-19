+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

सगरमाथा : शक्ति राष्ट्रहरूको प्रविधि परीक्षणस्थल

नेपाल–चीन सीमामा अवस्थित सर्वोच्च शिखर सगरमाथाले विगत एक शताब्दीभन्दा बढी समयदेखि प्रविधि परीक्षण, अन्वेषण, प्रतिस्पर्धा, राष्ट्रिय गौरव र आधुनिक प्रविधिको भूराजनीतिक प्रयोगलाई एउटै शिखरमा जोडेको छ ।

0Comments
Shares
कुम्भराज राई कुम्भराज राई
२०८३ वैशाख २० गते १६:१४

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सगरमाथा आधारशिविरमा अमेरिकी कम्पनीले बिना अनुमति भारी बोक्न सक्ने ड्रोन परीक्षण गर्न खोजेको पुष्टि भएपछि सरकारले परीक्षण रोकेको छ।
  • सगरमाथामा ड्रोन र रोबोट प्रविधिको परीक्षणलाई शक्ति राष्ट्रहरूबीचको प्रविधि प्रतिस्पर्धाको रूपमा हेरिएको छ।
  • सगरमाथा नेपालका लागि प्राकृतिक सम्पदा, आर्थिक स्रोत र भूराजनीतिक संवेदनशीलताको केन्द्र बनेको छ।

सगरमाथा आधारशिविरमा शुक्रबारमात्रै बिना अनुमति एक अमेरिकन कम्पनीले गह्रौँ भारी बोक्न सक्ने ड्रोन परीक्षण गर्न खोजेको पुष्टि भएपछि सरकारी अधिकारीहरूले उक्त परीक्षणलाई रोकेको समाचार प्रसारण/प्रकाशन भएका छन् ।

उक्त ड्रोन परीक्षणको उद्घाटन समारोहमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका दक्षिण र मध्य एसियाका विशेष दूत सर्जिओ गोर पनि उपस्थित भएको बताइएको छ ।

उक्त कम्पनीले ड्रोनमात्र होइन, एउटा रोबोट नै आरोहणका लागि पठाउने प्रस्ताव पनि गरेको शनिबार ‘दी काठमाण्डु पोष्ट’ मा प्रकाशित समाचारमा उल्लेख छ । तर नेपालसँग हालसम्म कुनै गैरमानवलाई आरोहणमा पठाउन अनुमति दिने कानुनी व्यवस्था छैन ।

त्यसो त गतवर्ष नै एक चिनियाँ कम्पनी ‘डिजेआईले’ छ हजार मिटरभन्दा माथि उड्नसक्ने १५ किलो तौलसम्म बोक्ने ड्रोनको सफल परीक्षण नेपालतर्फको सगरमाथा आधारशिविरबाट गरिसकेको छ ।

चीनको यो सफलताबारे विश्वभर चर्चा भएको थियो । त्यसको एकवर्ष नबित्दै यसपटक अमेरिकी कम्पनीले सोही स्थानमा गर्न खोजेको ड्रोन परीक्षणलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रविधिको आविष्कार मार्फत शक्ति राष्ट्रहरूबीचको प्रतिस्पर्धाका रुपमा हेरिएको छ ।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

प्रथम विश्वयुद्धपछि बेलायती साम्राज्यवादी रणनीतिअन्तर्गत नै संसारका विभिन्न हिमालहरूको अन्वेषण तथा आरोहण सुरु गरिएको थियो ।

बेलायतीले यसलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएका थिए । दोस्रो विश्वयुद्ध पछि पनि उक्त अभियानले निरन्तरता पाइरह्यो ।

सन् १९२० देखि १९५० को दशकसम्म बेलायतसहित विभिन्न पश्चिमा मुलुकका आरोहीहरूले सगरमाथा आरोहणको प्रयास गरेका थिए । नेपालतर्फबाट आरोहण अनुमति लिन पटकपटक अनुरोध गरिएको थियो । राणाकालीन त्यो समय नेपालतर्फबाट आरोहणको अनुमति दिने व्यवस्था थिएन । त्यसैले ती सबै आरोहण प्रयास तिब्बततर्फबाट मात्र भएका थिए ।

जब सन् १९५० मा चीनले तिब्बतलाई आफ्नो बनायो त्यसपछि चीनतर्फबाट आरोहणका लागि अनुमति लिन कठिन भयो । प्रजातन्त्र आइसकेको नेपालतर्फबाट अनुमति खुला गरेसँगै सन् १९५३ मा न्युजिल्याण्डका सर एडमन्ड हिलारी र नेपालका तेन्जिङ नोर्गे शेर्पाले सफल आरोहण गरे ।

ब्रिटिश माउन्ट एभरेष्ट एक्सपीडिशन–१९५३ को उक्त आरोहण दल संयुक्त हिमालयन समिति अर्थात् अल्पाइन क्लब र रोयल जीओग्राफिक सोसाइटी दुवैलाई मिलाएर गठन गरिएको थियो ।

बेलायती कर्णेल जोन हन्ट नेतृत्वको सो आरोहण दलको सफलतालाई बेलायतले ठूलो प्रतिष्ठाको रुपमा प्रचार गर्‍यो । उक्त सफलतालाई बेलायतकी महारानी एलिजावेथ द्वितीयको राज्याभिषेककै समयमा औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरिएको थियो ।

शीतयुद्धकालीन शक्ति प्रतिस्पर्धामा त्यसलाई पश्चिमाका सफलताका रूपमा व्याख्या गरिएको थियो । चन्द्रमा पुग्ने योजना सुरु हुनुपूर्व सगरमाथाको शिखरमा पुग्नुलाई मानव साहसको उपल्लोस्तरको संज्ञा दिइएको थियो । सन् १९५३ यता सगरमाथामा आठ हजार भन्दा बढी मानव पाइला टेकिसकिएका छन् ।

भूराजनीतिक शक्ति र विश्व प्रतिष्ठा

सगरमाथा केवल पृथ्वीको सबैभन्दा अग्लो शिखर मात्र होइन । यो आजको अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा शक्ति, प्रतिष्ठा र रणनीतिक प्रभावको अदृश्य केन्द्र पनि बन्दै गएको छ ।

नेपाल–चीन सीमामा अवस्थित यस हिमालले विगत एक शताब्दीभन्दा बढी समयदेखि अन्वेषण, प्रतिस्पर्धा, राष्ट्रिय गौरव र आधुनिक प्रविधिको भूराजनीतिक प्रयोगलाई एउटै शिखरमा जोडेको छ ।

नेपालका सन्दर्भमा सगरमाथा केवल प्राकृतिक सम्पदा मात्र होइन, यो राष्ट्रको पहिचान, अर्थतन्त्र र कूटनीतिक संवेदनशीलताको पनि प्रतीक हो ।

सन् १९६१ मा नेपाल र चीनबीच भएको सीमा सन्धिले सगरमाथालाई औपचारिक रूपमा दुई देशबीचको सीमारेखा–शिखरका रूपमा स्थापित गर्‍यो । यसले सगरमाथालाई विश्वकै दुर्लभ ‘सेयर्ड सोभेरेग्निटी पिक’ मध्ये एक बनायो, जहाँ एउटै शिखर दुई राष्ट्रको सीमाको रूपमा उभिएको छ । लामो समयसम्म नेपालले यसको उचाइ ८,८४८ मिटर र चीनले ८,८४४.४३ मिटर दाबी गर्‍यो ।

पछि सन् २०२० मा दुवै देशले यसको सर्वमान्य वैज्ञानिक विधिबाट मापन गरी संयुक्त रूपमा ८,८४८.८६ मिटर घोषणा गरे । यो संयुक्त घोषणा दुई देशबीच सहयोग र समन्वयको प्रतीक बन्यो ।

कहिलेकाहीँ सगरमाथा क्षेत्रमा तिब्बती स्वतन्त्रता समर्थक गतिविधि पनि हुने गरेको बताउँदै चीनले तिब्बती क्षेत्रमा कडा निगरानी राख्दै आएको छ ।

चीनका लागि सगरमाथा संवेदनशील क्षेत्र हो । भारत र चीन दुवैले सगरमाथाको सफल आरोहणलाई राष्ट्रिय गौरवको विषय बनाउने गरेका छन् ।

शीतयुद्धकालदेखि एसियाली शक्ति प्रदर्शनको प्रतीकका रूपमा सगरमाथाको प्रयोग हुँदै आएको छ ।

नेपालका लागि सगरमाथा केवल पर्यटनको स्रोत होइन, यो चीनसँगको संवेदनशील भूराजनीतिक सम्बन्धको केन्द्र पनि हो । चीनले तिब्बत क्षेत्रको सुरक्षा र प्रशासनिक नियन्त्रणलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने भएकाले सगरमाथाको उत्तरी भाग रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण मानिन्छ ।

नेपालतर्फ भने खुम्बु क्षेत्रबाट हुने आरोहण, पदयात्रा पर्यटन र शेर्पा अर्थतन्त्रले देशको विदेशी मुद्रा आर्जनमा ठूलो योगदान पुर्‍याउने गरेको छ । यसरी सगरमाथा दुई देशबीच ‘सफ्ट बोर्डर डिप्लोमेसी’को प्रतीक बनेको छ, जहाँ सीमाको संवेदनशीलता, सहयोग र प्रतिस्पर्धा समानान्तर रूपले अघि बढेको छ ।

प्रतिष्ठाको राजनीति : ‘सफ्ट पावर’ प्रतिस्पर्धा

आधुनिक अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा सगरमाथा एक ‘सफ्ट पावर’ शक्ति प्रदर्शन केन्द्र बनेको छ । अमेरिका, चीन, भारत, बेलायत, जापान लगायतका देशहरूले सगरमाथा सफल आरोहणलाई आफ्नो राष्ट्रिय क्षमता, वैज्ञानिक प्रगति र मानव साहसको प्रतीकका रूपमा प्रस्तुत गर्ने गरेका छन् ।

उदाहरणका लागि चीनले पछिल्ला वर्षहरूमा उच्च उचाइ ड्रोन, रोबोटिक्स र मौसम अनुसन्धान प्रविधि सगरमाथा क्षेत्रमा परीक्षण गरेको छ ।

त्यस्तै, पश्चिमी कम्पनीहरूले पनि उच्च उचाइ प्रविधिको परीक्षण सगरमाथालाई प्रयोग गर्ने प्रयास गरेका छन् ।

यसले सगरमाथालाई केवल पर्वतारोहणको स्थल होइन, उच्च उचाइ प्रविधि परीक्षण केन्द्र (हाइ अल्टिच्यूड इनोभेसन फ्रन्टियर) बनाएको छ । कुनै देशको आरोही सगरमाथा चढ्नु भनेको, हाम्रो देशका मानिस सक्षम छन्, हाम्रो देशको प्रविधि र तालिम उत्कृष्ट छ भनेर सन्देश दिनु समेत हो ।

हालका वर्षहरूमा सगरमाथामा देखिएको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन प्रविधिको प्रवेश हो । ड्रोन, रोबोट र एआईमा आधारित उपकरण प्रयोग गरी हिमनदी व्यवस्थापन, फोहोर सङ्कलन र आपूर्ति प्रणाली सञ्चालन हुन थालेका छन् ।

चीनले भारी–लिफ्ट ड्रोन परीक्षण गरेर उच्च उचाइमा सामग्री ढुवानी सम्भव भएको प्रमाणित गरिसकेको छ । गतवर्ष डिजेआईले गरेको परीक्षणमा समेत एकजना शेर्पाले १२ किलो बोकेर छ–सात घण्टामा पार गर्ने दूरी ड्रोनले १० मिनेटमा सम्पन्न गरेको थियो ।

अमेरिकालगायतका देशले प्रविधिमा को अघि भन्ने हेतुले पनि प्रतिस्पर्धा सुरु गरेका छन् । यो प्रवृत्तिले सगरमाथालाई नयाँ किसिमको प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्रमा रूपान्तरण गरेको छ, जसलाई आज ‘टेक्नोलोजिकल जिओपोलिटिक्स अफ हिमालय’ पनि भन्न सकिन्छ ।

सगरमाथालाई जलवायु परिवर्तन र अन्तर्राष्ट्रिय वातावरणीय राजनीतिको केन्द्र पनि मानिँदै आएको छ । हिमनदी पग्लने, फोहोर व्यवस्थापन आदि विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय दबाब बढ्दो छ । संयुक्त राष्ट्रसंघ र विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले हिमाललाई ‘जलवायु संवेदनशील क्षेत्र’ घोषणा गरेका छन् ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय वातावरणीय अध्ययनहरूका अनुसार हिमालय क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धि विश्व औसतभन्दा तीव्र छ । यसले हिमनदी पग्लने, हिमपहिरो बढ्ने र आरोहण जोखिम बढाउने समस्या ल्याएको छ ।

यस सन्दर्भमा सगरमाथा अब केवल हिमाल मात्र होइन, ‘ग्लोबल क्लाइमेट डिप्लोमेसी’को प्रतीक पनि बनेको छ । विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले नेपालसँग मिलेर फोहोर व्यवस्थापन, दिगो पर्यटन तथा कार्बन उत्सर्जन नियन्त्रण कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन् ।

नेपालको पर्यटन र अर्थतन्त्र

नेपालका लागि सगरमाथा आर्थिक दृष्टिले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ । यसले शेर्पा समुदायको रोजगारीसँग प्रत्यक्ष भूमिका निर्वाह गरेको छ ।

ट्रेकिङ व्यवसाय, हेलिकप्टर सेवा, गाइड र पोर्टर उद्योग सबै सगरमाथामा निर्भर छन् । यसले सगरमाथालाई नेपालको पर्वतीय पर्यटनमा आर्थिक मेरुदण्डको भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ ।

नेपालका लागि सगरमाथासँग जोडिएका मुख्य चुनौती भनेको पर्यटक व्यवस्थापन, वातावरणीय क्षति, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा, सीमासँग सम्बन्धित संवेदनशीलता रहेका छन् ।

चुनौती मात्र होइनन्, उत्तिकै ठूला अवसर पनि छन् । दिगो हिमाली पर्यटनको विकास, प्रविधिमा आधारित हिमाली पर्यटन व्यवस्थापन, अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक सन्तुलन तथा शेर्पा समुदायको सशक्तिकरणमा थप काम गर्न सके यसले समग्र राष्ट्रलाई टेवा पुग्ने देखिन्छ । त्यसैले बढीभन्दा बढी अवसरका रुपमा उपयोग गर्न जरुरी छ ।

सगरमाथा आज हिमाल मात्र नभएर भूराजनीतिक शक्ति, प्रविधिको प्रतिस्पर्धा, आर्थिक अवसर र विश्व प्रतिष्ठाको संयुक्त केन्द्र हो । नेपालका लागि यो सम्पत्ति मात्र होइन, रणनीतिक जिम्मेवारी पनि हो । यसले के पुष्टि गरेको छ भने प्राकृतिक सम्पदाको पनि अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति, प्रविधि र आर्थिक प्रणालीसँग गहिरो सम्बन्ध रहेको हुन्छ । सगरमाथा यस्तो स्थान हो, जहाँ प्रकृति र राजनीति दुवै जोडिएका छन् । यसको सही व्यवस्थापन र उपयोग गर्न सक्दा नेपालले विश्व मानचित्रमा आफ्नो प्रतिष्ठालाई पनि स्थापित गराउन सहयोग पुग्छ ।

शक्ति राष्ट्र सगरमाथा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

पहिरोले अवरुद्ध कान्तिलोकपथ सञ्चालनमा

पहिरोले अवरुद्ध कान्तिलोकपथ सञ्चालनमा
कम्युनिष्ट समूह एक भएर समाजवादको यात्रा सुरु गर्दैछौं : प्रचण्ड

कम्युनिष्ट समूह एक भएर समाजवादको यात्रा सुरु गर्दैछौं : प्रचण्ड
‘मिस नेपाल २०२६’ को आवेदन खुल्यो, नयाँ नियम के छन् ?

‘मिस नेपाल २०२६’ को आवेदन खुल्यो, नयाँ नियम के छन् ?
चट्याङको नालीबेली : कहाँ पर्छ, कसरी बच्ने ?

चट्याङको नालीबेली : कहाँ पर्छ, कसरी बच्ने ?
सीमा क्षेत्रको तस्करी नियन्त्रण आवश्यक थियो : रवि लामिछाने

सीमा क्षेत्रको तस्करी नियन्त्रण आवश्यक थियो : रवि लामिछाने
‘नेपाल बाहिरको नेपाल भावना र व्यवहार दुवैमा बलियो छ’

‘नेपाल बाहिरको नेपाल भावना र व्यवहार दुवैमा बलियो छ’

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

राज्यले ढाल्दियो छानो, फाटेको छाताको ‌ओत

राज्यले ढाल्दियो छानो, फाटेको छाताको ‌ओत
बहालवाला प्रधानमन्त्रीदेखि उपसचिवसम्मको सम्पत्ति जाँचबुझ हुने

बहालवाला प्रधानमन्त्रीदेखि उपसचिवसम्मको सम्पत्ति जाँचबुझ हुने
सरकारले पठाएका दुई अध्यादेशमा राष्ट्रपतिले देखाए मुख्य चासो

सरकारले पठाएका दुई अध्यादेशमा राष्ट्रपतिले देखाए मुख्य चासो
मौसम विभाग भन्छ– घरमै बस्नू, प्रहरीको उर्दी– तत्काल छाड्नू

मौसम विभाग भन्छ– घरमै बस्नू, प्रहरीको उर्दी– तत्काल छाड्नू
जेनजी प्रतिवेदन ल्याउन किन ढिलाइ गर्दैछ मानव अधिकार आयोग ?

जेनजी प्रतिवेदन ल्याउन किन ढिलाइ गर्दैछ मानव अधिकार आयोग ?
दुई दिने बिदामा विभेद : डाक्टर घरमा, नर्स वार्डमा

दुई दिने बिदामा विभेद : डाक्टर घरमा, नर्स वार्डमा
कानुनविद्सँग राष्ट्रपति : पहिले दुई पटक फर्काएँ, अब कसरी प्रमाणीकरण गर्नु

कानुनविद्सँग राष्ट्रपति : पहिले दुई पटक फर्काएँ, अब कसरी प्रमाणीकरण गर्नु

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

पिसाब परीक्षण गर्दा कुन–कुन रोग पत्ता लाग्छ ?

पिसाब परीक्षण गर्दा कुन–कुन रोग पत्ता लाग्छ ?

10 Stories
सम्बन्ध र दिनचर्यालाई असर पार्ने एडीएचडी कस्तो समस्या हो ?

सम्बन्ध र दिनचर्यालाई असर पार्ने एडीएचडी कस्तो समस्या हो ?

7 Stories
हिटलरसम्बन्धी ७ तथ्य, जुन खासै चर्चामा आउँदैनन्

हिटलरसम्बन्धी ७ तथ्य, जुन खासै चर्चामा आउँदैनन्

8 Stories
दाँत किन सिरिङ सिरिङ हुन्छ, के छ यसको उपचार ?

दाँत किन सिरिङ सिरिङ हुन्छ, के छ यसको उपचार ?

8 Stories
किन उठ्छ बिनासित्तिमा रिस ?

किन उठ्छ बिनासित्तिमा रिस ?

15 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित