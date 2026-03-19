इरानसँग वार्ता : ट्रम्पले नेतान्याहु निकट मानिएका दूत हटाए, जेडी भान्सलाई अघि सारे

२४ चैत, काठमाडौं । अमेरिका र इरानबीच जारी युद्ध अन्त्यका लागि भइरहेको प्रयासमा एउटा महत्वपूर्ण कूटनीतिक फेरबदल भएको छ ।
इरानी सञ्चारमाध्यम ‘फर्स’ का अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले आफ्ना विशेष दूत स्टिभ विटकफलाई हटाएर उपराष्ट्रपति जेडी भान्सलाई वार्ताको मुख्य जिम्मेवारी सुम्पिने प्रस्ताव गरेका छन् ।
विटकफलाई इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुको निकट मानिएकाले इरानले उनीसँगको वार्तामा आशंका व्यक्त गर्दै आएको थियो ।
इरानको मागलाई सम्बोधन गर्दै र वार्तालाई थप गम्भीर बनाउन ट्रम्पले यो कदम चालेको बुझिएको छ ।
तेहरानका एक अधिकारीका अनुसार ट्रम्प प्रशासन अहिले कुनै पनि हालतमा छिटो सम्झौता गर्न चाहन्छ । अमेरिकालाई जारी युद्धका कारण अर्को हप्तादेखि विश्व बजारमा इन्धनको मूल्य अत्यधिक बढ्न सक्ने डर अधिकारीको धारणा छ ।
राष्ट्रपति ट्रम्पले सामाजिक सञ्जाल ‘ट्रूथ सोसल’ मार्फत इरानका लागि आज राति ८:०० बजे सम्मको अन्तिम समयसीमा तोकेका छन् ।
यदि सो समयभित्र इरानले ‘स्ट्रेट अफ हर्मुज’ नखोलेमा र सम्झौता नगरेमा इरानका ऊर्जा केन्द्र र भौतिक पूर्वाधारमा भीषण आक्रमण गर्ने चेतावनी ट्रम्पले दिएका छन् ।
