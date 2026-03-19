सम्झौता नगरी काममा लगाउनेलाई कारबाही गर्ने श्रम मन्त्रालयको चेतावनी

४ वैशाख, काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले श्रम ऐन २०७४ विपरीत श्रमिकलाई रोजगार सम्झौता नगरी काममा लगाउने र तोकिएको समयभन्दा बढी काम गराउने कार्यप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै केही अस्पताल, स्वास्थ्य संस्था तथा अन्य प्रतिष्ठानले श्रम सम्झौता नगरी काममा लगाउने गरेको पाइएको भन्दै कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
रोजगारदाता र श्रमिकबीच सेवा, सर्त तथा सुविधा सम्बन्धी रोजगार सम्झौता अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
सम्झौतापछि मात्र श्रमिकलाई काममा लगाउन पाइने र नियुक्तिपत्र समेत सोही अन्तर्गत पर्ने स्पष्ट गरिएको छ ।
विज्ञप्तिमा रोजगारदाताले रोजगार सम्झौता नगरी कसैलाई काममा लगाउन नपाइने, प्रशिक्षार्थीलाई दैनिक ८ घण्टा र साप्ताहिक ४८ घण्टाभन्दा बढी काममा लगाउन नहुने तथा अन्य श्रमिकलाई पनि कानुनले तोकेको समयसीमा भन्दा बढी काम गराउन नपाइने उल्लेख छ ।
यस्तै अतिरिक्त समय (ओभरटाइम) काम गराउँदा पनि कानुनी प्रावधान अनुसार सीमित घण्टामात्र लगाउन पाइने व्यवस्था रहेको मन्त्रालयले स्मरण गराएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार केही अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र नर्सिङ स्टाफ सहित अन्य प्रतिष्ठानमा कार्यरत कर्मचारीलाई नियमविपरीत काममा लगाइएको र कानुनले तोकेभन्दा बढी समय काम गराइएको भन्ने उजुरी तथा गुनासो प्राप्त भएका छन् ।
यसप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाउँदै मन्त्रालयले सम्पूर्ण रोजगारदाता र श्रमिकलाई प्रचलित श्रम कानुनको पूर्ण पालना गर्न आग्रह गरेको छ । साथै, कानुन विपरीत कार्य गरेको पाइए श्रम ऐन २०७४ बमोजिम कारबाही हुने चेतावनी समेत दिएको छ ।
