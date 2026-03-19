‘श्रम संसार’ प्रणाली अनिवार्य : रोजगारी सेवा अब एकीकृत डिजिटल प्ल्याटफर्मबाट

मन्त्रालयले श्रम तथा रोजगारीसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण डिजिटल प्रणाली ‘श्रम संसार’ प्ल्याटफर्ममा एकीकृत गरी एउटै प्रणालीबाट सञ्चालन गर्न लागेको जनाएको छ ।

२०८३ वैशाख ८ गते १४:२२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ‘श्रम संसार’ प्रणालीमार्फत श्रम तथा रोजगारी सेवा एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ।
  • मन्त्रालयले निजी क्षेत्रका रोजगारदाता, रोजगारी खोज्ने व्यक्ति, जब एजेन्सी तथा तालिम प्रदायक संस्थालाई ‘श्रम संसार’ प्रणालीमा आबद्ध हुन आह्वान गरेको छ।
  • ‘श्रम संसार’ प्रणालीले श्रम तथा रोजगारी सम्बन्धी सूचना, विज्ञापन र तालिम अवसर एकै माध्यमबाट सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था ल्याउने मन्त्रालयले जनाएको छ।

८ वैशाख, काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ‘श्रम संसार’ प्रणाली मार्फत श्रम तथा रोजगारी सम्बन्धी सेवा एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ ।

मन्त्रालयले सूचना प्रविधि मार्फत सार्वजनिक सेवा प्रवाह थप आधुनिक, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन यस्तो व्यवस्था लागु गर्न लागिएको जनाएको हो ।

मन्त्रालयले सूचना जारी गर्दै श्रम तथा रोजगारीसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण डिजिटल प्रणाली ‘श्रम संसार’ प्ल्याटफर्ममा एकीकृत गरी एउटै प्रणालीबाट सञ्चालन गर्न लागेको जनाएको हो ।

यसका लागि निजी क्षेत्रका रोजगारदाता, रोजगारी खोज्ने व्यक्ति, जब (रोजगारी) एजेन्सी तथा तालिम प्रदायक संस्थालाई अनिवार्य उक्त प्रणालीमा आबद्ध हुन आह्वान गरिएको छ ।

सम्बन्धित पक्षले ‘श्रम संसार’ मा दर्ता भई श्रम तथा रोजगारी सम्बन्धी सूचना, रोजगारीका विज्ञापन र तालिमका अवसर सोही माध्यमबाट सार्वजनिक गर्नुपर्ने छ ।

यसले आन्तरिक रोजगारी प्रणाली थप व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने मन्त्रालयको विश्वास छ । मन्त्रालयले सेवाग्राही तथा सरोकारवालालाई यस प्रणालीबारे जानकारी गराउने उद्देश्यले सूचना प्रकाशन गरिएको जनाएको छ ।

श्रम संसार अनलाइन पोर्टल प्रभावकारी हुन नसकिरहेका बेला श्रम मन्त्रालयले सबै सरोकारवालालाई आबद्ध हुन अनुरोध गरेको हो । यसले सार्वजनिक सेवा प्रवाह आधुनिक प्रविधिमैत्री बनाउँदै डिजिटलाइज गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने मन्त्रालयले विश्वास लिएको छ ।

सम्झौता नगरी काममा लगाउनेलाई कारबाही गर्ने श्रम मन्त्रालयको चेतावनी

इजरायल सहित ४ देशमा खुल्यो पुन: श्रम स्वीकृति

श्रम सुधार्न बन्छन् कार्यदल, हुँदैन कार्यान्वयन

मन्त्री पद धरापमा परेपछि साहले गरेका थिए माइन्युट सच्याउने दौडधुप

'श्रमाधान कल सेन्टर' प्रचार गर्न सरोकारवाला निकायलाई अनुरोध

स्वास्थ्य परीक्षणको 'सिन्डिकेट' खारेज, विदेश जाने श्रमिकले सरकारी अस्पतालबाटै सेवा पाउने

सातामा दुई दिन बिदा : ओपीडीमा थेगिनसक्नु बिरामी, सेवा झनै भद्रगोल

मेयरले जग्गा बेचे, गरिबको घरमा डोजर चल्यो

गृहमन्त्री गुरुङले लुकाए सेयर, स्पष्टीकरणमा पनि बोले झुट

पुराना राजनीतिक भाष्यको मृत्यु: बालेन र रास्वपाले जोगाउनुपर्ने तीन उपलब्धि

देउवा पक्षको रणनीति : सम्मानजनक व्यवहार नभए विकल्प खोज्ने

मन्त्रीदेखि संसदीय समिति सभापति छनोटसम्म सन्तुष्ट छैनन् रास्वपाकै नेता

गगन–विश्वको पार्टी विद्रोहको वैधानिकता, असन्तुष्टलाई सम्हाल्ने के छ अस्त्र ?

गर्मीमा मोटरसाइकलको टायरमा कति हावा राख्नुपर्छ ?

अनावश्यक सामान किन्ने बानी कसरी हटाउने ?

चियासँग चुरोट पिउने बानी घातक

इन्डक्सन चुलोमा किन बनाइएको हुन्छ गोलो घेरा ?

फाइबर कम हुँदा शरीरमा देखिने ५ समस्या

