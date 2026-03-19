श्रमिकलाई ‘राष्ट्रिय व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य कार्यक्रम’ सार्वजनिक

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख १८ गते १५:१२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले पाँच वर्षे राष्ट्रिय व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ।
  • श्रममन्त्री रामजी यादवले १३७ औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसमा कार्यक्रमको औपचारिक शुभारम्भ भएको बताए।
  • कार्यक्रमले प्रत्येक श्रमिकको सुरक्षा, स्वास्थ्य र सुरक्षित कार्य वातावरणको अधिकार सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

१८ वैशाख, काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले पाँच वर्षे राष्ट्रिय व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।

श्रममन्त्री रामजी यादवले १३७ औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसको शुभकामना व्यक्त गर्दै पाँच वर्षे राष्ट्रिय व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य कार्यक्रम औपचारिक शुभारम्भ गरिएको बताए । यो कार्यक्रमले प्रत्येक श्रमिकको सुरक्षा, स्वास्थ्य र सुरक्षित कार्य वातावरणको अधिकार सुनिश्चित गर्ने उनको भनाइ छ ।

‘श्रमको सम्मान नै देश विकासको आधार हो’ भन्ने मूल मर्मलाई आत्मसात गर्दै सबै क्षेत्रका श्रमिकका लागि उचित पारिश्रमिक, मर्यादित कामको वातावरण र श्रम अधिकार सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको मन्त्री यादवको भनाइ छ । श्रम कुनै एक पेसा वा वर्गमा सीमित नभएको बताउँदै उनले सबैले आफ्नो स्थानबाट राष्ट्र निर्माणमा योगदान पुर्‍याइरहेको बताए ।

सबैले एक अर्काको योगदानको मूल्य बुझ्दै सम्मान गर्ने र एक अर्काप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्ने संस्कारलाई अझ सुदृढ बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

निश्चित समयावधिभित्र सुरक्षित तथा स्वास्थ्य वातावरण सुनिश्चित गर्न व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य सुधारसम्बन्धी प्राथमिकता, उद्देश्य र लक्ष्यहरूमा केन्द्रित रहँदै प्रगति मूल्यांकनका लागि आवश्यक सूचकहरू समेत समावेश गरी यो कार्यक्रम तयार पारिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

विश्वव्यापी रूपमा करिब २९ लाख मानिसहरू कामसँग सम्बन्धित घटनाहरूमा आफ्नो ज्यान गुमाउने गरेको देखिएको छ । ४० करोड २ लाख मानिसहरू कामसँग सम्बन्धित दुर्घटना, रोग र स्वास्थ्य समस्या भोगिरहेका देखिन्छन् ।

राष्ट्रिय व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य प्रोफाइल, २०७८ अनुसार नेपालमा सन् २०१० देखि २०१९ सम्ममा ३ सय ९४ व्यवसायजन्य दुर्घटना भएका थिए । जसमा ४६ जनाको मृत्यु भएको थियो ।

श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागको २०८० सालको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार २०७८ देखि २०८० को अवधिमा ९५ वटा दुर्घटना भएका थिए । सामाजिक सुरक्षा कोषले २०८० सालमा २ हजार ८ सय ८३ घटनाको दुर्घटना तथा अपाङ्गता योजनाअन्तर्गत क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराएको थियो ।

व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा श्रमिकहरूको सुरक्षा स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गर्दै श्रम मन्त्रालयले पाँच वर्षे कार्यक्रम ल्याएको हो । पाँच वर्षभित्रमा के के काम गर्ने र कुन निकायबाट हुने भन्ने विषयको स्पष्ट खाकासहितको कार्यक्रम ल्याएको हो ।

२७ वर्ष पुरानो बालश्रम ऐन प्रतिस्थापन गर्दै नयाँ ऐन आउने

‘श्रम संसार’ प्रणाली अनिवार्य : रोजगारी सेवा अब एकीकृत डिजिटल प्ल्याटफर्मबाट

सम्झौता नगरी काममा लगाउनेलाई कारबाही गर्ने श्रम मन्त्रालयको चेतावनी

इजरायल सहित ४ देशमा खुल्यो पुन: श्रम स्वीकृति

श्रम सुधार्न बन्छन् कार्यदल, हुँदैन कार्यान्वयन

मन्त्री पद धरापमा परेपछि साहले गरेका थिए माइन्युट सच्याउने दौडधुप

बहालवाला प्रधानमन्त्रीदेखि उपसचिवसम्मको सम्पत्ति जाँचबुझ हुने

सरकारले पठाएका दुई अध्यादेशमा राष्ट्रपतिले देखाए मुख्य चासो

मौसम विभाग भन्छ– घरमै बस्नू, प्रहरीको उर्दी– तत्काल छाड्नू

जेनजी प्रतिवेदन ल्याउन किन ढिलाइ गर्दैछ मानव अधिकार आयोग ?

दुई दिने बिदामा विभेद : डाक्टर घरमा, नर्स वार्डमा

कानुनविद्सँग राष्ट्रपति : पहिले दुई पटक फर्काएँ, अब कसरी प्रमाणीकरण गर्नु

दबाबमा राष्ट्रपति

