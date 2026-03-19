इरानले भन्यो- अमेरिकासँगको वार्तामा पाकिस्तान नै आधिकारिक मध्यस्थकर्ता

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख १८ गते १४:१८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • इरानले अमेरिकासँगको वार्तामा पाकिस्तानलाई आधिकारिक मध्यस्थकर्ता भएको बताएको छ।
  • इरानी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता इस्माइल बकाईले पाकिस्तान वार्तामा आधिकारिक मध्यस्थकर्ता भएको स्पष्ट पारेका छन्।
  • इरानी विदेशमन्त्री अब्बास अराघचीको रुस भ्रमणपछि रुसले पनि मध्यस्थकर्ताको भूमिका खेल्न सक्ने चर्चा छ।

अमेरिकासँगको वार्तामा पाकिस्तान नै आधिकारिक मध्यस्थकर्ता भएको इरानले बताएको छ ।

बीबीसी न्यूज फारसीका अनुसार इरानको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता इस्माइल बकाईले इरान र अमेरिकाबीचको वार्तामा पाकिस्तान आधिकारिक मध्यस्थकर्ता भएको बताएका हुन् ।

उनले भने, ‘धेरै देशहरू यस सम्बन्धमा सहयोग गर्न तयार छन्, तर पाकिस्तान वार्तामा आधिकारिक मध्यस्थकर्ता हो।’

‘यदि वार्ता गर्ने निर्णय भयो भने, हामी पारदर्शी रूपमा सबै कुरा घोषणा गर्नेछौं,’ बकाईले एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा भनेका छन् ।

बकाईले इरानी विदेशमन्त्री अब्बास अराघचीको हालैको रूस भ्रमण र रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँगको भेटको पनि उल्लेख गरेका छन् ।

उनले भने, ‘रणनीतिक साझेदारी अन्तर्गत, इरान र रुसबीच राजनीतिक, सुरक्षा र आर्थिक क्षेत्रमा व्यापक सहयोग छ र वर्तमान अवस्थामा, इरानले विभिन्न देशहरूसँग वार्ता गर्न र आफ्नो अडान स्पष्ट पार्ने प्रयास गरिरहेको छ।’

इरानी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले रुस र चीनसँगको कूटनीतिक सहयोगका कारण इरान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्मा ‘क्षेत्रका केही देशहरूको दुर्भावनापूर्ण कार्यहरू’ लाई सम्बोधन गर्न सफल भएको पनि बताए।

अब्बास अराघचीको रुस भ्रमणपछि रुसले इरान र अमेरिकाबीच मध्यस्थकर्ताको भूमिका खेल्न सक्ने चर्चा छ ।

अमेरिका-इरान वार्ता
बहालवाला प्रधानमन्त्रीदेखि उपसचिवसम्मको सम्पत्ति जाँचबुझ हुने

सरकारले पठाएका दुई अध्यादेशमा राष्ट्रपतिले देखाए मुख्य चासो

मौसम विभाग भन्छ– घरमै बस्नू, प्रहरीको उर्दी– तत्काल छाड्नू

जेनजी प्रतिवेदन ल्याउन किन ढिलाइ गर्दैछ मानव अधिकार आयोग ?

दुई दिने बिदामा विभेद : डाक्टर घरमा, नर्स वार्डमा

कानुनविद्सँग राष्ट्रपति : पहिले दुई पटक फर्काएँ, अब कसरी प्रमाणीकरण गर्नु

दबाबमा राष्ट्रपति

सम्बन्ध र दिनचर्यालाई असर पार्ने एडीएचडी कस्तो समस्या हो ?

हिटलरसम्बन्धी ७ तथ्य, जुन खासै चर्चामा आउँदैनन्

दाँत किन सिरिङ सिरिङ हुन्छ, के छ यसको उपचार ?

किन उठ्छ बिनासित्तिमा रिस ?

इन्डक्सन लगातार कति समय चलाउन मिल्छ ? जानौं, सही तरिका

