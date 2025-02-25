ट्रोसार्डको निर्णायक गोलमा आर्सनल उपाधि नजिक

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- आर्सनलले वेस्ट ह्याम युनाइटेडलाई १–० ले हराउँदै इंग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलको उपाधितर्फ थप एक कदम अघि बढाएको छ।
- खेलको ८३औं मिनेटमा लिएन्ड्रो ट्रोसार्डको प्रहार विपक्षी खेलाडी टोमास सोसेकलाई लागेर गोलमा परिणत भएको थियो।
- आर्सनलको ३६ खेलबाट ७९ अंक छ भने दोस्रो स्थानको म्यानचेस्टर सिटीको ३५ खेलबाट ७४ अंक छ।
२७ वैशाख, काठमाडौं । आर्सनलले वेस्ट ह्याम युनाइटेडलाई १–० ले हराउँदै इंग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलको उपाधितर्फ थप एक कदम अघि बढाएको छ ।
लन्डन स्टेडियममा भएको प्रतिस्पर्धात्मक खेलमा पहिलो हाफ गोलरहित बराबरीमा सकिएको थियो । दोस्रो हाफमा दुवै टोलीले अवसर सिर्जना गरे पनि खेलको ८३औं मिनेटसम्म गोल हुन सकेको थिएन ।
त्यसपछि लिएन्ड्रो ट्रोसार्डले गरेको प्रहार विपक्षी खेलाडी टोमास सोसेकलाई लागेर गोलमा परिणत हुँदा आर्सनलले महत्वपूर्ण अग्रता लियो ।
खेलको अन्त्यतिर वेस्ट ह्यामले बराबरी गोल गरेको दाबी गरे पनि भिडियो सहायक रेफ्रीको जाँचपछि गोल रद्द गरिएको थियो ।
यस जितसँगै आर्सनलले दोस्रो स्थानको म्यानचेस्टर सिटीभन्दा पाँच अंकको अग्रता बनाएको छ, यद्यपी सिटीले एक खेल कम खेलेको छ ।
आर्सनलको ३६ खेलबाट ७९ अंक छ भने दोस्रो स्थानको सिटीको ३५ खेलबाट ७४ अंक छ ।
उता पराजित वेस्ट ह्याम भने रेलिगेशनको दबाबमा परेको छ। टोली अहिले रेलिगेशन क्षेत्रमै रहँदै सुरक्षात्मक स्थानभन्दा एक अंकले पछाडि छ।
प्रतिक्रिया 4