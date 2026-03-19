यूएईविरुद्ध नेपाली टिममा फेरबदल, ब्याटिङमा विनोद र अर्जुनलाई मौका

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- आईसीसी क्रिकेट विश्वकप लिग २ अन्तर्गत यूएईविरुद्धको खेलमा नेपालले ब्याटिङ र बलिङमा ठूलो परिवर्तन गरेको छ।
- नेपालको दुवै नियमित ओपनर कुशल भुर्तेल र आसिफलाई बाहिर राखेर विनोद भण्डारी र अर्जुन कुमाललाई मौका दिइएको छ।
- बलिङतर्फ करण केसी र बसिर अहमदलाई बाहिर राखेर नन्दन यादव र ललित राजवंशीलाई पुनगामन गरिएको छ।
१८ वैशाख, काठमाडौं । आईसीसी क्रिकेट विश्वकप लिग २ अन्तर्गत यूएईविरुद्ध आजको खेलमा नेपाली टिममा ठूलो परिवर्तन देखिएको छ ।
त्रिवि क्रिकेट खेलमैदानमा भर्खरै सुरु भएको खेलमा ब्याटिङ तथा बलिङमा नेपालले ठूलो परिवर्तन गरेको हो ।
नेपालको दुवै नियमित ओपनर आजको खेलमा छैनन् । कुशल भुर्तेल र आसिफलाई बाहिर राख्दा अनुभवी विकेटकिपर ब्याटर विनोद भण्डारीले मौका पाएका छन् । यस्तै अर्जुन कुमालले डेब्यू गरेका छन् ।
आरिफ पनि प्लेइङ ११ मा समावेश भएका छन् । बलिङतर्फ करण केसी र बसिर अहमदलाई बाहिर राखिएको छ । नन्दन यादव र ललित राजवंशीले पुनगामन गरेका छन् ।
शृंखलाको पहिलो म्याचमा नेपालले यूएईलाई पराजित गर्दै महत्वपूर्ण २ अंक हासिल गरे पनि ओमानसँग निकै खराब प्रदर्शन गरेपछि टिममा फेरबदल गरिएको हो ।
