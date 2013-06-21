+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

अमेरिका-इरान वार्ताको मध्यस्थता गर्ने पाकिस्तानको प्रस्ताव

‘यदि अमेरिका र इरान सहमत हुन्छन् भने पाकिस्तान तयार छ, र वार्ताको आतिथ्यता दिनमा सम्मानित पनि महसुस गर्नेछ । ताकि यो युद्धको पूरा र ठोस हल निकाल्न सकियोस् ’, प्रधानमन्त्री शरिफले भनेका छन् । 

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत १० गते २१:०४

१० चैत, काठमाडौं । पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शहबाज शरिफले युद्धरत अमेरिका र इरानबिचको वार्ताको मध्यस्थता गर्ने प्रस्ताव राखेका छन् । मंगलबार साँझ एक्समार्फत शरिफले दुवै देशसँग प्रस्ताव गरेका हुन् ।

‘पाकिस्तान मध्यपूर्वमा चलिरहेको युद्ध रोक्नका लागि भइरहेका वार्ताका कोसिसहरूको स्वागत गर्छ र पूरै स्वागत गर्दछ,’ प्रधानमन्त्री शरिफले लेखेका छन्, ‘यो शान्ति र स्थिरताका लागि जरुरी छ । यो क्षेत्रका लागि मात्र नभई बाहिरका लागि पनि अत्यन्त जरुरी छ ।’

यदि अमेरिका र इरान सहमत भए पाकिस्तान आतिथ्यता दिन तयार रहेको पनि प्रधानमन्त्री शरिफले बताएका छन् । ‘यदि अमेरिका र इरान सहमत हुन्छन् भने पाकिस्तान तयार छ, र वार्ताको आतिथ्यता दिनमा सम्मानित पनि महसुस गर्नेछ । ताकि यो युद्धको पूरा र ठोस हल निकाल्न सकियोस् ’, प्रधानमन्त्री शरिफले भनेका छन् ।

१६५
प्रत्यक्ष सिट
पार्टीहरू प्रत्यक्ष सिट
0 Seat
0 Seat
समानुपातिक कुल सिट
अमेरिका-इरान वार्ता पाकिस्तान मध्यपूर्व तनाव
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित