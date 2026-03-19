इरानसँग वार्ता : ट्रम्पले नेतान्याहु निकट मानिएका दूत हटाए, जेडी भान्सलाई अघि सारे

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत २४ गते १५:१३

२४ चैत, काठमाडौं । अमेरिका र इरानबीच जारी युद्ध अन्त्यका लागि भइरहेको प्रयासमा एउटा महत्वपूर्ण कूटनीतिक फेरबदल भएको छ ।

इरानी सञ्चारमाध्यम ‘फर्स’ का अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले आफ्ना विशेष दूत स्टिभ विटकफलाई हटाएर उपराष्ट्रपति जेडी भान्सलाई वार्ताको मुख्य जिम्मेवारी सुम्पिने प्रस्ताव गरेका छन् ।

विटकफलाई इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुको निकट मानिएकाले इरानले उनीसँगको वार्तामा आशंका व्यक्त गर्दै आएको थियो ।

इरानको मागलाई सम्बोधन गर्दै र वार्तालाई थप गम्भीर बनाउन ट्रम्पले यो कदम चालेको बुझिएको छ ।

तेहरानका एक अधिकारीका अनुसार ट्रम्प प्रशासन अहिले कुनै पनि हालतमा छिटो सम्झौता गर्न चाहन्छ । अमेरिकालाई जारी युद्धका कारण अर्को हप्तादेखि विश्व बजारमा इन्धनको मूल्य अत्यधिक बढ्न सक्ने डर अधिकारीको धारणा छ ।

राष्ट्रपति ट्रम्पले सामाजिक सञ्जाल ‘ट्रूथ सोसल’ मार्फत इरानका लागि आज राति ८:०० बजे सम्मको अन्तिम समयसीमा तोकेका छन् ।

यदि सो समयभित्र इरानले ‘स्ट्रेट अफ हर्मुज’ नखोलेमा र सम्झौता नगरेमा इरानका ऊर्जा केन्द्र र भौतिक पूर्वाधारमा भीषण आक्रमण गर्ने चेतावनी ट्रम्पले दिएका छन् ।

अमेरिका-इरान वार्ता डाेनाल्ड ट्रम्प
टिनको डिब्बामा कैद स्वास्थ्य मन्त्रालय

ऐन मिचेर निर्णय : हजारौं योग्य विद्यार्थीमाथि अन्याय

निजामती सेवामा राजा महेन्द्रको ‘पजनी’ : कांग्रेसको ‘कुँडाकर्कट’ र एमालेको ‘कांग्रेस सफाइ’

क्षेत्राधिकार नाघेर जाँचबुझ आयोगको सिफारिस, ऐन मिचेर प्रधानमन्त्रीको निर्णय

वाचापत्र अनुसार कहिले सार्वजनिक हुन्छ सम्पत्ति विवरण ?

डीपी अर्याल : गृहमन्त्री हुन चाहन्थे, बन्दैछन् सभामुख

१००० दिन : सुकुम्बासीले लालपुर्जा पाउने डेडलाइन

फोक्सोको जाँच गर्ने ‘पीएफटी’ कुन अवस्थामा गरिन्छ ?

निद्रामा किन अचानक हातखुट्टा चल्छ ?

बच्चा १० वर्षको हुँदा अभिभावकले सिकाउनै पर्ने ६ कुरा

गर्भावस्थामा पिसाबको संक्रमण किन बढी देखिन्छ ?

७ संकेत देखाउने साथीसँग जोगिएकै राम्रो

