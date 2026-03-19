+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares
आईसीसी क्रिकेट विश्वकप लिग २ :

यूएईविरुद्ध नेपाली टिममा फेरबदल, ब्याटिङमा विनोद र अर्जुनलाई मौका

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख १८ गते ९:५२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • आईसीसी क्रिकेट विश्वकप लिग २ अन्तर्गत यूएईविरुद्धको खेलमा नेपालले ब्याटिङ र बलिङमा ठूलो परिवर्तन गरेको छ।
  • नेपालको दुवै नियमित ओपनर कुशल भुर्तेल र आसिफलाई बाहिर राखेर विनोद भण्डारी र अर्जुन कुमाललाई मौका दिइएको छ।
  • बलिङतर्फ करण केसी र बसिर अहमदलाई बाहिर राखेर नन्दन यादव र ललित राजवंशीलाई पुनगामन गरिएको छ।

१८ वैशाख, काठमाडौं । आईसीसी क्रिकेट विश्वकप लिग २ अन्तर्गत यूएईविरुद्ध आजको खेलमा नेपाली टिममा ठूलो परिवर्तन देखिएको छ ।

त्रिवि क्रिकेट खेलमैदानमा भर्खरै सुरु भएको खेलमा ब्याटिङ तथा बलिङमा नेपालले ठूलो परिवर्तन गरेको हो ।

नेपालको दुवै नियमित ओपनर आजको खेलमा छैनन् । कुशल भुर्तेल र आसिफलाई बाहिर राख्दा अनुभवी विकेटकिपर ब्याटर विनोद भण्डारीले मौका पाएका छन् । यस्तै अर्जुन कुमालले डेब्यू गरेका छन् ।

आरिफ पनि प्लेइङ ११ मा समावेश भएका छन् । बलिङतर्फ करण केसी र बसिर अहमदलाई बाहिर राखिएको छ । नन्दन यादव र ललित राजवंशीले पुनगामन गरेका छन् ।

शृंखलाको पहिलो म्याचमा नेपालले यूएईलाई पराजित गर्दै महत्वपूर्ण २ अंक हासिल गरे पनि ओमानसँग निकै खराब प्रदर्शन गरेपछि टिममा फेरबदल गरिएको हो ।

आईसीसी विश्वकप लिग २
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित