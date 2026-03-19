ट्रम्पको धम्की– इरान सम्झौताका लागि राजी नभए ठूलो बमबारी हुन्छ

२३ वैशाख, काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरान सम्झौताका लागि राजी नभए ठूलो बमबारी हुने बताएका छन् । बुधबार एक ट्रूथ सोसलमा एक अभिव्यक्ति सार्वजनिक गर्दै ट्रम्पले इरानले सम्झौता गरे युद्ध र नाकाबन्दी एकैसाथ सकिने र नभए ठूलो बमबारी हुने बताएका छन् ।
‘इरानसँगको युद्ध र नाकाबन्दी एक सम्झौतासँगै सकिनसक्छ,’ उनले लेखेका छन्, ‘तर, यदि इरान कुनै सम्झौतासँग राजी नभए बमबारी अझै तीव्र हुनसक्छ । दु:खको कुरा यो छ कि बमबारी पहिलेको भन्दा कैयौं गुणा ठूलो मात्रा र अझै तीव्र हुन्छ ।’
इरान सहमति बनेअनुसारको कुरा दिन तयार भए त्यो ‘निकै ठूलो कल्पना’ रहेको उनले बताएका छन् । त्यो भए ‘अपरेसन एपिक फ्युरी’ तत्काल समाप्त हुने उनले भनेका छन् ।
