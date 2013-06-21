अमेरिका-इरान वार्ताको मध्यस्थता गर्ने पाकिस्तानको प्रस्ताव

१० चैत, काठमाडौं । पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शहबाज शरिफले युद्धरत अमेरिका र इरानबिचको वार्ताको मध्यस्थता गर्ने प्रस्ताव राखेका छन् । मंगलबार साँझ एक्समार्फत शरिफले दुवै देशसँग प्रस्ताव गरेका हुन् ।
‘पाकिस्तान मध्यपूर्वमा चलिरहेको युद्ध रोक्नका लागि भइरहेका वार्ताका कोसिसहरूको स्वागत गर्छ र पूरै स्वागत गर्दछ,’ प्रधानमन्त्री शरिफले लेखेका छन्, ‘यो शान्ति र स्थिरताका लागि जरुरी छ । यो क्षेत्रका लागि मात्र नभई बाहिरका लागि पनि अत्यन्त जरुरी छ ।’
यदि अमेरिका र इरान सहमत भए पाकिस्तान आतिथ्यता दिन तयार रहेको पनि प्रधानमन्त्री शरिफले बताएका छन् । ‘यदि अमेरिका र इरान सहमत हुन्छन् भने पाकिस्तान तयार छ, र वार्ताको आतिथ्यता दिनमा सम्मानित पनि महसुस गर्नेछ । ताकि यो युद्धको पूरा र ठोस हल निकाल्न सकियोस् ’, प्रधानमन्त्री शरिफले भनेका छन् ।
