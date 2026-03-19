यी हुन् श्रम मन्त्रालय मातहत निकायबाट पदमुक्त हुनेहरू

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख २० गते १७:०४

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले 'सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३' जारी गरी १ हजार ५ सय ३४ सार्वजनिक पदाधिकारी पदमुक्त भएका छन्।
  • अध्यादेशले १ सय १० वटा कानुन परिमार्जन गर्दै विभिन्न नियामक निकाय, सार्वजनिक संस्था र राज्यका अन्य निकायमा राजनीतिक नियुक्ति पाएकाहरू पदमुक्त भएका हुन्।
  • श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत वैदेशिक रोजगार बोर्ड, सामाजिक सुरक्षा कोष र राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशकसहित सदस्यहरू समेत पदमुक्त भएका छन्।

२० वैशाख, काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ जारी गरेसँगै १ हजार ५ सय ३४ सार्वजनिक पदाधिकारी पदमुक्त भएका छन् ।

अध्यादेशले विभिन्न १ सय १० वटा कानुन परिमार्जन हुनेछन्, जसबाट विभिन्न नियामक निकाय, सार्वजनिक संस्था र राज्यका अन्य निकायमा राजनीतिक नियुक्ति पाएकाहरू पदमुक्त भएका हुन् ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत नियुक्ति पाएकाहरू समेत पदमुक्त भएका छन् ।

अध्यायदेशपछि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत केन्द्रीय श्रम सल्लाहकार परिषद्, वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्ड, सामाजिक सुरक्षा कोष र राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा राजनीतिक नियुक्ति पाएकाहरू पदमुक्त भएका छन् ।

वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ बमोजिम नियुक्त भएका १० जना, श्रम ऐन २०७४ बमोजिम नियुक्त भएका १० जना र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ अन्तर्गत नियुक्त सात जनाको पद गएको छ ।

वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर द्वारिका उप्रेती, सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक कविराज अधिकारी, राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक रमेश कुमार बखती लगायत उच्च पद खाली भएका छन् ।

वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा ३८ मा वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गर्ने तथा सो व्यवसायलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन वैदेशिक रोजगार बोर्ड गठनको प्रावधान छ । बोर्डले वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिक र वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको हक हितको संरक्षण पनि गर्नुपर्नेछ ।

श्रममन्त्रीको अध्यक्षतामा २५ सदस्यीय बोर्डको व्यवस्था छ । सरकारले अध्यादेशमार्फत उक्त बोर्डका कार्यकारी निर्देशकसहित सदस्यहरूलाई पदमुक्त गरेको हो ।

अध्यादेशपछि बोर्डका कार्यकारी निर्देशक उप्रेतीसहित सदस्यमा रहेका वैदेशिक रोजगार विशेषज्ञ २ जना, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष र संघले मनोनयन गरी पठाएका एक जना महिलासहित २ जना, वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी सिपमूलक र अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालकबाट २ जना पदमुक्त भएका छन् ।

त्यस्तै एमबीबीएस उत्तिर्ण गरेका एक जना पदाधिकारी, सरकारले तोकेका कुनै चार वटा ट्रेड युनियन महासंघ अध्यक्ष वा त्यस्ता महासंघले पठाएका ४ जना, उद्योग वाणिज्य महासंघबाट १ जना र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्बाट १ जना सदस्य पदमुक्त भएका छन् ।

श्रम ऐन २०७४ को दफा १०२ अनुसार गठन भएको केन्द्रीय श्रम सल्लाहकार परिषद्मा नियुक्त गरिएका सदस्यहरू समेत पदमुक्त भएका छन् । श्रममन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने २१ सदस्यीय परिषद्मा रोजगारदाताका तर्फबाट मनोनित हुने ५ जना र ट्रेड युनियन महासंघबाट मनोनित हुने ५ गरी १० जना पदमुक्त भएका हुन् ।

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ को दफा ४२ बमोजिम नियुक्त भएका कार्यकारी निर्देशक अधिकारी समेत पदमुक्त भएका छन् । उनीसँगै ऐनको दफा २९ (१) का खण्ड (छ) र (ज) बमोजिम नियुक्त भएका ५ सदस्यहरू पदमुक्त भएका हुन् ।

रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री श्रम
श्रमिकलाई ‘राष्ट्रिय व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य कार्यक्रम’ सार्वजनिक

२७ वर्ष पुरानो बालश्रम ऐन प्रतिस्थापन गर्दै नयाँ ऐन आउने

‘श्रम संसार’ प्रणाली अनिवार्य : रोजगारी सेवा अब एकीकृत डिजिटल प्ल्याटफर्मबाट

सम्झौता नगरी काममा लगाउनेलाई कारबाही गर्ने श्रम मन्त्रालयको चेतावनी

इजरायल सहित ४ देशमा खुल्यो पुन: श्रम स्वीकृति

श्रम सुधार्न बन्छन् कार्यदल, हुँदैन कार्यान्वयन

राज्यले ढाल्दियो छानो, फाटेको छाताको ‌ओत

बहालवाला प्रधानमन्त्रीदेखि उपसचिवसम्मको सम्पत्ति जाँचबुझ हुने

सरकारले पठाएका दुई अध्यादेशमा राष्ट्रपतिले देखाए मुख्य चासो

मौसम विभाग भन्छ– घरमै बस्नू, प्रहरीको उर्दी– तत्काल छाड्नू

जेनजी प्रतिवेदन ल्याउन किन ढिलाइ गर्दैछ मानव अधिकार आयोग ?

दुई दिने बिदामा विभेद : डाक्टर घरमा, नर्स वार्डमा

कानुनविद्सँग राष्ट्रपति : पहिले दुई पटक फर्काएँ, अब कसरी प्रमाणीकरण गर्नु

पिसाब परीक्षण गर्दा कुन–कुन रोग पत्ता लाग्छ ?

सम्बन्ध र दिनचर्यालाई असर पार्ने एडीएचडी कस्तो समस्या हो ?

हिटलरसम्बन्धी ७ तथ्य, जुन खासै चर्चामा आउँदैनन्

दाँत किन सिरिङ सिरिङ हुन्छ, के छ यसको उपचार ?

किन उठ्छ बिनासित्तिमा रिस ?

अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित