सम्झौता नगरी काममा लगाउनेलाई कारबाही गर्ने श्रम मन्त्रालयको चेतावनी

मन्त्रालयले केही अस्पताल, स्वास्थ्य संस्था तथा अन्य प्रतिष्ठानले श्रम सम्झौता नगरी काममा लगाउने गरेको पाइएको भन्दै कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ । 

२०८३ वैशाख ४ गते १७:१५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले श्रम ऐन २०७४ विपरीत श्रमिकलाई रोजगार सम्झौता नगरी काममा लगाउने कार्यप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाएको छ।
  • मन्त्रालयले केही अस्पताल, स्वास्थ्य संस्था र अन्य प्रतिष्ठानले श्रमिकलाई कानुन विपरीत काममा लगाएको उजुरी पाएपछि कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ।
  • रोजगारदाताले रोजगार सम्झौता नगरी कसैलाई काममा लगाउन नपाइने र तोकिएको समयभन्दा बढी काम गराउन नहुने कानुनी व्यवस्था मन्त्रालयले स्मरण गराएको छ।

४ वैशाख, काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले श्रम ऐन २०७४ विपरीत श्रमिकलाई रोजगार सम्झौता नगरी काममा लगाउने र तोकिएको समयभन्दा बढी काम गराउने कार्यप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै केही अस्पताल, स्वास्थ्य संस्था तथा अन्य प्रतिष्ठानले श्रम सम्झौता नगरी काममा लगाउने गरेको पाइएको भन्दै कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

रोजगारदाता र श्रमिकबीच सेवा, सर्त तथा सुविधा सम्बन्धी रोजगार सम्झौता अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

सम्झौतापछि मात्र श्रमिकलाई काममा लगाउन पाइने र नियुक्तिपत्र समेत सोही अन्तर्गत पर्ने स्पष्ट गरिएको छ ।

विज्ञप्तिमा रोजगारदाताले रोजगार सम्झौता नगरी कसैलाई काममा लगाउन नपाइने, प्रशिक्षार्थीलाई दैनिक ८ घण्टा र साप्ताहिक ४८ घण्टाभन्दा बढी काममा लगाउन नहुने तथा अन्य श्रमिकलाई पनि कानुनले तोकेको समयसीमा भन्दा बढी काम गराउन नपाइने उल्लेख छ ।

यस्तै अतिरिक्त समय (ओभरटाइम) काम गराउँदा पनि कानुनी प्रावधान अनुसार सीमित घण्टामात्र लगाउन पाइने व्यवस्था रहेको मन्त्रालयले स्मरण गराएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार केही अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र नर्सिङ स्टाफ सहित अन्य प्रतिष्ठानमा कार्यरत कर्मचारीलाई नियमविपरीत काममा लगाइएको र कानुनले तोकेभन्दा बढी समय काम गराइएको भन्ने उजुरी तथा गुनासो प्राप्त भएका छन् ।

यसप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाउँदै मन्त्रालयले सम्पूर्ण रोजगारदाता र श्रमिकलाई प्रचलित श्रम कानुनको पूर्ण पालना गर्न आग्रह गरेको छ । साथै, कानुन विपरीत कार्य गरेको पाइए श्रम ऐन २०७४ बमोजिम कारबाही हुने चेतावनी समेत दिएको छ ।

ऐतिहासिक खेलअघि नेपाली टोलीमा कप्तान सहित उल्लेख्य परिवर्तन

सन्तोष यादव पीएम कपको सर्वोत्कृष्ट खेलाडी

बैतडीमा मोटरसाइ दुर्घटना हुँदा एक जनाको मृत्यु

‘लालीबजार मेरो हृदयको नजिक’

सामाजिक सञ्जालमा औषधिबारे सल्लाह दिने डाक्टरलाई काउन्सिलले कारबाही गर्ने

प्रहरीले भन्यो : तामेलीको फाइल जगाएर अनुसन्धान गरेका छौं, ओली-लेखकको जारी छ

संघीय-स्थानीय सरकार आमनेसामने : कसले कसको अधिकार मिच्यो ?

सम्पत्ति जाँचबुझ के हो ? आयोगले कसरी गर्छ काम ?

एमाले पुनर्गठन गर्न विद्या भण्डारी सक्रिय

५० तस्वीर जसले सम्झाइरहनेछन् २०८२

प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान राडारमा देखिएका नवीनराज बस्नेत स-परिवार जर्मनी गए

वृद्धतन्त्रबाट छुटकारा

फेरिँदै सत्ता सञ्चालन शैली : बालुवाटार होइन, सिंहदरबारबाटै चल्छ सरकार

इन्डक्सन चुलोमा किन बनाइएको हुन्छ गोलो घेरा ?

फाइबर कम हुँदा शरीरमा देखिने ५ समस्या

प्रशस्त प्रोटिन पाइने ८ शाकाहारी खानेकुरा

सिन्काले दाँत कोट्याउँदा के हुन्छ ?

दिग्गज आशा भोसलेका ७ रोचक कुरा

